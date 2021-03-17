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Новини
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США ввели нові санкції проти Росії через отруєння Навального

США ввели нові санкції проти Росії через отруєння Навального

Сполучені Штати Америки вирішили ввести нові торгові санкції проти Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства торгівлі США, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що санкції вводять через застосування Росією хімічної зброї проти своїх громадян - отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і Скрипаля в Солсбері. Санкції передбачають нові експортні обмеження на товари, пов'язані з національною безпекою.

"Застосовуючи незаконні нервово-паралітичні речовини проти дисидентів як всередині, так і за межами своїх кордонів, російський уряд діяв, грубо порушуючи свої зобов'язання щодо Конвенції про заборону хімічної зброї, і безпосередньо наражав власних громадян і громадян інших країн на смертельний ризик", - сказано в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США наступного тижня можуть оголосити про санкції проти РФ за втручання у вибори, - CNN

У заяві також говориться, що Міністерство торгівлі прагне запобігти доступу Росії до секретних технологій США, які можуть бути використані для її діяльності в області хімічної зброї.

Автор: 

санкції (11802) США (22665) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+13
"Санкции тока на пользу" В.В. *****.
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17.03.2021 16:21
+8
Байден ********* это дело))) РЕГУЛЯРНО два раза в неделю и по самые помидорки заправляет, ай да молодец, ***** аж щюрыться))))
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17.03.2021 16:24
+6
после заявления Байдена рубль начал сливаться в унитаз..доллар уже по 74 деревянных
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17.03.2021 16:22
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Біля берегів Камчатки стався землетрус 6.6 балів, і ще 15 дрібних 4.5-5.5 балів...
Цунамі НА ЖАЛЬ не очікується.
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17.03.2021 16:19 Відповісти
А толку от этого цунами? Там практически безлюдная территория.
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17.03.2021 16:23 Відповісти
"Санкции тока на пользу" В.В. *****.
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17.03.2021 16:21 Відповісти
от той камчатки осталось одно название и стая бухарей, там сейчас японцы рулят
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17.03.2021 16:22 Відповісти
На Камчатке нет японцев, и они там не рулят, а только как туристы приезжают. Там красота, неописуемая. Я там был (работал рядом).
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17.03.2021 16:59 Відповісти
китайцы в сибирь тоже как секс туристы приезжают, любят Манек во все интерфейсы, а бухари за тарелку супа им валят лес+5000 рублей дают на сигареты, включайте ютуб там много видео о туристах.
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17.03.2021 17:28 Відповісти
Мне не нужен ютуб, я весь Дальний Восток и Сибирь объездил. Лес китайцы в Сибири не валят, там очень сложная процедура оформления. Для получения порубочного билета, надо деревообрабатывающее производство иметь. Раньше можно было договорится, сейчас нет. Китайцы могут арендовать только участки, где никто не взял ДВ гектар, но и там лес рубить нельзя, они там овощи выращивают. И незаконно лес вывезти, сейчас практически невозможно, камер натыкано, что капец.
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17.03.2021 17:38 Відповісти
США ввели нові санкції проти Росії через отруєння Навального - Цензор.НЕТ 3015
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17.03.2021 19:05 Відповісти
после заявления Байдена рубль начал сливаться в унитаз..доллар уже по 74 деревянных
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17.03.2021 16:22 Відповісти
Торговые лучше слабеньких индивидуальных.
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17.03.2021 16:24 Відповісти
Байден ********* это дело))) РЕГУЛЯРНО два раза в неделю и по самые помидорки заправляет, ай да молодец, ***** аж щюрыться))))
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17.03.2021 16:24 Відповісти
Хм, а если бы Путин не отравил, а застрелил Навального, как Немцова, то и проблем бы не было?
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17.03.2021 16:27 Відповісти
Что такое"путин"? Кацапка, есть негодяй и сволочь *****.
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17.03.2021 16:31 Відповісти
Пошел вон, дурачок!
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17.03.2021 16:43 Відповісти
Есть Тупин **************** , как вариант *****, курица
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17.03.2021 18:38 Відповісти
!!! !!! !!!
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17.03.2021 16:30 Відповісти
Если я не ошибаюсь, санкции вроде этих?:
США ввели нові санкції проти Росії через отруєння Навального - Цензор.НЕТ 6252
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17.03.2021 16:36 Відповісти
США ввели нові санкції проти Росії через отруєння Навального - Цензор.НЕТ 6367
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17.03.2021 16:39 Відповісти
Закроют доступ к секретным технологиям. Гении.
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17.03.2021 16:44 Відповісти
Даже твои деньги отпечатаны-на английской бумаге,немецкими красками,на немецком оборудовании,обизяна ты казламордая😂🌷
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17.03.2021 17:05 Відповісти
Смотри,я давно не дикутирую с коцапской блевотиной.Пошлю тебя на ***.Только поправлю- у тебя в слове ***лостан много ошибок😂🌷
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17.03.2021 20:53 Відповісти
Просто иди на ***😂🌷
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17.03.2021 22:37 Відповісти
Я живу в Украине,а ты где?😂🌷
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17.03.2021 22:41 Відповісти
А китайцям доступ відкривають.
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17.03.2021 19:04 Відповісти
им только лучше в если бакс по 100 будет то ваще ватники озолотятся))
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17.03.2021 17:28 Відповісти
***** сказало больше рублей дают за доллар и правильно, так один флакон святой боярочки купишь а после Байдена сразу три в аптеке продадут и хорошо и на душе веселей.
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17.03.2021 17:33 Відповісти
ну хоть не индивидуальные псевдосанкции. уже что-то.
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17.03.2021 21:17 Відповісти
 
 