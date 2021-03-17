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Новини Політика України
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Зеленський і Науседа проведуть засідання Ради президентів України та Литви

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський і Науседа проведуть засідання Ради президентів України та Литви

Після запрошення Президента Володимира Зеленського 18-19 березня 2021 року в Україні з офіційним візитом перебуватиме Президент Литви Гітанас Науседа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глави держав зустрінуться у форматі віч-на-віч та проведуть чергове засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки.

За результатами засідання Ради відбудеться підписання низки двосторонніх документів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мене турбують наміри Росії проковтнути Білорусь як незалежну державу, - президент Литви Науседа

Зеленський і Наусєда візьмуть участь у роботі Всеукраїнського форуму "Україна 30. Малий і середній бізнес та держава", а також привітають учасників українсько-литовського економічного форуму "Економіка і пандемія: криза та нові можливості".

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Топ коментарі
+1
Может Арвидас Сабонис приедет
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17.03.2021 13:23
+1
Пат і Паташонок.Зеленський і Науседа проведуть засідання Ради президентів України та Литви - Цензор.НЕТ 9
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17.03.2021 13:29
+1
что за гном слева?
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17.03.2021 13:56
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сыграй ему, вова
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17.03.2021 13:03 Відповісти
Или Науседа стоит на табуретке или Зельцман без лабутен Зеленський і Науседа проведуть засідання Ради президентів України та Литви - Цензор.НЕТ 8741
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17.03.2021 13:20 Відповісти
у Гитанаса рост 1,92 см
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17.03.2021 13:57 Відповісти
А Литовские баскетболисты приедут с Непоседой ? Зеленский и Науседа проведут заседание Совета президентов Украины и Литвы - Цензор.НЕТ 3070
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17.03.2021 13:06 Відповісти
Может Арвидас Сабонис приедет
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17.03.2021 13:23 Відповісти
И Римас Куркинайтис ...
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17.03.2021 13:38 Відповісти
U nas mnogo jest xorosix igrokov,vsegda oni i byli.Teper 4 NBA igrajet
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17.03.2021 14:15 Відповісти
С чем Вас и поздравляем . Зеленський і Науседа проведуть засідання Ради президентів України та Литви - Цензор.НЕТ 9016 Зеленський і Науседа проведуть засідання Ради президентів України та Литви - Цензор.НЕТ 2761
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17.03.2021 14:22 Відповісти
Marciulionis ecio takoj bil ivesni,ego sin toze po ego sledu idiot emu tolko 16 no uze vysej lige igrajet i odin iz glavnix svojej komande.Poxoz na otca ocen
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17.03.2021 16:33 Відповісти
Teper novaja zvezda Litve Domantas Sabonis ego sin.Igrajet NBA klube tam glavni igrok u nix.
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17.03.2021 14:14 Відповісти
On bil KIjeve u vas i odna zurnalistka ego sprosila a po kakomu sportu vi sorevnovalis,tot jej otvetil tocno nepomniu kazetsia po gornoliznemu sportu on sorevnovalsia Зеленський і Науседа проведуть засідання Ради президентів України та Литви - Цензор.НЕТ 6988
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17.03.2021 16:38 Відповісти
"заседание Совета президентов Украины и Литвы"

Зеленский и Науседа проведут заседание Совета президентов Украины и Литвы - Цензор.НЕТ 6502
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17.03.2021 13:08 Відповісти
покращень вже сьогоднi вам на лопатi!
Зеленський і Науседа проведуть засідання Ради президентів України та Литви - Цензор.НЕТ 4797
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17.03.2021 13:16 Відповісти
Это Зе или Галустян рядом с Науседой?
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17.03.2021 13:26 Відповісти
Пат і Паташонок.Зеленський і Науседа проведуть засідання Ради президентів України та Литви - Цензор.НЕТ 9
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17.03.2021 13:29 Відповісти
что за гном слева?
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17.03.2021 13:56 Відповісти
Батя забирае сина, з дитячого садка.
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17.03.2021 15:06 Відповісти
 
 