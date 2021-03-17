Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві

Через акцію проти дипломатів посольства Росії в Україні, яка відбулася 16 березня, в МЗС Росії викликали Тимчасового повіреного у справах України в РФ Василя Покотила і висловили йому "рішучий протест".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

"Поблизу будівлі посольства і місць проживання його співробітників були розклеєні плакати з фотографіями дипломатів посольства і коментарями образливого характеру. Були також завдані ушкодження чотирьом службовим автомобілям російської дипмісії, які перебували на стоянках у місті", - йдеться в повідомленні.

У МЗС РФ зазначили, що українському дипломату було заявлено, що "російська сторона розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Україною положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, в яких міститься зобов'язання приймаючої сторони про запобігання будь-якому порушенню спокою дипломатичних представництв або образи їхньої гідності, надання гарантій безпеки, недоторканності і поваги дипломатичного агента. Вимагаємо від української сторони вжити невідкладних заходів для проведення ретельного розслідування того, що сталося і притягнення винних до відповідальності, а також не допускати надалі подібних акцій і забезпечити умови для особистої безпеки і недоторканності російських дипломатів в Україні".

"Посольство Росії в Києві направило в МЗС України ноту протесту у зв'язку з цим інцидентом", - додали в російському МЗС.

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Вранці у вівторок, 16 березня, в столиці біля місць проживання та роботи російських дипломатів з'явилися плакати, на яких росіяни визнають Крим українським.











Фото: "Українська правда"