Зеленский и Науседа проведут заседание Совета президентов Украины и Литвы
По приглашению Президента Владимира Зеленского 18-19 марта 2021 года в Украине с официальным визитом будет находиться Президент Литвы Гитанас Науседа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Главы государств встретятся в формате один на один и проведут очередное заседание Совета Президентов Украины и Литовской Республики.
По результатам заседания Совета состоится подписание ряда двусторонних документов.
Зеленский и Науседа примут участие в работе Всеукраинского форума "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство", а также поприветствуют участников украинско-литовского экономического форума "Экономика и пандемия кризис и новые возможности".
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