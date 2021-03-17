Россия выразила Украине протест из-за акции возле посольства РФ в Киеве
Из-за акции против дипломатов посольства России в Украине, которая прошла 16 марта, в МИД России вызвали Временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило и выразили ему "решительный протест".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
"Вблизи здания посольства и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения четырем служебным автомобилям российской дипмиссии, находившимся на стоянках в городе", - сказано в сообщении.
В МИД РФ отметили, что украинскому дипломату было заявлено, что "российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которых содержится обязательство принимающей стороны о предотвращении всякого нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства, предоставлении гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента. Потребовали от украинской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных акций и обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов в Украине".
"Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом", - добавиле в российском МИДе.
Утром вторника, 16 марта, в столице возле мест проживания и работы российских дипломатов появились плакаты, на которых россияне признают Крым украинским.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не смей оскорблять Украину!
Надеюсь, такой ответ не будет "нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года" в мозгах расиянских упырей.
А вот наклейки, да, - нарушение Конвенции.
Но хохма прикольная...
Жестоким убийством закончился кулинарный спор о правильной нарезке сала в городе Котельниково Волгоградской области. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбирается Следственный комитет.
- Установлено, что вечером 43-летний мужчина пришел в гости к своему 38-летнему знакомому, они решили совместно поужинать, - рассказал руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков. - Но в ходе застолья они не сошлись в способах исключительно правильной нарезки свиного сала. Решить мирным путем кулинарный конфликт не удалось. Воспользовавшись ножом, которым он только что резал пищу, хозяин дома несколько раз воткнул его в оппонента. Получивший проникающие ранения груди и живота с повреждением крупных сосудов и жизненно важных органов гость погиб на месте.
По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело. Вышедший победителем в кулинарном споре хозяин дома взят под стражу. Свою вину он признал.
https://www.youtube.com/watch?v=GMkFzheIgEM
кацапо-орда ёпта...