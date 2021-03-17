Росія висловила Україні протест через акцію біля посольства РФ у Києві
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Через акцію проти дипломатів посольства Росії в Україні, яка відбулася 16 березня, в МЗС Росії викликали Тимчасового повіреного у справах України в РФ Василя Покотила і висловили йому "рішучий протест".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.
"Поблизу будівлі посольства і місць проживання його співробітників були розклеєні плакати з фотографіями дипломатів посольства і коментарями образливого характеру. Були також завдані ушкодження чотирьом службовим автомобілям російської дипмісії, які перебували на стоянках у місті", - йдеться в повідомленні.
У МЗС РФ зазначили, що українському дипломату було заявлено, що "російська сторона розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Україною положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, в яких міститься зобов'язання приймаючої сторони про запобігання будь-якому порушенню спокою дипломатичних представництв або образи їхньої гідності, надання гарантій безпеки, недоторканності і поваги дипломатичного агента. Вимагаємо від української сторони вжити невідкладних заходів для проведення ретельного розслідування того, що сталося і притягнення винних до відповідальності, а також не допускати надалі подібних акцій і забезпечити умови для особистої безпеки і недоторканності російських дипломатів в Україні".
"Посольство Росії в Києві направило в МЗС України ноту протесту у зв'язку з цим інцидентом", - додали в російському МЗС.
Вранці у вівторок, 16 березня, в столиці біля місць проживання та роботи російських дипломатів з'явилися плакати, на яких росіяни визнають Крим українським.
Будь ласка, зачекайте...
Не смей оскорблять Украину!
Надеюсь, такой ответ не будет "нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года" в мозгах расиянских упырей.
А вот наклейки, да, - нарушение Конвенции.
Но хохма прикольная...
Жестоким убийством закончился кулинарный спор о правильной нарезке сала в городе Котельниково Волгоградской области. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбирается Следственный комитет.
- Установлено, что вечером 43-летний мужчина пришел в гости к своему 38-летнему знакомому, они решили совместно поужинать, - рассказал руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков. - Но в ходе застолья они не сошлись в способах исключительно правильной нарезки свиного сала. Решить мирным путем кулинарный конфликт не удалось. Воспользовавшись ножом, которым он только что резал пищу, хозяин дома несколько раз воткнул его в оппонента. Получивший проникающие ранения груди и живота с повреждением крупных сосудов и жизненно важных органов гость погиб на месте.
По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело. Вышедший победителем в кулинарном споре хозяин дома взят под стражу. Свою вину он признал.
https://www.youtube.com/watch?v=GMkFzheIgEM
кацапо-орда ёпта...