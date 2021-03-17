Інтервал між дозами вакцини CoviShield збільшений до 90 днів, - Ляшко

Керуючись рекомендаціями Національної технічної групи експертів, МОЗ збільшило інтервал між щепленнями CoviShield з 28 днів до 90.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

Політику введення якомога більшої кількості перших доз і відтермінування введення другої дози вакцини проти COVID-19 до 12 тижнів також обрав уряд Великої Британії. Крім того, міністерствам Канади, Німеччини, Франції рекомендується інтервал в 12 тижнів між першою і другою дозою щеплень.

"З огляду на позицію експертів та результати міжнародних досліджень, оперативний штаб МОЗ вирішив, що для досягнення максимального рівня імунного захисту при щепленні вакциною від Oxford / AstraZeneca доцільно збільшити початковий інтервал між дозами. Це не суперечить інструкції виробника, яка передбачає такий інтервал в рамках 4-12 тижнів", - зазначив Ляшко.

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