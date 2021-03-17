У 38% украинцев Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции, - опрос "Центра Разумкова"

47% украинцев считают, что качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Центром Разумкова".

Так, у 38,7% опрошенных президент Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции.

У 26% - в равной степени негативные и позитивные, а 13% отметили, что он не вызывает каких-либо эмоций. В то же время, 18,5% заявили, что президент вызывает у них положительные эмоции.

Почти 47% опрошенных заявили, что качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) Зеленского в больше степени не соответсвуют должности Президента Украины. 18% считают, что соответствуют, а 29% - что соответствуют и не соответствуют, в равной степени.

Оценивая владение Зеленского достаточным профессиональным опытом и компетентностью, чтобы быть Президентом Украины 33,5% опрошенных ставят оценку "1", а 24,7% - оценку "2". 16% опрошенных ставят оценку "4" или "5".

Преимущественно негативно результаты деятельность Зеленского оценивают 43,8% опрошенных, а преимущственно положительно - 15,4%.

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