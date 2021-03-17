Інтервал між дозами вакцини CoviShield збільшений до 90 днів, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Керуючись рекомендаціями Національної технічної групи експертів, МОЗ збільшило інтервал між щепленнями CoviShield з 28 днів до 90.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко.
Політику введення якомога більшої кількості перших доз і відтермінування введення другої дози вакцини проти COVID-19 до 12 тижнів також обрав уряд Великої Британії. Крім того, міністерствам Канади, Німеччини, Франції рекомендується інтервал в 12 тижнів між першою і другою дозою щеплень.
"З огляду на позицію експертів та результати міжнародних досліджень, оперативний штаб МОЗ вирішив, що для досягнення максимального рівня імунного захисту при щепленні вакциною від Oxford / AstraZeneca доцільно збільшити початковий інтервал між дозами. Це не суперечить інструкції виробника, яка передбачає такий інтервал в рамках 4-12 тижнів", - зазначив Ляшко.
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сегодня первый украинец получил вторую дозу вакцины
https://tsn.ua/ru/********/privit-ot-koronavirusa-pervyy-ukrainec-poluchil-vtoruyu-dozu-vakciny-1745803.html
вопрос! кто звездит?
Вакцина вже буде некорисною.
22.02.2021
22.02.2022ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД / CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD
розчин для ін'єкцій, по 5 мл (10 доз) у багатодозових флаконах, по 50 багатодозових флаконів у картонній коробціодна доза (0,5 мл) містить: рекомбінантний аденовірус шимпанзе, кодуючий спайковий глікопротеін (ChAdOx1-S)SARS-CoV-2 (частки аденовірусу, виражені в COVID-19 спайк-білках) - 5х10 10 вірусних часток
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