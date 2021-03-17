У 38% українців Зеленський викликає переважно негативні емоції, - опитування "Центру Разумкова"
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47% українців вважають, що якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) Зеленського більшою мірою не відповідають посаді президента України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного "Центром Разумкова".
Так, у 38,7% опитаних президент Зеленський викликає переважно негативні емоції.
У 26% - рівною мірою негативні і позитивні, а 13% зазначили, що він не викликає будь-яких емоцій. У той же час, 18,5% заявили, що президент викликає у них позитивні емоції.
Майже 47% опитаних заявили, що якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) Зеленського в більшій мірі не відповідають посаді Президента України. 18% вважають, що відповідають, а 29% - що відповідають і не відповідають, в рівній мірі.
Оцінюючи володіння Зеленського достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути Президентом України 33,5% опитаних ставлять оцінку "1", а 24,7% - оцінку "2". 16% опитаних ставлять оцінку "4" або "5".
Переважно негативно результати діяльності Зеленського оцінюють 43,8% опитаних, а переважно позитивно - 15,4%.
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3 ч. ·
Лучшее про украинцев и власть Зеленского
ЗеБеньский вызывает просто ОМЕРЗЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!
А у 62 % вызывает одобрение и положительные эмоции
эти же 73% избирали Зека с двумя судимостями.
Они же избирали Кучму.
Думаете дело в Зеленском? Какая разница что они там думают? Они думать могут только в парадигме будет завтра корм или нет.
Мальчик из Кривого Рога, без всякого опыта, ни дня не работавший по полученной в переферийном вузе юридической специальности, только занятый КВН и самодеятельностью, профинансированный и выращенный олигархатом - и вы даете ему в воюющей стране высший пост?