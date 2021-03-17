Локдаун не знадобиться, якщо ми обмежимо соціальні контакти, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдауну можна буде уникнути, якщо люди обмежать соціальні контакти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив під час засідання уряду.

"Чи буде локдаун для всієї країни? Це залежить лише від нас із вами і від наших дій. Якщо ми всі ретельно дотримуватимемося протиепідемічних заходів, якщо ми зменшимо соціальні контакти - то локдаун буде не потрібен", - зазначив Шмигаль.

Водночас, за словами прем'єр-міністра, якщо червоний рівень буде запроваджено в більшості областей, то Кабмін буде змушений запроваджувати посилені карантинні заходи на всій території України.

"Але уряд зробить усе, щоб цього не сталося", - додав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль - місцевій владі: Не чекайте вказівок, посилюйте карантин