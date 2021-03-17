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Верховный Суд отменил указ об увольнении "судьи Автомайдана" Царевич

Верховный Суд отменил указ об увольнении

Верховный Суд 17 марта отменил указ 5-го президента Украины Петра Порошенко об освобождении от должности судьи Печерского районного суда Киева Оксаны Царевич, известной решениями о лишении водительских прав участников "Автомайдана".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Prosud.

Адвокат Роман Маселко в комментарии hromadske рассказал, что решение суда означает, что оснований для увольнения нет и Царевич могут восстановить в должности. Если Печерский суд, в котором она работала, откажется восстановить Царевич, тогда ей нужно будет через суд требовать своего восстановления.

"Печерский суд, скорее всего, не будет препятствовать и выдаст приказ о ее восстановлении. Единственное — у нее закончились полномочия, поэтому для того, чтобы приступить к судопроизводству, ей нужно пройти процедуру назначения еще раз. Необходимо, чтобы Высший совет правосудия подал заявление, а президент принял указ", — объясняет Маселко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-судье Царевич, лишавшей прав автомайдановцев за пробег в Межигорье, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

Вместе с тем до повторного назначения Царевич будет считаться судьей и получать зарплату.

Также адвокат отметил, что Царевич требовала только отмены решения Высшего совета правосудия об увольнении и указа президента от 2016 года, компенсации она не требовала.

"Ее или добровольно выплатят, или, считаю, ей придется еще раз судиться из-за компенсации", — сказал Маселко.

Также читайте: Скандальная экс-судья Царевич отозвала иск с обжалованием своего увольнения

Кроме того, пока что нет решения суда, поэтому неизвестно, как Верховный Суд мотивировал отмену указа.

Напомним, 29 сентября 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Оксану Царевич за нарушение присяги при вынесении решений против активистов Евромайдана. 5 октября Царевич обжаловала свое увольнение в Высшем админсуде.

Высший административный суд отказал Царевич в восстановлении в должности.

Верховный Суд (1096) Царевич (22)


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Топ комментарии
+52
Что тут правильного? Мерзавка, которая судила не по закону, а по звонку - это не правильно, это позор и приговор всей судебной системе.
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17.03.2021 15:52
+48
И это все за наши деньги...
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17.03.2021 15:37
+33
В кодлан повернулась ще одна ****.
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17.03.2021 15:41
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Напевно готуються, зелені. Знову будуть права забирати за автопробіги до Зе. От тільки не допоможе ця "суддя" ніхріна, а разом буде вигнана підсрачниками з усім зеленим цирком
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17.03.2021 16:57 Ответить
Люди,ви розумієте,що вся ця шобла сиділа, сидить і буде сидіти в ВР заради одного, штампувати закони для прикриття своїх дуп! Ні про який простий люд там не чули і чути не хочуть! Вся мерзота, щоб вона не скоїла в кінці кінців залишається недоторканою, зберігає за собою всі пільги,всі права, робочі місця та зарплатню.... і тд, ітп.
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17.03.2021 17:06 Ответить
Все це стало можливо завдяки популістським рішенням і аматорської роботі Пороха та Луцика!
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17.03.2021 17:21 Ответить
Сєпарські бидлани повернули у свою зграю сєпарську шлюху.
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17.03.2021 18:05 Ответить
У нас "судей" можно убрать с должности лишь при помощи пулемёта.
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17.03.2021 18:12 Ответить
Верховный Суд 17 марта отменил указ 5-го президента Украины Петра Порошенко об освобождении от должности судьи Печерского районного суда Киева Оксаны Царевич, известной решениями о лишении водительских прав участников "Автомайдана". Источник: https://censor.net/ru/n3253912

Чув скоро Московія розвалиться десь не пізніше 2025 року, треба за цей час
пересаджати всіх РИГІВ і ворогів незалежності України. Часу залишилось мало
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17.03.2021 18:30 Ответить
Судейская мафия - сильна! Круговая порука - страшная вещь...
И фамилии приходящих и уходящих президентов им безразличны, и так будет до тех пор пока в Украине не появится президент который будет их не "мусорно" люстрировать, а лишать всех "льгот" и сажать пачками!
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17.03.2021 18:39 Ответить
Псевдосуди.
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17.03.2021 18:53 Ответить
Верховний Суд скасував указ про звільнення "судді Автомайдану" Царевич - Цензор.НЕТ 4786
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17.03.2021 19:14 Ответить
Суддю можна звільнити тільки через гілляку!
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17.03.2021 19:38 Ответить
Це *******. Ми живимо навіть не в монархічній формі правління, де всім керує королівська родина. Ми реально живемо в ще давніші часи, десь в період племінних союзів, коли держави не існувало, а влада належала шаманам (це наші судді) та декільком заможним родинам (олігархи та їхня обслуга). І ця вся шобла ***** між собою **********, переодружувалась і сформувала окремий суспільний прошарок до якого звичайному люду неможливо було потрапити. І цей тупорилий дикунський наріт так і жив століттями слухаючи казки про богів, яких не треба гнівити, а слід їм підкорятися. Бо тільки лише ці шамани і багатії знали в який спосіб треба діяти, щоб задовільнити цих богів. А всім хто буде пручатися та викривати брехню цієї касти, всім тим бунтівникам будуть рубати баняки і приносити їх в жертву. Це в нас зараз так вчинили з Антоненком, щоб звести наклеп на волонтерів і військових та Стерненком, щоб очорнити небайдужих, активних громадян.
І байдуже що у нас пройшли вибори, бо це не демократія. Це був конкурс на те хто розповість найращу байку. І тупорилий наріт отримав не тільки байку, для нього й ще цілий серіал зняли, щоб кожному було зрозуміло за кого голосувати. А де була боротьба ідей? Де усвідомлений вібір шляху розвитку суспільства? В сраці. Люди хочуть ковбасу по 2.20. Тому і мають таких суддів автомайдану, а я б краще сказав антимайдану, яких хєр відірвеш від корита. І які при потребі будуть цей наріт сажати за надуманими, непідтвердженними звинуваченнями, щоб захистити режим.
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17.03.2021 19:51 Ответить
Верховний Суд скасував указ про звільнення "судді Автомайдану" Царевич - Цензор.НЕТ 997
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17.03.2021 20:04 Ответить
Партнов працює з новим рехформованим судом!!! Яка `прелесть`
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17.03.2021 20:11 Ответить
Коли ж до нашого суспільства дійде розуміння, що судову систему в Україі реформувати не можливо? Судова система має бути створена заново. Всі існуючі суди мають бути ліквідовані, всі нинішні судді мають отримати пожиттєву заборону працювати суддями. В Україне не проблема знайти 4 тисячі нових серед фахових юристів
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17.03.2021 20:12 Ответить
При чем не только самим судьям запретить заниматься любой жридической деятельностью , но и их родственикам..
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17.03.2021 20:20 Ответить
Следующий майдан будет начат именно с физического уничтожения всех судей , при чем не кто не будет разбираться кто из них хороший , а кто плохой , мочить будут всех без разбора.
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17.03.2021 20:23 Ответить
Жалко никого не повесили , повесили хотя бы парочку, остальные бы не судились!
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17.03.2021 20:45 Ответить
В Украине нет полиции, нет суда.
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17.03.2021 21:27 Ответить
этих ублюдков из ВС надо убирать...
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17.03.2021 21:30 Ответить
Их всех нужно разогнать, всех до одного! Этому суду не верят люди и они не легитимны!
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17.03.2021 21:34 Ответить
Дійсно, судову систему в Україні реформувати вже неможливо. Треба закрити всі суди і вигнати (не звільнти, а вигнати) всіх суддів. І добре подумати, як це зробити максимально безболісно для країни.
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17.03.2021 21:35 Ответить
Вот результат успешной "рыхформы" парашенки и банды.
Тупо плевали на закон. Тупо. А затем этим верховным еще и пенсию по 200к грн платить будут.
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17.03.2021 21:35 Ответить
Як повернеться позорно так і піде позорно. Це аксіома життя.
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17.03.2021 21:39 Ответить
По судьям нужен отдельный карательный орган
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17.03.2021 21:54 Ответить
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