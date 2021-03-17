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Локдаун не знадобиться, якщо ми обмежимо соціальні контакти, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Локдаун не знадобиться, якщо ми обмежимо соціальні контакти, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдауну можна буде уникнути, якщо люди обмежать соціальні контакти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив під час засідання уряду.

"Чи буде локдаун для всієї країни? Це залежить лише від нас із вами і від наших дій. Якщо ми всі ретельно дотримуватимемося протиепідемічних заходів, якщо ми зменшимо соціальні контакти - то локдаун буде не потрібен", - зазначив Шмигаль.

Водночас, за словами прем'єр-міністра, якщо червоний рівень буде запроваджено в більшості областей, то Кабмін буде змушений запроваджувати посилені карантинні заходи на всій території України.

"Але уряд зробить усе, щоб цього не сталося", - додав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль - місцевій владі: Не чекайте вказівок, посилюйте карантин

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Топ коментарі
+3
Социальные или таки физические, а, ссыкуны? По одному бить легче, да?
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17.03.2021 14:26
+2
Какие-какие контакты? Локдаун не знадобиться, якщо ми обмежимо соціальні контакти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 993
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17.03.2021 14:19
+2
В масках - можно. Локдаун не знадобиться, якщо ми обмежимо соціальні контакти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3701

Локдаун не знадобиться, якщо ми обмежимо соціальні контакти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4121
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17.03.2021 14:20
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Дайте этому пассажиру что то пожевать...
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17.03.2021 14:12 Відповісти
Надо дать пожевать этого пассажира. Крокодилам.
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17.03.2021 14:27 Відповісти
Больше двух не сабирацца!гнусавое дрищет жидко!
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17.03.2021 14:18 Відповісти
Какие-какие контакты? Локдаун не знадобиться, якщо ми обмежимо соціальні контакти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 993
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17.03.2021 14:19 Відповісти
В масках - можно. Локдаун не знадобиться, якщо ми обмежимо соціальні контакти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3701

Локдаун не знадобиться, якщо ми обмежимо соціальні контакти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4121
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17.03.2021 14:20 Відповісти
Ограничим контакты свои или чужие?
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17.03.2021 14:20 Відповісти
Локдаун не знадобиться, якщо ми обмежимо соціальні контакти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6839
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17.03.2021 14:22 Відповісти
Правильна: ибо социальные контакты - это З Л О Локдаун не знадобиться, якщо ми обмежимо соціальні контакти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2729
Ударим коронавирусом по бездорожью и разгильдяйству Локдаун не знадобиться, якщо ми обмежимо соціальні контакти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7528 Локдаун не знадобиться, якщо ми обмежимо соціальні контакти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7528 Локдаун не знадобиться, якщо ми обмежимо соціальні контакти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7528
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17.03.2021 15:14 Відповісти
Социальные или таки физические, а, ссыкуны? По одному бить легче, да?
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17.03.2021 14:26 Відповісти
Ніхєра,давай локдаун,по всій країні.
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17.03.2021 14:30 Відповісти
Остановить транспорт, закрыть школы и садики. Только так
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17.03.2021 14:38 Відповісти
...і відкрити Буковель Локдаун не знадобиться, якщо ми обмежимо соціальні контакти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2770
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17.03.2021 15:13 Відповісти
Довелось ездить на днях далеко в общественном транспорте, была удивлена. Переполнена маршрутка, без масок вообще! было человек 5 и человек 10 с маской под носом и пару человее позволяли себе кашлять! Шок! Больше ни ногой туда. Еле дождалась доехать, воротник свитра был натянут до глаз у меня, а сверху маска) еле дышала)
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17.03.2021 14:38 Відповісти
Локдаун не знадобиться, якщо ми обмежимо соціальні контакти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2450
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17.03.2021 14:49 Відповісти
Пешком ходи.
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17.03.2021 14:50 Відповісти
у на шо в "далеко" маршрутки ходют?
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17.03.2021 15:12 Відповісти
а шо це вдруг там лохдауна сцяти начали наші керманичі, га?
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17.03.2021 15:10 Відповісти
с этой властью и этим народом ЛОКДАУНА не будет никогда
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17.03.2021 16:27 Відповісти
 
 