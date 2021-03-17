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У 38% украинцев Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции, - опрос "Центра Разумкова"

У 38% украинцев Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции, - опрос

47% украинцев считают, что качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Центром Разумкова".

Так, у 38,7% опрошенных президент Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции.

У 26% - в равной степени негативные и позитивные, а 13% отметили, что он не вызывает каких-либо эмоций. В то же время, 18,5% заявили, что президент вызывает у них положительные эмоции.

Почти 47% опрошенных заявили, что качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) Зеленского в больше степени не соответсвуют должности Президента Украины. 18% считают, что соответствуют, а 29% - что соответствуют и не соответствуют, в равной степени.

Оценивая владение Зеленского достаточным профессиональным опытом и компетентностью, чтобы быть Президентом Украины 33,5% опрошенных ставят оценку "1", а 24,7% - оценку "2". 16% опрошенных ставят оценку "4" или "5".

Преимущественно негативно результаты деятельность Зеленского оценивают 43,8% опрошенных, а преимущственно положительно - 15,4%.

Также читайте: Рейтинг партий: "СН" - 26,5%, "ЕС" - 20%, ОПЗЖ - 18%, "Батькивщина" - 9%, "Сила и честь" - 5%, - опрос "Центра Разумкова"

У 38% украинцев Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции, - опрос Центра Разумкова 01
У 38% украинцев Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции, - опрос Центра Разумкова 02
У 38% украинцев Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции, - опрос Центра Разумкова 03
У 38% украинцев Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции, - опрос Центра Разумкова 04

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) опрос (2824) Центр Разумкова (229)


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Топ комментарии
+47
У 38% українців Зеленський викликає переважно негативні емоції, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 9647
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17.03.2021 12:45
+45
+1 я бы сказал скорее РВОТНЫЕ!!!
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17.03.2021 12:43
+39
У 38% українців Зеленський викликає переважно негативні емоції, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 8432
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17.03.2021 12:47
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Страница 3 из 3
После двух лет єто стадо растет! Наріт мазохист.
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18.03.2021 09:02 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=*****************************************************************************************-rRLlrW9ow3ck91oLsm7vpGiszZB5HcbCClXdcwZCA&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5092873237453380?__cft__[0]=*****************************************************************************************-rRLlrW9ow3ck91oLsm7vpGiszZB5HcbCClXdcwZCA&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Лучшее про украинцев и власть Зеленского

У 38% українців Зеленський викликає переважно негативні емоції, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 5078
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17.03.2021 20:46 Ответить
социологи как всегда накосячили -

ЗеБеньский вызывает просто ОМЕРЗЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!
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17.03.2021 20:53 Ответить
Первая стадия - отрицание.
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18.03.2021 09:04 Ответить
проведите свой опрос, кто зарегистрирован больше года и удивитесь
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17.03.2021 21:22 Ответить
У 38% украинцев Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции,
А у 62 % вызывает одобрение и положительные эмоции
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17.03.2021 22:02 Ответить
Поршенко обокрал и развалил Украину. Один "Укроборонпром" чего стоит!Влез в войну, которой конца края нет Потерял территории. Подписал провальные минские угоды. Расколол Украину по языку и вере. Угробил экономику. И продолжает вредить Украине. Проводит проплаченные опросы и обвиняет во всем Зеленского. По схеме "Держи вора!" У которого только одна ошибка, что не посадил Рошена во время на нары!
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18.03.2021 08:32 Ответить
Зелений бот, ти смешон, иди в гарем к люсе.
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18.03.2021 09:06 Ответить
73% избрали Зеленского
эти же 73% избирали Зека с двумя судимостями.

Они же избирали Кучму.
Думаете дело в Зеленском? Какая разница что они там думают? Они думать могут только в парадигме будет завтра корм или нет.
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18.03.2021 12:06 Ответить
А на що ви чекали, шановні українці? Про що ви міркували, коли готувалися обрати Зеленського? Вас очарував 95 квартал: брутальні висловлювання нижче поясу? Взагалі - телевізор?
Мальчик из Кривого Рога, без всякого опыта, ни дня не работавший по полученной в переферийном вузе юридической специальности, только занятый КВН и самодеятельностью, профинансированный и выращенный олигархатом - и вы даете ему в воюющей стране высший пост?
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18.03.2021 12:33 Ответить
Юридичну освіту здобув у Криворізькому економічному інституті
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18.03.2021 12:45 Ответить
І ані дня не працював.
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18.03.2021 18:51 Ответить
В принципе бестолковость вызывает негативные эмоции...
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21.03.2021 12:38 Ответить
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