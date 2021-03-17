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Інтервал між дозами вакцини CoviShield збільшений до 90 днів, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Інтервал між дозами вакцини CoviShield збільшений до 90 днів, - Ляшко

Керуючись рекомендаціями Національної технічної групи експертів, МОЗ збільшило інтервал між щепленнями CoviShield з 28 днів до 90.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

Політику введення якомога більшої кількості перших доз і відтермінування введення другої дози вакцини проти COVID-19 до 12 тижнів також обрав уряд Великої Британії. Крім того, міністерствам Канади, Німеччини, Франції рекомендується інтервал в 12 тижнів між першою і другою дозою щеплень.

"З огляду на позицію експертів та результати міжнародних досліджень, оперативний штаб МОЗ вирішив, що для досягнення максимального рівня імунного захисту при щепленні вакциною від Oxford / AstraZeneca доцільно збільшити початковий інтервал між дозами. Це не суперечить інструкції виробника, яка передбачає такий інтервал в рамках 4-12 тижнів", - зазначив Ляшко.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 9840 осіб, загалом - 71 923, - МОЗ

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Топ коментарі
+5
Інтервал між дозами вакцини CoviShield залежить від її поставок до України...
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17.03.2021 12:22
+5
Ковід в шоці. Він не очікував такого удару в спину від Стєпанова
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17.03.2021 12:25
+4
Так, как вакцины нет и не предвидится, по истечении 90 дней - бейте в бубен. Эффект будет одинаковый.
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17.03.2021 12:14
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Интервал между дозами вакцины CoviShield увеличен до 90 дней, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4000
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17.03.2021 12:10 Відповісти
Через 90 дней Ляшко опять уколется а потом через пару недель подхватит вирус Интервал между дозами вакцины CoviShield увеличен до 90 дней, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7810
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17.03.2021 12:11 Відповісти
Интервал между дозами вакцины CoviShield увеличен до 90 дней, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6333
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17.03.2021 12:12 Відповісти
Так, как вакцины нет и не предвидится, по истечении 90 дней - бейте в бубен. Эффект будет одинаковый.
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17.03.2021 12:14 Відповісти
При этом

сегодня первый украинец получил вторую дозу вакцины

https://tsn.ua/ru/********/privit-ot-koronavirusa-pervyy-ukrainec-poluchil-vtoruyu-dozu-vakciny-1745803.html

вопрос! кто звездит?
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17.03.2021 12:14 Відповісти
На яких підставах інтервал збільшений на 90 днів ???
Вакцина вже буде некорисною.
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17.03.2021 12:16 Відповісти
а научные данные указывают на обратное
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17.03.2021 12:24 Відповісти
експердна думка ))
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17.03.2021 12:35 Відповісти
Самые экспердные эксперды на форуме Цензора - знают абсолютно все во всех сферах
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17.03.2021 16:13 Відповісти
ты б рот не открывал ))
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18.03.2021 11:45 Відповісти
Вообще-то мой момент касался не тебя, а дамы, которой я ответил. Именно такие как она и корчат из себя икспердов! 😉
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18.03.2021 13:23 Відповісти
Прошу прощения, никак не привыкну к отображению тут комментариев.
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18.03.2021 13:51 Відповісти
Ну куда ж мне до вас https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32661-1/fulltext
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18.03.2021 11:46 Відповісти
по рекомендациям ВОЗ и самой AstraZeneca. Так достигается максимальная эффективность вакцины.
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17.03.2021 13:21 Відповісти
Інтервал між дозами вакцини CoviShield залежить від її поставок до України...
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17.03.2021 12:22 Відповісти
Ковід в шоці. Він не очікував такого удару в спину від Стєпанова
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17.03.2021 12:25 Відповісти
Ковишилд не сертифицирован. До Зелетупков начало доходить что это уголовное дело - прививать несертифицированной вакциной. Теперь ждут сертификации. А про привитого второй дозой, то это к Станиславскому...
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17.03.2021 12:37 Відповісти
UA/18593/01/01
Інтервал між дозами вакцини CoviShield збільшений до 90 днів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 689122.02.2021
22.02.2022ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД / CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD
розчин для ін'єкцій, по 5 мл (10 доз) у багатодозових флаконах, по 50 багатодозових флаконів у картонній коробціодна доза (0,5 мл) містить: рекомбінантний аденовірус шимпанзе, кодуючий спайковий глікопротеін (ChAdOx1-S)SARS-CoV-2 (частки аденовірусу, виражені в COVID-19 спайк-білках) - 5х10 10 вірусних часток
СЕРУМ ІНСТІТЬЮТ ОФ ІНДІА ПВТ. ЛТД., Індія
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17.03.2021 12:45 Відповісти
???
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17.03.2021 13:15 Відповісти
!!!
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17.03.2021 13:20 Відповісти
Это типа сертификат???))))
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17.03.2021 13:29 Відповісти
Это запись в реестре лек. средств Держликслужбы.
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17.03.2021 13:38 Відповісти
Отлично, о чем же она говорит, эта волшебная надпись?
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17.03.2021 14:19 Відповісти
90 дней мало.. Давайте уж сразу 9 месяцев ( от зачатия до родов)
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17.03.2021 12:47 Відповісти
Берём количество дней Х. Нет, мало, возьмём Y Інтервал між дозами вакцини CoviShield збільшений до 90 днів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 673
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17.03.2021 12:55 Відповісти
тебя судя по всему так и не родили
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18.03.2021 11:47 Відповісти
Інтервал повторного вводу вакцини буде дорівнювати терміну поставки наступної партії вакцини в Україну.
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17.03.2021 12:50 Відповісти
Похоже зедебилы опять кинули.А если через 90 дней Индусы не дадут ,как сейчас ? А это с этими недоумками,вполне возможно.
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17.03.2021 13:17 Відповісти
Национальной технической группы экспертов - это кто такие? Типа британских ученых
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17.03.2021 14:51 Відповісти
Уже на первый этап вакцины нет, второй этап будет условием второго срока ЗЕбобика.
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17.03.2021 16:00 Відповісти
 
 