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У 38% українців Зеленський викликає переважно негативні емоції, - опитування "Центру Разумкова"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У 38% українців Зеленський викликає переважно негативні емоції, - опитування "Центру Разумкова"

47% українців вважають, що якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) Зеленського більшою мірою не відповідають посаді президента України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного "Центром Разумкова".

Так, у 38,7% опитаних президент Зеленський викликає переважно негативні емоції.

У 26% - рівною мірою негативні і позитивні, а 13% зазначили, що він не викликає будь-яких емоцій. У той же час, 18,5% заявили, що президент викликає у них позитивні емоції.

Майже 47% опитаних заявили, що якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) Зеленського в більшій мірі не відповідають посаді Президента України. 18% вважають, що відповідають, а 29% - що відповідають і не відповідають, в рівній мірі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 27% українців, за Порошенка - 20%, за Бойка - 17%, - опитування Центру Разумкова

Оцінюючи володіння Зеленського достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути Президентом України 33,5% опитаних ставлять оцінку "1", а 24,7% - оцінку "2". 16% опитаних ставлять оцінку "4" або "5".

Переважно негативно результати діяльності Зеленського оцінюють 43,8% опитаних, а переважно позитивно - 15,4%.

У 38% українців Зеленський викликає переважно негативні емоції, - опитування Центру Разумкова 01
У 38% українців Зеленський викликає переважно негативні емоції, - опитування Центру Разумкова 02
У 38% українців Зеленський викликає переважно негативні емоції, - опитування Центру Разумкова 03
У 38% українців Зеленський викликає переважно негативні емоції, - опитування Центру Разумкова 04

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Топ коментарі
+47
У 38% українців Зеленський викликає переважно негативні емоції, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 9647
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17.03.2021 12:45
+45
+1 я бы сказал скорее РВОТНЫЕ!!!
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17.03.2021 12:43
+39
У 38% українців Зеленський викликає переважно негативні емоції, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 8432
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17.03.2021 12:47
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После двух лет єто стадо растет! Наріт мазохист.
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18.03.2021 09:02 Відповісти
Дмитрий Корнейчук

3 ч. ·

Лучшее про украинцев и власть Зеленского

У 38% українців Зеленський викликає переважно негативні емоції, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 5078
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17.03.2021 20:46 Відповісти
социологи как всегда накосячили -

ЗеБеньский вызывает просто ОМЕРЗЕНИЕ !!!!!!!!!!!!! У 38% українців Зеленський викликає переважно негативні емоції, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 6959
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17.03.2021 20:53 Відповісти
Первая стадия - отрицание.
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18.03.2021 09:04 Відповісти
проведите свой опрос, кто зарегистрирован больше года и удивитесь
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17.03.2021 21:22 Відповісти
У 38% украинцев Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции,
А у 62 % вызывает одобрение и положительные эмоции
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17.03.2021 22:02 Відповісти
Поршенко обокрал и развалил Украину. Один "Укроборонпром" чего стоит!Влез в войну, которой конца края нет Потерял территории. Подписал провальные минские угоды. Расколол Украину по языку и вере. Угробил экономику. И продолжает вредить Украине. Проводит проплаченные опросы и обвиняет во всем Зеленского. По схеме "Держи вора!" У которого только одна ошибка, что не посадил Рошена во время на нары!
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18.03.2021 08:32 Відповісти
Зелений бот, ти смешон, иди в гарем к люсе.
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18.03.2021 09:06 Відповісти
73% избрали Зеленского
эти же 73% избирали Зека с двумя судимостями.

Они же избирали Кучму.
Думаете дело в Зеленском? Какая разница что они там думают? Они думать могут только в парадигме будет завтра корм или нет.
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18.03.2021 12:06 Відповісти
А на що ви чекали, шановні українці? Про що ви міркували, коли готувалися обрати Зеленського? Вас очарував 95 квартал: брутальні висловлювання нижче поясу? Взагалі - телевізор?
Мальчик из Кривого Рога, без всякого опыта, ни дня не работавший по полученной в переферийном вузе юридической специальности, только занятый КВН и самодеятельностью, профинансированный и выращенный олигархатом - и вы даете ему в воюющей стране высший пост?
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18.03.2021 12:33 Відповісти
Юридичну освіту здобув у Криворізькому економічному інституті
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18.03.2021 12:45 Відповісти
І ані дня не працював.
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18.03.2021 18:51 Відповісти
В принципе бестолковость вызывает негативные эмоции...
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21.03.2021 12:38 Відповісти
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