У 38% українців Зеленський викликає переважно негативні емоції, - опитування "Центру Разумкова"

47% українців вважають, що якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) Зеленського більшою мірою не відповідають посаді президента України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного "Центром Разумкова".

Так, у 38,7% опитаних президент Зеленський викликає переважно негативні емоції.

У 26% - рівною мірою негативні і позитивні, а 13% зазначили, що він не викликає будь-яких емоцій. У той же час, 18,5% заявили, що президент викликає у них позитивні емоції.

Майже 47% опитаних заявили, що якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) Зеленського в більшій мірі не відповідають посаді Президента України. 18% вважають, що відповідають, а 29% - що відповідають і не відповідають, в рівній мірі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 27% українців, за Порошенка - 20%, за Бойка - 17%, - опитування Центру Разумкова

Оцінюючи володіння Зеленського достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути Президентом України 33,5% опитаних ставлять оцінку "1", а 24,7% - оцінку "2". 16% опитаних ставлять оцінку "4" або "5".

Переважно негативно результати діяльності Зеленського оцінюють 43,8% опитаних, а переважно позитивно - 15,4%.







