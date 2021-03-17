США ввели нові санкції проти Росії через отруєння Навального

Сполучені Штати Америки вирішили ввести нові торгові санкції проти Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства торгівлі США, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що санкції вводять через застосування Росією хімічної зброї проти своїх громадян - отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і Скрипаля в Солсбері. Санкції передбачають нові експортні обмеження на товари, пов'язані з національною безпекою.

"Застосовуючи незаконні нервово-паралітичні речовини проти дисидентів як всередині, так і за межами своїх кордонів, російський уряд діяв, грубо порушуючи свої зобов'язання щодо Конвенції про заборону хімічної зброї, і безпосередньо наражав власних громадян і громадян інших країн на смертельний ризик", - сказано в заяві.

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У заяві також говориться, що Міністерство торгівлі прагне запобігти доступу Росії до секретних технологій США, які можуть бути використані для її діяльності в області хімічної зброї.