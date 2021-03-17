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Новости Коронавирус и карантин
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Локдаун не понадобится, если мы ограничим социальные контакты, - Шмыгаль

Локдаун не понадобится, если мы ограничим социальные контакты, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что локдауна можно будет избежать, если люди ограничат социальные контакты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства.

"Будет ли локдаун для всей страны? Это зависит только от нас с вами и от наших действий. Если мы все будем тщательно соблюдать противоэпидемические меры, если мы уменьшим социальные контакты - то локдаун будет не нужен", - отметил Шмыгаль

В то же время, по словам премьер-министра, если красный уровень будет введен в большинстве областей, то Кабмин будет вынужден вводить усиленные карантинные меры на всей территории Украины.

"Но правительство сделает все, чтобы этого не произошло", - добавил Шмыгаль.

Читайте: Шмыгаль - местным властям: Не ждите указаний, ужесточайте карантин

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2680) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+3
Социальные или таки физические, а, ссыкуны? По одному бить легче, да?
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17.03.2021 14:26
+2
Какие-какие контакты?
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17.03.2021 14:19
+2
В масках - можно.

Локдаун не знадобиться, якщо ми обмежимо соціальні контакти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4121
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17.03.2021 14:20
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Правила форума Совет форумчан
Дайте этому пассажиру что то пожевать...
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17.03.2021 14:12 Ответить
Надо дать пожевать этого пассажира. Крокодилам.
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17.03.2021 14:27 Ответить
Больше двух не сабирацца!гнусавое дрищет жидко!
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17.03.2021 14:18 Ответить
Какие-какие контакты?
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17.03.2021 14:19 Ответить
В масках - можно.

Локдаун не знадобиться, якщо ми обмежимо соціальні контакти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4121
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17.03.2021 14:20 Ответить
Ограничим контакты свои или чужие?
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17.03.2021 14:20 Ответить
Локдаун не знадобиться, якщо ми обмежимо соціальні контакти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6839
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17.03.2021 14:22 Ответить
Правильна: ибо социальные контакты - это З Л О
Ударим коронавирусом по бездорожью и разгильдяйству
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17.03.2021 15:14 Ответить
Социальные или таки физические, а, ссыкуны? По одному бить легче, да?
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17.03.2021 14:26 Ответить
Ніхєра,давай локдаун,по всій країні.
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17.03.2021 14:30 Ответить
Остановить транспорт, закрыть школы и садики. Только так
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17.03.2021 14:38 Ответить
...і відкрити Буковель
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17.03.2021 15:13 Ответить
Довелось ездить на днях далеко в общественном транспорте, была удивлена. Переполнена маршрутка, без масок вообще! было человек 5 и человек 10 с маской под носом и пару человее позволяли себе кашлять! Шок! Больше ни ногой туда. Еле дождалась доехать, воротник свитра был натянут до глаз у меня, а сверху маска) еле дышала)
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17.03.2021 14:38 Ответить
Локдаун не знадобиться, якщо ми обмежимо соціальні контакти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2450
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17.03.2021 14:49 Ответить
Пешком ходи.
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17.03.2021 14:50 Ответить
у на шо в "далеко" маршрутки ходют?
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17.03.2021 15:12 Ответить
а шо це вдруг там лохдауна сцяти начали наші керманичі, га?
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17.03.2021 15:10 Ответить
с этой властью и этим народом ЛОКДАУНА не будет никогда
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17.03.2021 16:27 Ответить
 
 