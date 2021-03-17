Верховний Суд скасував указ про звільнення "судді Автомайдану" Царевич

Верховний Суд 17 березня скасував указ 5-го президента України Петра Порошенка про звільнення з посади судді Печерського районного суду Києва Оксани Царевич, відомої рішеннями про позбавлення водійських прав учасників "Автомайдану".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Prosud.

Адвокат Роман Маселко в коментарі hromadske розповів, що рішення суду означає, що підстав для звільнення немає і Царевич можуть поновити на посаді. Якщо Печерський суд, у якому вона працювала, відмовиться поновити Царевич, тоді їй потрібно буде через суд вимагати свого поновлення.

"Печерський суд, найімовірніше, не буде перешкоджати і видасть наказ про її поновлення. Єдине - у неї закінчилися повноваження, тому для того, щоб приступити до судочинства, їй потрібно пройти процедуру призначення ще раз. Треба, щоб Вища рада правосуддя внесла подання, а президент ухвалив указ", - пояснює Маселко.

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Водночас до повторного призначення Царевич вважатиметься суддею та отримуватиме зарплату.

Також адвокат зазначив, що Царевич вимагала скасувати рішення Вищої ради правосуддя про звільнення та указ президента від 2016 року, компенсацію вона не вимагала.

"Її або добровільно виплатять, або, вважаю, їй доведеться ще раз судитися через компенсацію", - сказав Маселко.

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Крім того, поки немає рішення суду, тому невідомо, як Верховний Суд мотивував скасування указу.

Нагадаємо, 29 вересня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко звільнив Оксану Царевич за порушення присяги під час ухвалення рішень проти активістів Євромайдану. 5 жовтня Царевич оскаржила своє звільнення у Вищому адмінсуді.

Вищий адміністративний суд відмовив Царевич у поновленні на посаді.