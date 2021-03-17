Верховний Суд скасував указ про звільнення "судді Автомайдану" Царевич
Верховний Суд 17 березня скасував указ 5-го президента України Петра Порошенка про звільнення з посади судді Печерського районного суду Києва Оксани Царевич, відомої рішеннями про позбавлення водійських прав учасників "Автомайдану".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Prosud.
Адвокат Роман Маселко в коментарі hromadske розповів, що рішення суду означає, що підстав для звільнення немає і Царевич можуть поновити на посаді. Якщо Печерський суд, у якому вона працювала, відмовиться поновити Царевич, тоді їй потрібно буде через суд вимагати свого поновлення.
"Печерський суд, найімовірніше, не буде перешкоджати і видасть наказ про її поновлення. Єдине - у неї закінчилися повноваження, тому для того, щоб приступити до судочинства, їй потрібно пройти процедуру призначення ще раз. Треба, щоб Вища рада правосуддя внесла подання, а президент ухвалив указ", - пояснює Маселко.
Водночас до повторного призначення Царевич вважатиметься суддею та отримуватиме зарплату.
Також адвокат зазначив, що Царевич вимагала скасувати рішення Вищої ради правосуддя про звільнення та указ президента від 2016 року, компенсацію вона не вимагала.
"Її або добровільно виплатять, або, вважаю, їй доведеться ще раз судитися через компенсацію", - сказав Маселко.
Крім того, поки немає рішення суду, тому невідомо, як Верховний Суд мотивував скасування указу.
Нагадаємо, 29 вересня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко звільнив Оксану Царевич за порушення присяги під час ухвалення рішень проти активістів Євромайдану. 5 жовтня Царевич оскаржила своє звільнення у Вищому адмінсуді.
Вищий адміністративний суд відмовив Царевич у поновленні на посаді.
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Чув скоро Московія розвалиться десь не пізніше 2025 року, треба за цей час
пересаджати всіх РИГІВ і ворогів незалежності України. Часу залишилось мало
И фамилии приходящих и уходящих президентов им безразличны, и так будет до тех пор пока в Украине не появится президент который будет их не "мусорно" люстрировать, а лишать всех "льгот" и сажать пачками!
І байдуже що у нас пройшли вибори, бо це не демократія. Це був конкурс на те хто розповість найращу байку. І тупорилий наріт отримав не тільки байку, для нього й ще цілий серіал зняли, щоб кожному було зрозуміло за кого голосувати. А де була боротьба ідей? Де усвідомлений вібір шляху розвитку суспільства? В сраці. Люди хочуть ковбасу по 2.20. Тому і мають таких суддів автомайдану, а я б краще сказав антимайдану, яких хєр відірвеш від корита. І які при потребі будуть цей наріт сажати за надуманими, непідтвердженними звинуваченнями, щоб захистити режим.
Тупо плевали на закон. Тупо. А затем этим верховным еще и пенсию по 200к грн платить будут.