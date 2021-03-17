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Зеленський і Науседа проведуть засідання Ради президентів України та Литви
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Після запрошення Президента Володимира Зеленського 18-19 березня 2021 року в Україні з офіційним візитом перебуватиме Президент Литви Гітанас Науседа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глави держав зустрінуться у форматі віч-на-віч та проведуть чергове засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки.
За результатами засідання Ради відбудеться підписання низки двосторонніх документів.
Зеленський і Наусєда візьмуть участь у роботі Всеукраїнського форуму "Україна 30. Малий і середній бізнес та держава", а також привітають учасників українсько-литовського економічного форуму "Економіка і пандемія: криза та нові можливості".
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