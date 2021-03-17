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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве городская комиссия сегодня обсудит ужесточение карантина

В Киеве городская комиссия сегодня обсудит ужесточение карантина

Столичная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям соберется на заседание сегодня, 17 марта, чтобы обсудить ужесточение карантина в Киеве.

Об этом РБК-Украина рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера собиралась и сегодня будем собираться. Да (будут рассматривать ужесточение карантина - Ред.). (Будем рассматривать - Ред.) все возможные мероприятия, которые можно сделать", - сказал он.

Рубан отметил, что сегодня в Киеве наблюдается сложная ситуация, которая связана, в частности, с миграцией населения.

По его словам, сегодня в Киеве ситуация с большим количеством миграции.

"Необходимо решить вопрос относительно усиленных мер и вообще, чуть ли не в "красную зону" перейти, но это вопрос исключительно на уровне Кабинета министров", - заявил он.

Глава столичной Госпотребслужбы пояснил, что Киев не может самостоятельно перейти в "красную зону" карантина, поскольку, согласно постановлению Кабмина, регионы могут только усиливать контроль за соблюдением ограничений.

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В Киеве городская комиссия сегодня обсудит ужесточение карантина - Цензор.НЕТ 6533
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17.03.2021 17:58 Ответить
Запретить жутки особям - вечерне-ночное время во дворах собираться и мешать спать честным людям. С ужасом жду лета. Если для полиции появится повод этих особей гонять, пусть карантин будет хоть вечно.
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17.03.2021 18:12 Ответить
Идёт усиленное нагнетание обстановки с целью насильственного втюхивания шмурдовакцин
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17.03.2021 18:16 Ответить
Какое отношения вы имеете к соплям?
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17.03.2021 20:12 Ответить
 
 