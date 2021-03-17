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Кабмин уволил Жмака с должности главы правления "Укрзализныци"

Кабмин уволил Жмака с должности главы правления

Кабинет Министров Украины по представлению наблюдательного совета АО "Укрзализныця" уволил главу правления компании Владимира Жмака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду 17 марта, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль требует от следственной комиссии в ВР проверить набсовет Укрзализныци

 Об этом также написал народный депутат Алексей Гончаренко. и сообщил, что и.о. главы "Укрзализныци" в связи с отставкой Жмака стал член правления Иван Юрик.

Владимир Жмак был избран на этот пост после 6-месячного отбора в августе 2020 года. Решение стало итогом противостояния между правлением Укрзализныци, которое инициировало жд реформу, и Наблюдательным советом компании, который ее заблокировал. Наблюдательный совет сегодня единогласно принял решение по увольнению Владимира Жмака.

Напомним, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры в однодневный срок предоставить информацию о деятельности правления компании и Наблюдательного совета в 2017-2021.

"Укрзализныця" в рамках реформирования структуры компаний заявила о создании отдельной бизнес-вертикали грузовых перевозок, используя опыт развития стран мира. Соответствующее решение поддержало Министерство инфраструктуры. В начале февраля наблюдательный совет АО "Укрзализныця" постановил отменить решение правления компании о создании филиала грузовых перевозок UZ Cargo, тем самым остановив реформу. В конце января Верховная Рада создала временную следственную комиссию для оценки предприятия и расследования злоупотреблений в 2017-2020 годах, соответственно, до старта работы в компании нынешнего главы. Однако после первого заседания ВСК обратилась с запросом в Кабмин и Набсовет УЗ дать оценку деятельности нынешнего главы УЗ Владимира Жмака, хотя он был назначен на эту должность лишь в конце 2020 года. Глава УЗ назвал недоразумением запрос ВСК об оценке компетентности правления компании. Ранее глава украинского Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявил, что как только новый глава УЗ начал ломать коррупционные схемы, сразу появилась инициатива о его увольнении.

Ранее в пресс службе "Укрзализныци" "заявили корреспонденту "Радио Свобода", что оснований для отстранения Жмака нет.

Жмак возглавлял "Укрзализныцю" с 26 августа 2020 года.

Укрзализныця (2745) Гончаренко (535) Жмак Владимир (24)


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Топ комментарии
+7
Когда слышу "Укрзалізниця", вспоминаю экзотические казни Ким Чен Ына. И вот они не кажутся мне излишествами по отношению к "менеджерам" железнодорожных сообщений...
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17.03.2021 13:58
+6
выглядит как родной брат мистера бина
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17.03.2021 13:58
+6
А як там Сірожа Лєщенко, ще досі наглядає?
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17.03.2021 14:12
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Когда слышу "Укрзалізниця", вспоминаю экзотические казни Ким Чен Ына. И вот они не кажутся мне излишествами по отношению к "менеджерам" железнодорожных сообщений...
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17.03.2021 13:58 Ответить
Приєднуюсь до тебе.Думаю твою позицію підтримає 99% жителів України. Хай уберуть нафіг наглядову раду з іноземців. У нас досить прекрасних спеціалістів і будуть в наглядових радах працювати на таких умовах, як при Кравчуку.
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17.03.2021 14:12 Ответить
специалистов типа леща, который не знает ширину колеи но отлично жополизит и фейсбучит, что ли у нас полно?) настоящая причина наверняка залез куда не следовало в потоки...
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17.03.2021 14:28 Ответить
допоки в системі укрзалізниці існуватиме поділ із часів ссср, де південно-західна залізниця знаходиться на північному-сході країни, толку не буде...
інша країна, інші задачі - інша мережа і її галузки(вєткі)
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17.03.2021 15:13 Ответить
Дятле, міліцію вже так "реформували" (перейменуванням), адміністрацію президента і генеральну прокуратуру теж. Толк є?. Залишилось тільки підрозділи укрзалізниці подібним чином "реформувати".
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17.03.2021 23:03 Ответить
Відповім на запитання: кацапіздаун, від тебе нема толку...
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17.03.2021 23:19 Ответить
Відповіді, як завжди, нема, тільки тупий висер упоротого дауна...
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17.03.2021 23:27 Ответить
тупий висер, весь на тебе, кацапіздаун...фу, не воняй
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18.03.2021 06:40 Ответить
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18.03.2021 19:55 Ответить
вот и весь вытек, обхезанный....а так бойко начинал
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18.03.2021 20:01 Ответить
выглядит как родной брат мистера бина
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17.03.2021 13:58 Ответить
А молодшим,-на брата Бората.
Кабмін звільнив Жмака з посади голови правління "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 1870
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17.03.2021 14:13 Ответить
А всю шоблу воровитых заместителей и ставленников подельников саакашвили?
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17.03.2021 14:01 Ответить
Сірожу Лєща?
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17.03.2021 14:03 Ответить
А он иначе думаю не умеет
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17.03.2021 14:36 Ответить
ж/д создана для перевозок(грузов, пассажиров)...
с учетом потери русского транзита и увеличения пенсионеров и прочих льготников - выход из задницы невозможен
кроме, как по методу кирпы увеличить стоимость танспортировки грузов с пассажирами раз в 10, сохранив доходы населения на прежнем уровне
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17.03.2021 15:20 Ответить
Подозрительно , что дают мало Заработать и меняют , - А может что бы заработало Больше. Людей много , а должность Одна.
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17.03.2021 14:10 Ответить
Грузинський клан від годівнички відтіснили. Невдовзі Саак з пєтушиного кутка має кукурікнути.
Кабмін звільнив Жмака з посади голови правління "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 7718
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17.03.2021 14:15 Ответить
А як там Сірожа Лєщенко, ще досі наглядає?
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17.03.2021 14:12 Ответить
Кабмін звільнив Жмака з посади голови правління "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 2459
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17.03.2021 14:41 Ответить
сірожа антикорупцінєр на ютубі виклянчує лайки !
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17.03.2021 16:53 Ответить
Разгонять нужно весь набсовет.
Сколько можно кормить дармоедов?
Сидят, наблюдают, ни хрена не делают, денежки народные отгребают.
У лещенко зряплата 322 000 грн. в месяц.
Как он туда попал - сам не знает.
"Мою кандидатуру подали в пакете вместе со Славомиром Новаком, руководителем "Укравтодора" времен Петра Порошенко. Конкурсная комиссия выбрала меня", - отметил Лещенко, добавив, что не знает как попал в тот пакет.
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17.03.2021 14:14 Ответить
И правильно сделали
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17.03.2021 14:35 Ответить
А где записывают в очередь на должность? Виллу в Италии хочу, скромную, главное на побережье и где туристов не очень много, так что долго должность занимать не буду, дам и другим подработать...
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17.03.2021 14:50 Ответить
Жмака сожмакали.
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17.03.2021 14:53 Ответить
Правильно что сняли! Это существо жаловалось,что у него мизерный оклад:645 000 грн.! И это только оклад! А выслуга и куча премий?! Меньше 1000000 грн. в месяц не получал!!! А в это время машинист локомотива со стажем получает 15-17 тыс. !
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17.03.2021 15:08 Ответить
Наблюдательный совет, вообще-то, добивается того, чтобы УЗ были установлены справедливые тарифы для Ахмэта на перевозку железной руды. Тарифы, которые сейчас минимум (!!!) в 2,5 раза ниже, чем в Европе, и в связи с чем УЗ имеет дыру в своем бюджете на 8 лярдов грн (цифру точто не помню, но она впечатляет). А скупленные Ахмэтом шавки из Правления всячески этому препятствуют. Так в чем же состоят эти "рехформы Правления"?
И это при том, что Ахмэт и его шавки так любят втиратьпро "рыночные цены" по вРоттердаму+ и энергетике для населения. При этом сам платить по рыночным ценам он не хочет!
Молодцы, что сожмакали Жмакова! Надеюсь, дела в УЗ сдвинутся с места.
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17.03.2021 15:16 Ответить
Если еще уволить Лещенка, то будет сразу ежемесечная экономия 350 тыс...
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17.03.2021 15:18 Ответить
Ага, Азмэту на радость. Чтоб и дальше доил УЗ и всю Украину.
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17.03.2021 17:04 Ответить
Напрасные надежды,
на железку приходят только для набивки своих карманов.
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17.03.2021 15:22 Ответить
Це що Лещенко на підвищення готують?0_0
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17.03.2021 15:36 Ответить
Они так в Наб.совете. Какое "підвищення"?
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17.03.2021 17:05 Ответить
Так голову наб.ради "пішли" є куди "рости" Лещу
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17.03.2021 17:16 Ответить
Пішли Голову Правления, а не Наб.рады. Читаем внимательно.
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17.03.2021 17:20 Ответить
зачем так поступили с человеком, он хотел себе зарплату лям сделать, а вы так его в утиль.
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17.03.2021 16:13 Ответить
Ще 200-300 подібних ітерацій і в нас буде аналог французської залізниці або дойчебанн. Я вже у цьому не сумніваюся
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17.03.2021 16:36 Ответить
Я так понимаю, этот текст, где Наб.совет представлен в негативном свете, писал ахметовский щенок Лёлик Гончаренко?
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17.03.2021 17:09 Ответить
А так це напевно інтриган Сирожа руки доклав.
😆
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17.03.2021 17:44 Ответить
 
 