Дело Семинского просили поставить на контроль Офиса Президента, - источник

Давний конфликт за распределение доходов и долей между бывшим директором компании "Нефтегаздобыча" Олегом Семинским и бывшим ее совладельцем Нестором Шуфричем с одной стороны, и их бывшим другом и партнером, действующим представителем владельца Николаем Рудьковским - с другой, дошел до судебного процесса.

Об этом говорится в статье "Слуга народа Семинский обвинил Рудьковского в своем похищении: как идет война за 150 миллионов долларов".

По данным источников Цензор.НЕТ в ОП, Семинский на данный момент пользуется полной поддержкой главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, а само дело просили поставить на контроль Офиса Президента.

Именно это вмешательство в судебный процесс и объясняет непредусмотренное законом участие СБУ в деле. Однако, судя по тому, что представлять интересы Рудьковского согласился в том числе Николай Катеринчук – хороший знакомый Зеленского, известный юрист, который также представлял интересы "95 квартала", Банковая не является все-таки единой в данном вопросе.

До пропажи Семинского представитель акционера заявил о неэффективном менеджменте и финансовых нарушениях в компании за период его работы, что привело к решению о частичной продаже компании. Но за несколько дней до ее продажи семьей Рудьковского тогдашний директор Олег Семинский пропал, тем самым заблокировав выгодную сделку. Спустя несколько лет он вернулся, объявив, что был похищен и его держали взаперти помимо его воли, обвиняя в этом в том числе экс-министра транспорта Николая Рудьковского.

На данный момент, по словам представителя акционера Рудьковского, Олег Семинский далее претендует на долю в компании, пользуясь своим статусом народного депутата.

Ранее были обнародованы записи, на которых Олег Семинский делится планами о своей политической перспективе и готовности баллотироваться от любой из партий и озвучивает размер бюджета, который готов потратить на то, чтобы получить мандат - семь миллионов долларов. В комментарии Суспільному, Семинский признал, что разговор между ним и экс-нардепом Николаем Рудьковским, зафиксированный на записи, действительно имел место, однако заявил, что это монтаж.