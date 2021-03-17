РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6538 посетителей онлайн
Новости
7 173 38

Россия выразила Украине протест из-за акции возле посольства РФ в Киеве

Из-за акции против дипломатов посольства России в Украине, которая прошла 16 марта, в МИД России вызвали Временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило и выразили ему "решительный протест".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Вблизи здания посольства и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения четырем служебным автомобилям российской дипмиссии, находившимся на стоянках в городе", - сказано в сообщении.

В МИД РФ отметили, что украинскому дипломату было заявлено, что "российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которых содержится обязательство принимающей стороны о предотвращении всякого нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства, предоставлении гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента. Потребовали от украинской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных акций и обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов в Украине".

"Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом", - добавиле в российском МИДе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совместными усилиями Украины и международных партнеров конституционный порядок в Крыму будет восстановлен, - МИД

Утром вторника, 16 марта, в столице возле мест проживания и работы российских дипломатов появились плакаты, на которых россияне признают Крым украинским.

Россия выразила Украине протест из-за акции возле посольства РФ в Киеве 01
Россия выразила Украине протест из-за акции возле посольства РФ в Киеве 02
Россия выразила Украине протест из-за акции возле посольства РФ в Киеве 03
Россия выразила Украине протест из-за акции возле посольства РФ в Киеве 04
Россия выразила Украине протест из-за акции возле посольства РФ в Киеве 05
Фото: "Украинская правда"

акция (2425) Киев (25495) Крым (26373) россия (95420)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
пнфутіна, москалі !
показать весь комментарий
17.03.2021 13:40
+7
Значит еще разик можно повторить...
показать весь комментарий
17.03.2021 13:47
+5
Пусть лаптеногие решительно засунут себе это протест туда же,куда им на родине засовывают бутылки.Пардон,в то место,которым они на эти бутылки присаживаются.
показать весь комментарий
17.03.2021 13:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пнфутіна, москалі !
показать весь комментарий
17.03.2021 13:40 Ответить
Сотрудника посольства РФ это позорно ? 😂
показать весь комментарий
17.03.2021 15:40 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2021 13:54 Ответить
Значит еще разик можно повторить...
показать весь комментарий
17.03.2021 13:47 Ответить
Пусть лаптеногие решительно засунут себе это протест туда же,куда им на родине засовывают бутылки.Пардон,в то место,которым они на эти бутылки присаживаются.
показать весь комментарий
17.03.2021 13:48 Ответить
этот протест
показать весь комментарий
17.03.2021 14:38 Ответить
Мне интересно: что было бы если во время 2-й мировой на территории Польши/СССР... находились офисы гитлеровских людей? Мне кажется их бы за 3 секунды снесли заподлецо с землёй. А у нас 7-й год тусуются на нашей территории.
показать весь комментарий
17.03.2021 13:49 Ответить
А місяць у нас,як у вас,за це поцілуйте у сраку нас...
показать весь комментарий
17.03.2021 13:49 Ответить
лавров, ****, в глаза мне смотри!
Не смей оскорблять Украину!
Надеюсь, такой ответ не будет "нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года" в мозгах расиянских упырей.
показать весь комментарий
17.03.2021 13:50 Ответить
Вот это пять баллов!
показать весь комментарий
17.03.2021 13:50 Ответить
Ну, оскорблением здесь и не пахнет (оскорбление - умышленное унижение чести и достоинства личности выраженное в неприличной форме).
А вот наклейки, да, - нарушение Конвенции.
Но хохма прикольная...
показать весь комментарий
17.03.2021 13:55 Ответить
Україна виражає болотним мокшанцям"озабоченнннность" з приводу протеста!!!!!
показать весь комментарий
17.03.2021 13:55 Ответить
А чому це кацапські дипломати на фошиздському Фольксваген Пассат їздять, а не на скрепній Ладі феКаліні???
показать весь комментарий
17.03.2021 14:00 Ответить
Так в неї треба коняку запрягати, аби їхала. " А овёс нынче дорог ! " (с)
показать весь комментарий
17.03.2021 14:43 Ответить
не оскорбительного..а им за честь это заявить!)
показать весь комментарий
17.03.2021 14:01 Ответить
В чём смысл поддержки дипломатических отношений между РФ и Украиной ? В том чтобы обеспечивать сотрудников дип корпуса Украины и РФ рабочими местами ?
показать весь комментарий
17.03.2021 14:02 Ответить
Если бв в другой стране такое после того что кацапы сделали машины были бы спалены,и посольство их также,понятно что строение наше но тем не менее пожертвовали ради такого,никто бы так не терпел,удивляюсь нашей толерантности,и что вообще делают засланые козачки от страны агрессора под видом дипломатом
показать весь комментарий
17.03.2021 14:02 Ответить
Кацапы всегда правду за оскорбление принимали, потому что никогда ее не говорят.
показать весь комментарий
17.03.2021 14:03 Ответить
почему до сих пор функционирует посольство страны-оккупанта и не ликвидирован ни один шпион-дипломат? вот в чем вопрос
показать весь комментарий
17.03.2021 14:05 Ответить
кацапам правда в глаз бревном влетела.... бесятся мрази от безнаказанности...
показать весь комментарий
17.03.2021 14:06 Ответить
Пацаки идут найух! Московщина - дерьмострана-агрессор.
показать весь комментарий
17.03.2021 14:13 Ответить
Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві - Цензор.НЕТ 5163"
показать весь комментарий
17.03.2021 14:18 Ответить
примем к сведению)
показать весь комментарий
17.03.2021 14:24 Ответить
Консульство мордора закрити,у'бків вислати на рашкостан,та й все...Нефіг їм тут робити....
показать весь комментарий
17.03.2021 14:30 Ответить
Плювати на думку москалських окупантів і вбивць,нехай вони здохнуть усі від куль і снарядів.
показать весь комментарий
17.03.2021 14:45 Ответить
https://bombay.d3.ru/ukrainskii-sled-2129058/ Украинский след

Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві - Цензор.НЕТ 6535

Жестоким убийством закончился кулинарный спор о правильной нарезке сала в городе Котельниково Волгоградской области. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбирается Следственный комитет.

- Установлено, что вечером 43-летний мужчина пришел в гости к своему 38-летнему знакомому, они решили совместно поужинать, - рассказал руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков. - Но в ходе застолья они не сошлись в способах исключительно правильной нарезки свиного сала. Решить мирным путем кулинарный конфликт не удалось. Воспользовавшись ножом, которым он только что резал пищу, хозяин дома несколько раз воткнул его в оппонента. Получивший проникающие ранения груди и живота с повреждением крупных сосудов и жизненно важных органов гость погиб на месте.

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело. Вышедший победителем в кулинарном споре хозяин дома взят под стражу. Свою вину он признал.
показать весь комментарий
17.03.2021 14:46 Ответить
https://nat-geo.ru/planet/v-tatarstane-sgorel-pamyatnik-voinu-osvoboditelyu-sdelannyj-iz-************-materiala/ В Татарстане сгорел памятник воину-освободителю, сделанный из огнеупорного материала

https://www.youtube.com/watch?v=GMkFzheIgEM
показать весь комментарий
17.03.2021 14:48 Ответить
"То самоспалення" Не витримав міжнародної ганьби *****
показать весь комментарий
17.03.2021 19:14 Ответить
ПНХ кацапи вонючі!
показать весь комментарий
17.03.2021 14:57 Ответить
а це також рюзьге?

Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві - Цензор.НЕТ 285

кацапо-орда ёпта...
показать весь комментарий
17.03.2021 15:12 Ответить
До сих пор не могу понять, это разве не они украли у нас Крым? Намеревались отхватить пол Украины? На Донбассе устроили резню? Что за странное "посольство"?
показать весь комментарий
17.03.2021 15:46 Ответить
О Законах и конвенциях вспомнили, гопники кацапские! А проводить на чужих территориях (украинский Крым) псевдореферендумы им можно было. Вот же паскуды безсовестные!
показать весь комментарий
17.03.2021 16:16 Ответить
Висловлюю глибоку стурбованість...
показать весь комментарий
17.03.2021 16:23 Ответить
На х*й. Так понятно?)
показать весь комментарий
17.03.2021 16:41 Ответить
мы вашим протестом - удачно подотремся.....
показать весь комментарий
17.03.2021 17:30 Ответить
 
 