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Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Через акцію проти дипломатів посольства Росії в Україні, яка відбулася 16 березня, в МЗС Росії викликали Тимчасового повіреного у справах України в РФ Василя Покотила і висловили йому "рішучий протест".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

"Поблизу будівлі посольства і місць проживання його співробітників були розклеєні плакати з фотографіями дипломатів посольства і коментарями образливого характеру. Були також завдані ушкодження чотирьом службовим автомобілям російської дипмісії, які перебували на стоянках у місті", - йдеться в повідомленні.

У МЗС РФ зазначили, що українському дипломату було заявлено, що "російська сторона розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Україною положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, в яких міститься зобов'язання приймаючої сторони про запобігання будь-якому порушенню спокою дипломатичних представництв або образи їхньої гідності, надання гарантій безпеки, недоторканності і поваги дипломатичного агента. Вимагаємо від української сторони вжити невідкладних заходів для проведення ретельного розслідування того, що сталося і притягнення винних до відповідальності, а також не допускати надалі подібних акцій і забезпечити умови для особистої безпеки і недоторканності російських дипломатів в Україні".

"Посольство Росії в Києві направило в МЗС України ноту протесту у зв'язку з цим інцидентом", - додали в російському МЗС.

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Вранці у вівторок, 16 березня, в столиці біля місць проживання та роботи російських дипломатів з'явилися плакати, на яких росіяни визнають Крим українським.

Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві 01
Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві 02
Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві 03
Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві 04
Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві 05
Фото: "Українська правда"

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Топ коментарі
+14
пнфутіна, москалі !
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17.03.2021 13:40
+7
Значит еще разик можно повторить...
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17.03.2021 13:47
+5
Пусть лаптеногие решительно засунут себе это протест туда же,куда им на родине засовывают бутылки.Пардон,в то место,которым они на эти бутылки присаживаются. Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві - Цензор.НЕТ 9548
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17.03.2021 13:48
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пнфутіна, москалі !
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17.03.2021 13:40 Відповісти
Сотрудника посольства РФ это позорно ? 😂
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17.03.2021 15:40 Відповісти
Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві - Цензор.НЕТ 751
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17.03.2021 13:54 Відповісти
Значит еще разик можно повторить...
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17.03.2021 13:47 Відповісти
Пусть лаптеногие решительно засунут себе это протест туда же,куда им на родине засовывают бутылки.Пардон,в то место,которым они на эти бутылки присаживаются. Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві - Цензор.НЕТ 9548
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17.03.2021 13:48 Відповісти
этот протест
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17.03.2021 14:38 Відповісти
Мне интересно: что было бы если во время 2-й мировой на территории Польши/СССР... находились офисы гитлеровских людей? Мне кажется их бы за 3 секунды снесли заподлецо с землёй. А у нас 7-й год тусуются на нашей территории.
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17.03.2021 13:49 Відповісти
А місяць у нас,як у вас,за це поцілуйте у сраку нас...
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17.03.2021 13:49 Відповісти
лавров, ****, в глаза мне смотри!
Не смей оскорблять Украину!
Надеюсь, такой ответ не будет "нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года" в мозгах расиянских упырей.
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17.03.2021 13:50 Відповісти
Вот это пять баллов!
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17.03.2021 13:50 Відповісти
коментар відмічено як спам
Ну, оскорблением здесь и не пахнет (оскорбление - умышленное унижение чести и достоинства личности выраженное в неприличной форме).
А вот наклейки, да, - нарушение Конвенции.
Но хохма прикольная... Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві - Цензор.НЕТ 7691
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17.03.2021 13:55 Відповісти
Україна виражає болотним мокшанцям"озабоченнннность" з приводу протеста!!!!!
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17.03.2021 13:55 Відповісти
А чому це кацапські дипломати на фошиздському Фольксваген Пассат їздять, а не на скрепній Ладі феКаліні???
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17.03.2021 14:00 Відповісти
Так в неї треба коняку запрягати, аби їхала. " А овёс нынче дорог ! " (с)
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17.03.2021 14:43 Відповісти
не оскорбительного..а им за честь это заявить!)
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17.03.2021 14:01 Відповісти
В чём смысл поддержки дипломатических отношений между РФ и Украиной ? В том чтобы обеспечивать сотрудников дип корпуса Украины и РФ рабочими местами ?
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17.03.2021 14:02 Відповісти
Если бв в другой стране такое после того что кацапы сделали машины были бы спалены,и посольство их также,понятно что строение наше но тем не менее пожертвовали ради такого,никто бы так не терпел,удивляюсь нашей толерантности,и что вообще делают засланые козачки от страны агрессора под видом дипломатом
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17.03.2021 14:02 Відповісти
Кацапы всегда правду за оскорбление принимали, потому что никогда ее не говорят.
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17.03.2021 14:03 Відповісти
почему до сих пор функционирует посольство страны-оккупанта и не ликвидирован ни один шпион-дипломат? вот в чем вопрос
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17.03.2021 14:05 Відповісти
кацапам правда в глаз бревном влетела.... бесятся мрази от безнаказанности...
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17.03.2021 14:06 Відповісти
Пацаки идут найух! Московщина - дерьмострана-агрессор.
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17.03.2021 14:13 Відповісти
Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві - Цензор.НЕТ 5163"
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17.03.2021 14:18 Відповісти
примем к сведению)
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17.03.2021 14:24 Відповісти
Консульство мордора закрити,у'бків вислати на рашкостан,та й все...Нефіг їм тут робити....
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17.03.2021 14:30 Відповісти
Плювати на думку москалських окупантів і вбивць,нехай вони здохнуть усі від куль і снарядів.
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17.03.2021 14:45 Відповісти
Украинский след

Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві - Цензор.НЕТ 6535

Жестоким убийством закончился кулинарный спор о правильной нарезке сала в городе Котельниково Волгоградской области. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбирается Следственный комитет.

- Установлено, что вечером 43-летний мужчина пришел в гости к своему 38-летнему знакомому, они решили совместно поужинать, - рассказал руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков. - Но в ходе застолья они не сошлись в способах исключительно правильной нарезки свиного сала. Решить мирным путем кулинарный конфликт не удалось. Воспользовавшись ножом, которым он только что резал пищу, хозяин дома несколько раз воткнул его в оппонента. Получивший проникающие ранения груди и живота с повреждением крупных сосудов и жизненно важных органов гость погиб на месте.

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело. Вышедший победителем в кулинарном споре хозяин дома взят под стражу. Свою вину он признал.
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17.03.2021 14:46 Відповісти
"То самоспалення" Не витримав міжнародної ганьби *****
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17.03.2021 19:14 Відповісти
ПНХ кацапи вонючі!
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17.03.2021 14:57 Відповісти
а це також рюзьге?

Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві - Цензор.НЕТ 285

кацапо-орда ёпта...
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17.03.2021 15:12 Відповісти
До сих пор не могу понять, это разве не они украли у нас Крым? Намеревались отхватить пол Украины? На Донбассе устроили резню? Что за странное "посольство"?
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17.03.2021 15:46 Відповісти
О Законах и конвенциях вспомнили, гопники кацапские! А проводить на чужих территориях (украинский Крым) псевдореферендумы им можно было. Вот же паскуды безсовестные!
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17.03.2021 16:16 Відповісти
Висловлюю глибоку стурбованість... Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві - Цензор.НЕТ 252
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17.03.2021 16:23 Відповісти
На х*й. Так понятно?)
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17.03.2021 16:41 Відповісти
мы вашим протестом - удачно подотремся.....
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17.03.2021 17:30 Відповісти
 
 