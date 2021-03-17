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Верховний Суд скасував указ про звільнення "судді Автомайдану" Царевич

Верховний Суд скасував указ про звільнення

Верховний Суд 17 березня скасував указ 5-го президента України Петра Порошенка про звільнення з посади судді Печерського районного суду Києва Оксани Царевич, відомої рішеннями про позбавлення водійських прав учасників "Автомайдану".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Prosud.

Адвокат Роман Маселко в коментарі hromadske розповів, що рішення суду означає, що підстав для звільнення немає і Царевич можуть поновити на посаді. Якщо Печерський суд, у якому вона працювала, відмовиться поновити Царевич, тоді їй потрібно буде через суд вимагати свого поновлення.

"Печерський суд, найімовірніше, не буде перешкоджати і видасть наказ про її поновлення. Єдине - у неї закінчилися повноваження, тому для того, щоб приступити до судочинства, їй потрібно пройти процедуру призначення ще раз. Треба, щоб Вища рада правосуддя внесла подання, а президент ухвалив указ", - пояснює Маселко.

Також читайте: Екссудді, яка позбавляла прав автомайданівців за пробіг у Межигір'ї, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

Водночас до повторного призначення Царевич вважатиметься суддею та отримуватиме зарплату.

Також адвокат зазначив, що Царевич вимагала скасувати рішення Вищої ради правосуддя про звільнення та указ президента від 2016 року, компенсацію вона не вимагала.

"Її або добровільно виплатять, або, вважаю, їй доведеться ще раз судитися через компенсацію", - сказав Маселко.

Також читайте: Екс-суддя Царевич оскаржила своє звільнення і подала позов до Президента, - "Українські Новини"

Крім того, поки немає рішення суду, тому невідомо, як Верховний Суд мотивував скасування указу.

Нагадаємо, 29 вересня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко звільнив Оксану Царевич за порушення присяги під час ухвалення рішень проти активістів Євромайдану. 5 жовтня Царевич оскаржила своє звільнення у Вищому адмінсуді.

Вищий адміністративний суд відмовив Царевич у поновленні на посаді.

Автор: 

Верховний Суд (1188) Царевич (16)


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Топ коментарі
+52
Что тут правильного? Мерзавка, которая судила не по закону, а по звонку - это не правильно, это позор и приговор всей судебной системе.
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17.03.2021 15:52
+48
И это все за наши деньги...
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17.03.2021 15:37
+33
В кодлан повернулась ще одна ****.
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17.03.2021 15:41
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Напевно готуються, зелені. Знову будуть права забирати за автопробіги до Зе. От тільки не допоможе ця "суддя" ніхріна, а разом буде вигнана підсрачниками з усім зеленим цирком
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17.03.2021 16:57 Відповісти
Люди,ви розумієте,що вся ця шобла сиділа, сидить і буде сидіти в ВР заради одного, штампувати закони для прикриття своїх дуп! Ні про який простий люд там не чули і чути не хочуть! Вся мерзота, щоб вона не скоїла в кінці кінців залишається недоторканою, зберігає за собою всі пільги,всі права, робочі місця та зарплатню.... і тд, ітп.
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17.03.2021 17:06 Відповісти
Все це стало можливо завдяки популістським рішенням і аматорської роботі Пороха та Луцика!
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17.03.2021 17:21 Відповісти
Сєпарські бидлани повернули у свою зграю сєпарську шлюху.
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17.03.2021 18:05 Відповісти
У нас "судей" можно убрать с должности лишь при помощи пулемёта.
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17.03.2021 18:12 Відповісти
Верховный Суд 17 марта отменил указ 5-го президента Украины Петра Порошенко об освобождении от должности судьи Печерского районного суда Киева Оксаны Царевич, известной решениями о лишении водительских прав участников "Автомайдана". Источник: https://censor.net/ru/n3253912

Чув скоро Московія розвалиться десь не пізніше 2025 року, треба за цей час
пересаджати всіх РИГІВ і ворогів незалежності України. Часу залишилось мало
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17.03.2021 18:30 Відповісти
Судейская мафия - сильна! Круговая порука - страшная вещь...
И фамилии приходящих и уходящих президентов им безразличны, и так будет до тех пор пока в Украине не появится президент который будет их не "мусорно" люстрировать, а лишать всех "льгот" и сажать пачками!
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17.03.2021 18:39 Відповісти
Псевдосуди.
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17.03.2021 18:53 Відповісти
Верховний Суд скасував указ про звільнення "судді Автомайдану" Царевич - Цензор.НЕТ 4786
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17.03.2021 19:14 Відповісти
Суддю можна звільнити тільки через гілляку!
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17.03.2021 19:38 Відповісти
Це *******. Ми живимо навіть не в монархічній формі правління, де всім керує королівська родина. Ми реально живемо в ще давніші часи, десь в період племінних союзів, коли держави не існувало, а влада належала шаманам (це наші судді) та декільком заможним родинам (олігархи та їхня обслуга). І ця вся шобла ***** між собою **********, переодружувалась і сформувала окремий суспільний прошарок до якого звичайному люду неможливо було потрапити. І цей тупорилий дикунський наріт так і жив століттями слухаючи казки про богів, яких не треба гнівити, а слід їм підкорятися. Бо тільки лише ці шамани і багатії знали в який спосіб треба діяти, щоб задовільнити цих богів. А всім хто буде пручатися та викривати брехню цієї касти, всім тим бунтівникам будуть рубати баняки і приносити їх в жертву. Це в нас зараз так вчинили з Антоненком, щоб звести наклеп на волонтерів і військових та Стерненком, щоб очорнити небайдужих, активних громадян.
І байдуже що у нас пройшли вибори, бо це не демократія. Це був конкурс на те хто розповість найращу байку. І тупорилий наріт отримав не тільки байку, для нього й ще цілий серіал зняли, щоб кожному було зрозуміло за кого голосувати. А де була боротьба ідей? Де усвідомлений вібір шляху розвитку суспільства? В сраці. Люди хочуть ковбасу по 2.20. Тому і мають таких суддів автомайдану, а я б краще сказав антимайдану, яких хєр відірвеш від корита. І які при потребі будуть цей наріт сажати за надуманими, непідтвердженними звинуваченнями, щоб захистити режим.
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17.03.2021 19:51 Відповісти
Верховний Суд скасував указ про звільнення "судді Автомайдану" Царевич - Цензор.НЕТ 997
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17.03.2021 20:04 Відповісти
Партнов працює з новим рехформованим судом!!! Яка `прелесть`
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17.03.2021 20:11 Відповісти
Коли ж до нашого суспільства дійде розуміння, що судову систему в Україі реформувати не можливо? Судова система має бути створена заново. Всі існуючі суди мають бути ліквідовані, всі нинішні судді мають отримати пожиттєву заборону працювати суддями. В Україне не проблема знайти 4 тисячі нових серед фахових юристів
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17.03.2021 20:12 Відповісти
При чем не только самим судьям запретить заниматься любой жридической деятельностью , но и их родственикам..
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17.03.2021 20:20 Відповісти
Следующий майдан будет начат именно с физического уничтожения всех судей , при чем не кто не будет разбираться кто из них хороший , а кто плохой , мочить будут всех без разбора.
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17.03.2021 20:23 Відповісти
Жалко никого не повесили , повесили хотя бы парочку, остальные бы не судились!
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17.03.2021 20:45 Відповісти
В Украине нет полиции, нет суда.
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17.03.2021 21:27 Відповісти
этих ублюдков из ВС надо убирать...
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17.03.2021 21:30 Відповісти
Их всех нужно разогнать, всех до одного! Этому суду не верят люди и они не легитимны!
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17.03.2021 21:34 Відповісти
Дійсно, судову систему в Україні реформувати вже неможливо. Треба закрити всі суди і вигнати (не звільнти, а вигнати) всіх суддів. І добре подумати, як це зробити максимально безболісно для країни.
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17.03.2021 21:35 Відповісти
Вот результат успешной "рыхформы" парашенки и банды.
Тупо плевали на закон. Тупо. А затем этим верховным еще и пенсию по 200к грн платить будут.
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17.03.2021 21:35 Відповісти
Як повернеться позорно так і піде позорно. Це аксіома життя.
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17.03.2021 21:39 Відповісти
По судьям нужен отдельный карательный орган
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17.03.2021 21:54 Відповісти
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