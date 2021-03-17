Зеленський і Науседа проведуть засідання Ради президентів України та Литви

Після запрошення Президента Володимира Зеленського 18-19 березня 2021 року в Україні з офіційним візитом перебуватиме Президент Литви Гітанас Науседа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глави держав зустрінуться у форматі віч-на-віч та проведуть чергове засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки.

За результатами засідання Ради відбудеться підписання низки двосторонніх документів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мене турбують наміри Росії проковтнути Білорусь як незалежну державу, - президент Литви Науседа

Зеленський і Наусєда візьмуть участь у роботі Всеукраїнського форуму "Україна 30. Малий і середній бізнес та держава", а також привітають учасників українсько-литовського економічного форуму "Економіка і пандемія: криза та нові можливості".