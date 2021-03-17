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Кабмін звільнив Жмака з посади голови правління "Укрзалізниці"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін звільнив Жмака з посади голови правління "Укрзалізниці"

Кабінет Міністрів України звільнив Володимира Жмака з посади голови правління ПАТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні в середу 17 березня, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль вимагає від слідчої комісії у ВР перевірити наглядову раду Укрзалізниці

Про це також написав народний депутат Олексій Гончаренко. Він повідомив, що в.о. голови "Укрзалізниці" у зв'язку з відставкою Жмака став член правління Іван Юрик.

Володимир Жмак був обраний на цей пост після 6-місячного відбору в серпні 2020 року. Рішення стало підсумком протистояння між правлінням "Укрзалізниці", яке ініціювало залізничну реформу, і Наглядовою радою компанії, яка її заблокувала. Наглядова рада сьогодні одноголосно ухвалила рішення щодо звільнення Володимира Жмака.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству інфраструктури в одноденний термін надати інформацію про діяльність правління компанії та Наглядової ради в 2017-2021 роках.

"Укрзалізниця" в межах реформування структури компаній заявила про створення окремої бізнес-вертикалі вантажних перевезень, використовуючи досвід розвитку країн світу. Відповідне рішення підтримало Міністерство інфраструктури. На початку лютого наглядова рада АТ "Укрзалізниця" ухвалила скасувати рішення правління компанії про створення філії вантажних перевезень UZ Cargo, тим самим зупинивши реформу. Наприкінці січня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для оцінки підприємства і розслідування зловживань у 2017-2020 роках, відповідно, до старту роботи в компанії нинішнього глави. Однак після першого засідання ТСК звернулася із запитом до Кабміну і Наглядова рада УЗ дати оцінку діяльності нинішнього глави УЗ Володимира Жмака, хоча він був призначений на цю посаду лише наприкінці 2020 року. Глава УЗ назвав непорозумінням запит ТСК про оцінку компетентності правління компанії. Раніше глава українського Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі заявив, що як тільки новий глава УЗ почав ламати корупційні схеми, відразу з'явилася ініціатива про його звільнення.

Раніше в пресслужбі "Укрзалізниці" заявили кореспонденту "Радіо Свобода ", що підстав для відсторонення Жмака немає.

Жмак очолював "Укрзалізницю" з 26 серпня 2020 року.

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Топ коментарі
+7
Когда слышу "Укрзалізниця", вспоминаю экзотические казни Ким Чен Ына. И вот они не кажутся мне излишествами по отношению к "менеджерам" железнодорожных сообщений...
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17.03.2021 13:58
+6
выглядит как родной брат мистера бина
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17.03.2021 13:58
+6
А як там Сірожа Лєщенко, ще досі наглядає?
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17.03.2021 14:12
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Когда слышу "Укрзалізниця", вспоминаю экзотические казни Ким Чен Ына. И вот они не кажутся мне излишествами по отношению к "менеджерам" железнодорожных сообщений...
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17.03.2021 13:58 Відповісти
Приєднуюсь до тебе.Думаю твою позицію підтримає 99% жителів України. Хай уберуть нафіг наглядову раду з іноземців. У нас досить прекрасних спеціалістів і будуть в наглядових радах працювати на таких умовах, як при Кравчуку.
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17.03.2021 14:12 Відповісти
специалистов типа леща, который не знает ширину колеи но отлично жополизит и фейсбучит, что ли у нас полно?) настоящая причина наверняка залез куда не следовало в потоки...
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17.03.2021 14:28 Відповісти
допоки в системі укрзалізниці існуватиме поділ із часів ссср, де південно-західна залізниця знаходиться на північному-сході країни, толку не буде...
інша країна, інші задачі - інша мережа і її галузки(вєткі)
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17.03.2021 15:13 Відповісти
Дятле, міліцію вже так "реформували" (перейменуванням), адміністрацію президента і генеральну прокуратуру теж. Толк є?. Залишилось тільки підрозділи укрзалізниці подібним чином "реформувати".
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17.03.2021 23:03 Відповісти
Відповім на запитання: кацапіздаун, від тебе нема толку...
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17.03.2021 23:19 Відповісти
Відповіді, як завжди, нема, тільки тупий висер упоротого дауна...
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17.03.2021 23:27 Відповісти
тупий висер, весь на тебе, кацапіздаун...фу, не воняй
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18.03.2021 06:40 Відповісти
Кабмін звільнив Жмака з посади голови правління "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 4739
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18.03.2021 19:55 Відповісти
вот и весь вытек, обхезанный....а так бойко начинал
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18.03.2021 20:01 Відповісти
выглядит как родной брат мистера бина
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17.03.2021 13:58 Відповісти
А молодшим,-на брата Бората.
Кабмін звільнив Жмака з посади голови правління "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 1870
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17.03.2021 14:13 Відповісти
А всю шоблу воровитых заместителей и ставленников подельников саакашвили?
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17.03.2021 14:01 Відповісти
Сірожу Лєща?
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17.03.2021 14:03 Відповісти
А он иначе думаю не умеет
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17.03.2021 14:36 Відповісти
ж/д создана для перевозок(грузов, пассажиров)...
с учетом потери русского транзита и увеличения пенсионеров и прочих льготников - выход из задницы невозможен
кроме, как по методу кирпы увеличить стоимость танспортировки грузов с пассажирами раз в 10, сохранив доходы населения на прежнем уровне
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17.03.2021 15:20 Відповісти
Подозрительно , что дают мало Заработать и меняют , - А может что бы заработало Больше. Людей много , а должность Одна.
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17.03.2021 14:10 Відповісти
Грузинський клан від годівнички відтіснили. Невдовзі Саак з пєтушиного кутка має кукурікнути.
Кабмін звільнив Жмака з посади голови правління "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 7718
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17.03.2021 14:15 Відповісти
А як там Сірожа Лєщенко, ще досі наглядає?
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17.03.2021 14:12 Відповісти
Кабмін звільнив Жмака з посади голови правління "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 2459
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17.03.2021 14:41 Відповісти
сірожа антикорупцінєр на ютубі виклянчує лайки !
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17.03.2021 16:53 Відповісти
Разгонять нужно весь набсовет.
Сколько можно кормить дармоедов?
Сидят, наблюдают, ни хрена не делают, денежки народные отгребают.
У лещенко зряплата 322 000 грн. в месяц.
Как он туда попал - сам не знает. Кабмін звільнив Жмака з посади голови правління "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 9987
"Мою кандидатуру подали в пакете вместе со Славомиром Новаком, руководителем "Укравтодора" времен Петра Порошенко. Конкурсная комиссия выбрала меня", - отметил Лещенко, добавив, что не знает как попал в тот пакет.
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17.03.2021 14:14 Відповісти
И правильно сделали
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17.03.2021 14:35 Відповісти
А где записывают в очередь на должность? Виллу в Италии хочу, скромную, главное на побережье и где туристов не очень много, так что долго должность занимать не буду, дам и другим подработать...
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17.03.2021 14:50 Відповісти
Жмака сожмакали.
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17.03.2021 14:53 Відповісти
Правильно что сняли! Это существо жаловалось,что у него мизерный оклад:645 000 грн.! И это только оклад! А выслуга и куча премий?! Меньше 1000000 грн. в месяц не получал!!! А в это время машинист локомотива со стажем получает 15-17 тыс. !
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17.03.2021 15:08 Відповісти
Наблюдательный совет, вообще-то, добивается того, чтобы УЗ были установлены справедливые тарифы для Ахмэта на перевозку железной руды. Тарифы, которые сейчас минимум (!!!) в 2,5 раза ниже, чем в Европе, и в связи с чем УЗ имеет дыру в своем бюджете на 8 лярдов грн (цифру точто не помню, но она впечатляет). А скупленные Ахмэтом шавки из Правления всячески этому препятствуют. Так в чем же состоят эти "рехформы Правления"?
И это при том, что Ахмэт и его шавки так любят втиратьпро "рыночные цены" по вРоттердаму+ и энергетике для населения. При этом сам платить по рыночным ценам он не хочет!
Молодцы, что сожмакали Жмакова! Надеюсь, дела в УЗ сдвинутся с места. Кабмін звільнив Жмака з посади голови правління "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 5833
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17.03.2021 15:16 Відповісти
Если еще уволить Лещенка, то будет сразу ежемесечная экономия 350 тыс... Кабмін звільнив Жмака з посади голови правління "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 6229
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17.03.2021 15:18 Відповісти
Ага, Азмэту на радость. Кабмін звільнив Жмака з посади голови правління "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 8194 Чтоб и дальше доил УЗ и всю Украину.
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17.03.2021 17:04 Відповісти
Напрасные надежды,
на железку приходят только для набивки своих карманов.
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17.03.2021 15:22 Відповісти
Це що Лещенко на підвищення готують?0_0
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17.03.2021 15:36 Відповісти
Они так в Наб.совете. Какое "підвищення"? Кабмін звільнив Жмака з посади голови правління "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 3626
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17.03.2021 17:05 Відповісти
Так голову наб.ради "пішли" є куди "рости" Лещу
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17.03.2021 17:16 Відповісти
Пішли Голову Правления, а не Наб.рады. Читаем внимательно. Кабмін звільнив Жмака з посади голови правління "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 9251
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17.03.2021 17:20 Відповісти
зачем так поступили с человеком, он хотел себе зарплату лям сделать, а вы так его в утиль.
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17.03.2021 16:13 Відповісти
Ще 200-300 подібних ітерацій і в нас буде аналог французської залізниці або дойчебанн. Я вже у цьому не сумніваюся
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17.03.2021 16:36 Відповісти
Я так понимаю, этот текст, где Наб.совет представлен в негативном свете, писал ахметовский щенок Лёлик Гончаренко?
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17.03.2021 17:09 Відповісти
А так це напевно інтриган Сирожа руки доклав.
😆
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17.03.2021 17:44 Відповісти
 
 