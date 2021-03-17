У 38% украинцев Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции, - опрос "Центра Разумкова"
47% украинцев считают, что качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Центром Разумкова".
Так, у 38,7% опрошенных президент Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции.
У 26% - в равной степени негативные и позитивные, а 13% отметили, что он не вызывает каких-либо эмоций. В то же время, 18,5% заявили, что президент вызывает у них положительные эмоции.
Почти 47% опрошенных заявили, что качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) Зеленского в больше степени не соответсвуют должности Президента Украины. 18% считают, что соответствуют, а 29% - что соответствуют и не соответствуют, в равной степени.
Оценивая владение Зеленского достаточным профессиональным опытом и компетентностью, чтобы быть Президентом Украины 33,5% опрошенных ставят оценку "1", а 24,7% - оценку "2". 16% опрошенных ставят оценку "4" или "5".
Преимущественно негативно результаты деятельность Зеленского оценивают 43,8% опрошенных, а преимущственно положительно - 15,4%.
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Лучшее про украинцев и власть Зеленского
ЗеБеньский вызывает просто ОМЕРЗЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!
А у 62 % вызывает одобрение и положительные эмоции
эти же 73% избирали Зека с двумя судимостями.
Они же избирали Кучму.
Думаете дело в Зеленском? Какая разница что они там думают? Они думать могут только в парадигме будет завтра корм или нет.
Мальчик из Кривого Рога, без всякого опыта, ни дня не работавший по полученной в переферийном вузе юридической специальности, только занятый КВН и самодеятельностью, профинансированный и выращенный олигархатом - и вы даете ему в воюющей стране высший пост?