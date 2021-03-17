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Локдаун не понадобится, если мы ограничим социальные контакты, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что локдауна можно будет избежать, если люди ограничат социальные контакты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства.
"Будет ли локдаун для всей страны? Это зависит только от нас с вами и от наших действий. Если мы все будем тщательно соблюдать противоэпидемические меры, если мы уменьшим социальные контакты - то локдаун будет не нужен", - отметил Шмыгаль
В то же время, по словам премьер-министра, если красный уровень будет введен в большинстве областей, то Кабмин будет вынужден вводить усиленные карантинные меры на всей территории Украины.
"Но правительство сделает все, чтобы этого не произошло", - добавил Шмыгаль.
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