РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4403 посетителя онлайн
Новости
8 038 30

США ввели новые санкции против России из-за отравления Навального

США ввели новые санкции против России из-за отравления Навального

Соединенные Штаты Америки решили ввести новые торговые санкции против Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли США, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что санкции вводят из-за применения Россией химического оружия против своих граждан - отравления российского оппозиционера Алексея Навального и Скрипалей в Солсбери. Санкции предусматривают новые экспортные ограничения на товары, связанные с национальной безопасностью.

"Применяя незаконные нервно-паралитические вещества против диссидентов как внутри, так и за пределами своих границ, российское правительство действовало, грубо нарушая свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, и непосредственно подвергало собственных граждан и граждан других стран смертельному риску", - говорится в заявлении.

В заявлении также говорится, что Министерство торговли стремится предотвратить доступ России к секретным технологиям США, которые могут быть использованы для ее деятельности в области химического оружия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден считает Путина "убийцей": "Цена, которую он заплатит, вы скоро увидите"

Автор: 

санкции (11268) США (26528) Навальный Алексей (855)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
"Санкции тока на пользу" В.В. *****.
показать весь комментарий
17.03.2021 16:21
+8
Байден ********* это дело))) РЕГУЛЯРНО два раза в неделю и по самые помидорки заправляет, ай да молодец, ***** аж щюрыться))))
показать весь комментарий
17.03.2021 16:24
+6
после заявления Байдена рубль начал сливаться в унитаз..доллар уже по 74 деревянных
показать весь комментарий
17.03.2021 16:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Біля берегів Камчатки стався землетрус 6.6 балів, і ще 15 дрібних 4.5-5.5 балів...
Цунамі НА ЖАЛЬ не очікується.
показать весь комментарий
17.03.2021 16:19 Ответить
А толку от этого цунами? Там практически безлюдная территория.
показать весь комментарий
17.03.2021 16:23 Ответить
"Санкции тока на пользу" В.В. *****.
показать весь комментарий
17.03.2021 16:21 Ответить
от той камчатки осталось одно название и стая бухарей, там сейчас японцы рулят
показать весь комментарий
17.03.2021 16:22 Ответить
На Камчатке нет японцев, и они там не рулят, а только как туристы приезжают. Там красота, неописуемая. Я там был (работал рядом).
показать весь комментарий
17.03.2021 16:59 Ответить
китайцы в сибирь тоже как секс туристы приезжают, любят Манек во все интерфейсы, а бухари за тарелку супа им валят лес+5000 рублей дают на сигареты, включайте ютуб там много видео о туристах.
показать весь комментарий
17.03.2021 17:28 Ответить
Мне не нужен ютуб, я весь Дальний Восток и Сибирь объездил. Лес китайцы в Сибири не валят, там очень сложная процедура оформления. Для получения порубочного билета, надо деревообрабатывающее производство иметь. Раньше можно было договорится, сейчас нет. Китайцы могут арендовать только участки, где никто не взял ДВ гектар, но и там лес рубить нельзя, они там овощи выращивают. И незаконно лес вывезти, сейчас практически невозможно, камер натыкано, что капец.
показать весь комментарий
17.03.2021 17:38 Ответить
США ввели нові санкції проти Росії через отруєння Навального - Цензор.НЕТ 3015
показать весь комментарий
17.03.2021 19:05 Ответить
после заявления Байдена рубль начал сливаться в унитаз..доллар уже по 74 деревянных
показать весь комментарий
17.03.2021 16:22 Ответить
Торговые лучше слабеньких индивидуальных.
показать весь комментарий
17.03.2021 16:24 Ответить
Байден ********* это дело))) РЕГУЛЯРНО два раза в неделю и по самые помидорки заправляет, ай да молодец, ***** аж щюрыться))))
показать весь комментарий
17.03.2021 16:24 Ответить
Хм, а если бы Путин не отравил, а застрелил Навального, как Немцова, то и проблем бы не было?
показать весь комментарий
17.03.2021 16:27 Ответить
Что такое"путин"? Кацапка, есть негодяй и сволочь *****.
показать весь комментарий
17.03.2021 16:31 Ответить
Пошел вон, дурачок!
показать весь комментарий
17.03.2021 16:43 Ответить
Есть Тупин **************** , как вариант *****, курица
показать весь комментарий
17.03.2021 18:38 Ответить
!!! !!! !!!
показать весь комментарий
17.03.2021 16:30 Ответить
Если я не ошибаюсь, санкции вроде этих?:
США ввели нові санкції проти Росії через отруєння Навального - Цензор.НЕТ 6252
показать весь комментарий
17.03.2021 16:36 Ответить
США ввели нові санкції проти Росії через отруєння Навального - Цензор.НЕТ 6367
показать весь комментарий
17.03.2021 16:39 Ответить
Закроют доступ к секретным технологиям. Гении.
показать весь комментарий
17.03.2021 16:44 Ответить
Даже твои деньги отпечатаны-на английской бумаге,немецкими красками,на немецком оборудовании,обизяна ты казламордая😂🌷
показать весь комментарий
17.03.2021 17:05 Ответить
Смотри,я давно не дикутирую с коцапской блевотиной.Пошлю тебя на ***.Только поправлю- у тебя в слове ***лостан много ошибок😂🌷
показать весь комментарий
17.03.2021 20:53 Ответить
Просто иди на ***😂🌷
показать весь комментарий
17.03.2021 22:37 Ответить
Я живу в Украине,а ты где?😂🌷
показать весь комментарий
17.03.2021 22:41 Ответить
А китайцям доступ відкривають.
показать весь комментарий
17.03.2021 19:04 Ответить
им только лучше в если бакс по 100 будет то ваще ватники озолотятся))
показать весь комментарий
17.03.2021 17:28 Ответить
***** сказало больше рублей дают за доллар и правильно, так один флакон святой боярочки купишь а после Байдена сразу три в аптеке продадут и хорошо и на душе веселей.
показать весь комментарий
17.03.2021 17:33 Ответить
ну хоть не индивидуальные псевдосанкции. уже что-то.
показать весь комментарий
17.03.2021 21:17 Ответить
 
 