Верховный Суд отменил указ об увольнении "судьи Автомайдана" Царевич
Верховный Суд 17 марта отменил указ 5-го президента Украины Петра Порошенко об освобождении от должности судьи Печерского районного суда Киева Оксаны Царевич, известной решениями о лишении водительских прав участников "Автомайдана".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Prosud.
Адвокат Роман Маселко в комментарии hromadske рассказал, что решение суда означает, что оснований для увольнения нет и Царевич могут восстановить в должности. Если Печерский суд, в котором она работала, откажется восстановить Царевич, тогда ей нужно будет через суд требовать своего восстановления.
"Печерский суд, скорее всего, не будет препятствовать и выдаст приказ о ее восстановлении. Единственное — у нее закончились полномочия, поэтому для того, чтобы приступить к судопроизводству, ей нужно пройти процедуру назначения еще раз. Необходимо, чтобы Высший совет правосудия подал заявление, а президент принял указ", — объясняет Маселко.
Вместе с тем до повторного назначения Царевич будет считаться судьей и получать зарплату.
Также адвокат отметил, что Царевич требовала только отмены решения Высшего совета правосудия об увольнении и указа президента от 2016 года, компенсации она не требовала.
"Ее или добровольно выплатят, или, считаю, ей придется еще раз судиться из-за компенсации", — сказал Маселко.
Кроме того, пока что нет решения суда, поэтому неизвестно, как Верховный Суд мотивировал отмену указа.
Напомним, 29 сентября 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Оксану Царевич за нарушение присяги при вынесении решений против активистов Евромайдана. 5 октября Царевич обжаловала свое увольнение в Высшем админсуде.
Высший административный суд отказал Царевич в восстановлении в должности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чув скоро Московія розвалиться десь не пізніше 2025 року, треба за цей час
пересаджати всіх РИГІВ і ворогів незалежності України. Часу залишилось мало
И фамилии приходящих и уходящих президентов им безразличны, и так будет до тех пор пока в Украине не появится президент который будет их не "мусорно" люстрировать, а лишать всех "льгот" и сажать пачками!
І байдуже що у нас пройшли вибори, бо це не демократія. Це був конкурс на те хто розповість найращу байку. І тупорилий наріт отримав не тільки байку, для нього й ще цілий серіал зняли, щоб кожному було зрозуміло за кого голосувати. А де була боротьба ідей? Де усвідомлений вібір шляху розвитку суспільства? В сраці. Люди хочуть ковбасу по 2.20. Тому і мають таких суддів автомайдану, а я б краще сказав антимайдану, яких хєр відірвеш від корита. І які при потребі будуть цей наріт сажати за надуманими, непідтвердженними звинуваченнями, щоб захистити режим.
Тупо плевали на закон. Тупо. А затем этим верховным еще и пенсию по 200к грн платить будут.