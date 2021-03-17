Верховный Суд отменил указ об увольнении "судьи Автомайдана" Царевич

Верховный Суд 17 марта отменил указ 5-го президента Украины Петра Порошенко об освобождении от должности судьи Печерского районного суда Киева Оксаны Царевич, известной решениями о лишении водительских прав участников "Автомайдана".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Prosud.

Адвокат Роман Маселко в комментарии hromadske рассказал, что решение суда означает, что оснований для увольнения нет и Царевич могут восстановить в должности. Если Печерский суд, в котором она работала, откажется восстановить Царевич, тогда ей нужно будет через суд требовать своего восстановления.

"Печерский суд, скорее всего, не будет препятствовать и выдаст приказ о ее восстановлении. Единственное — у нее закончились полномочия, поэтому для того, чтобы приступить к судопроизводству, ей нужно пройти процедуру назначения еще раз. Необходимо, чтобы Высший совет правосудия подал заявление, а президент принял указ", — объясняет Маселко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-судье Царевич, лишавшей прав автомайдановцев за пробег в Межигорье, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

Вместе с тем до повторного назначения Царевич будет считаться судьей и получать зарплату.

Также адвокат отметил, что Царевич требовала только отмены решения Высшего совета правосудия об увольнении и указа президента от 2016 года, компенсации она не требовала.

"Ее или добровольно выплатят, или, считаю, ей придется еще раз судиться из-за компенсации", — сказал Маселко.

Также читайте: Скандальная экс-судья Царевич отозвала иск с обжалованием своего увольнения

Кроме того, пока что нет решения суда, поэтому неизвестно, как Верховный Суд мотивировал отмену указа.

Напомним, 29 сентября 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Оксану Царевич за нарушение присяги при вынесении решений против активистов Евромайдана. 5 октября Царевич обжаловала свое увольнение в Высшем админсуде.

Высший административный суд отказал Царевич в восстановлении в должности.