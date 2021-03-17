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Новости
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Зеленский и Науседа проведут заседание Совета президентов Украины и Литвы

Зеленский и Науседа проведут заседание Совета президентов Украины и Литвы

По приглашению Президента Владимира Зеленского 18-19 марта 2021 года в Украине с официальным визитом будет находиться Президент Литвы Гитанас Науседа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента. 

Главы государств встретятся в формате один на один и проведут очередное заседание Совета Президентов Украины и Литовской Республики.

По результатам заседания Совета состоится подписание ряда двусторонних документов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меня беспокоят намерения России проглотить Беларусь как независимое государство, - президент Литвы Науседа

Зеленский и Науседа примут участие в работе Всеукраинского форума "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство", а также поприветствуют участников украинско-литовского экономического форума "Экономика и пандемия кризис и новые возможности".

Зеленский Владимир (20271) Науседа Гитанас (263)


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Топ комментарии
+1
Может Арвидас Сабонис приедет
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17.03.2021 13:23
+1
Пат і Паташонок.Зеленський і Науседа проведуть засідання Ради президентів України та Литви - Цензор.НЕТ 9
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17.03.2021 13:29
+1
что за гном слева?
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17.03.2021 13:56
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сыграй ему, вова
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17.03.2021 13:03 Ответить
Или Науседа стоит на табуретке или Зельцман без лабутен
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17.03.2021 13:20 Ответить
у Гитанаса рост 1,92 см
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17.03.2021 13:57 Ответить
А Литовские баскетболисты приедут с Непоседой ?
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17.03.2021 13:06 Ответить
Может Арвидас Сабонис приедет
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17.03.2021 13:23 Ответить
И Римас Куркинайтис ...
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17.03.2021 13:38 Ответить
U nas mnogo jest xorosix igrokov,vsegda oni i byli.Teper 4 NBA igrajet
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17.03.2021 14:15 Ответить
С чем Вас и поздравляем .
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17.03.2021 14:22 Ответить
Marciulionis ecio takoj bil ivesni,ego sin toze po ego sledu idiot emu tolko 16 no uze vysej lige igrajet i odin iz glavnix svojej komande.Poxoz na otca ocen
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17.03.2021 16:33 Ответить
Teper novaja zvezda Litve Domantas Sabonis ego sin.Igrajet NBA klube tam glavni igrok u nix.
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17.03.2021 14:14 Ответить
On bil KIjeve u vas i odna zurnalistka ego sprosila a po kakomu sportu vi sorevnovalis,tot jej otvetil tocno nepomniu kazetsia po gornoliznemu sportu on sorevnovalsia
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17.03.2021 16:38 Ответить
"заседание Совета президентов Украины и Литвы"

Зеленский и Науседа проведут заседание Совета президентов Украины и Литвы - Цензор.НЕТ 6502
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17.03.2021 13:08 Ответить
покращень вже сьогоднi вам на лопатi!
Зеленський і Науседа проведуть засідання Ради президентів України та Литви - Цензор.НЕТ 4797
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17.03.2021 13:16 Ответить
Это Зе или Галустян рядом с Науседой?
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17.03.2021 13:26 Ответить
Пат і Паташонок.Зеленський і Науседа проведуть засідання Ради президентів України та Литви - Цензор.НЕТ 9
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17.03.2021 13:29 Ответить
что за гном слева?
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17.03.2021 13:56 Ответить
Батя забирае сина, з дитячого садка.
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17.03.2021 15:06 Ответить
 
 