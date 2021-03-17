Справу Семінського просили поставити на контроль Офісу Президента, - джерело

Давній конфлікт за розподіл доходів і часток між колишнім директором компанії "Нафтогазвидобування" Олегом Семінським і колишнім її співвласником Нестором Шуфричем з одного боку, і їхнім колишнім другом і партнером, чинним представником власника Миколою Рудьковським - з іншого, дійшов до судового процесу.

Про це йдеться в статті "Слуга народу Семінський звинуватив Рудьковського у своєму викраденні: як іде війна за 150 мільйонів доларів".

За даними джерел Цензор.НЕТ в ОП, Семінський на цей момент користується повною підтримкою глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, а саму справу просили поставити на контроль Офісу Президента.

Саме це втручання в судовий процес і пояснює непередбачену законом участь СБУ в справі. Однак, судячи з того, що представляти інтереси Рудьковського погодився в тому числі Микола Катеринчук - хороший знайомий Зеленського, відомий юрист, який також представляв інтереси "95 кварталу", Банкова не є все-таки єдиною в цьому питанні.

До зникнення Семінського представник акціонера заявив про неефективний менеджмент та фінансові порушення в компанії за період його роботи, що призвело до рішення про частковий продаж компанії. Але за кілька днів до її продажу сім'єю Рудьковського тодішній директор Олег Семінський зник, тим самим заблокувавши вигідну угоду. Через кілька років він повернувся, оголосивши, що був викрадений і його тримали під замком поза його волею, звинувачуючи в цьому в тому числі ексміністра транспорту Миколи Рудьковського.

На цей момент, за словами представника акціонера Рудьковського, Олег Семінський далі претендує на частку в компанії, користуючись своїм статусом народного депутата.

Раніше були оприлюднені записи, на яких Олег Семінський ділиться планами про свою політичну перспективу і готовність балотуватися від будь-якої з партій і озвучує розмір бюджету, який готовий витратити на те, щоб отримати мандат - сім мільйонів доларів. У коментарі Суспільному, Семінський визнав, що розмова між ним і екснардепом Миколою Рудьковським, зафіксований на записі, дійсно мав місце, однак заявив, що це монтаж.