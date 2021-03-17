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Повредившего памятник участникам Революции Достоинства жителя Житомира отправили в СИЗО

Повредившего памятник участникам Революции Достоинства жителя Житомира отправили в СИЗО

41-летний мужчина проведет под арестом как минимум 2 месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Богунским районным судом к подозреваемому применено содержание под стражей сроком на 60 суток, о чем выдано соответствующее постановление", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Житомире в ночь с 14 на 15 марта неизвестный повредил памятник Героям Небесной Сотни. Вечером 15 марта полиция задержала подозреваемого. Им оказался местный житель 1979 года рождения.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Неизвестный повредил памятник Героям Небесной Сотни в Житомире. Полиция устанавливает личность вандала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По данным следствия, мужчина подошел к архитектурно-художественной композиции "Герои не умирают", взял брусчатку, которая является частью композиции, и ударил по памятнику, что привело к его разрушению.

Мужчине грозит ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Автор: 

Житомир (681) прокуратура (5008) СИЗО (1360) вандализм (600)


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Топ комментарии
+31
быстренько, так..
молодцы копы, хорошо сработали!
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17.03.2021 20:48
+17
https://twitter.com/veraizmaylova41

https://twitter.com/veraizmaylova41 Вера Измайлова



17 квітня 2014 року, Володимир Рибак зняв російського прапора з Горлівської міської ради. Саме за це російські найманці закатували його до смерті.Вічна пам'ять

Жителя Житомира, який пошкодив пам'ятник учасникам Революції Гідності, відправили в СІЗО - Цензор.НЕТ 411
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17.03.2021 21:29
+10
Або хворий, або велика падлюка.
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17.03.2021 20:51
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быстренько, так..
молодцы копы, хорошо сработали!
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17.03.2021 20:48 Ответить
Або хворий, або велика падлюка.
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17.03.2021 20:51 Ответить
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17.03.2021 21:16 Ответить
Скоріше друге. Або кацапи дали на шмурдяк і сказали шо зробити.
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17.03.2021 21:15 Ответить
Правильно ,там ему самое место ...
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17.03.2021 20:54 Ответить
Сподіваюся , що "доставили з вибитою щелепою" , чи то йому зроблять так би мовити - по місцю перебування ?!
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17.03.2021 21:08 Ответить
ми всі маємо надію що під час затримання , було дуже склизько і він постійно падав .
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17.03.2021 21:18 Ответить
Никогда этого не пойму наверное. Ты можешь как угодно относиться к тому, чему памятник посвящен. Но зачем тянуть руки, что бы его сломать или повредить?
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17.03.2021 21:27 Ответить
https://twitter.com/veraizmaylova41

https://twitter.com/veraizmaylova41 Вера Измайлова



17 квітня 2014 року, Володимир Рибак зняв російського прапора з Горлівської міської ради. Саме за це російські найманці закатували його до смерті.Вічна пам'ять

Жителя Житомира, який пошкодив пам'ятник учасникам Революції Гідності, відправили в СІЗО - Цензор.НЕТ 411
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17.03.2021 21:29 Ответить
Сначала прочитала «отравили».....😬
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17.03.2021 21:36 Ответить
У него все еще впереди...за 60 дней многое может случится...
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17.03.2021 22:11 Ответить
😁
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17.03.2021 22:15 Ответить
Та революція, коли Юща на трон поставили, виходить негідності? Так її мутили ті ж особи, які дорвались до влади після революції гідності.
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17.03.2021 22:23 Ответить
Таким покидькам треба тавро на лобі ставити.
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17.03.2021 23:09 Ответить
А ЧЕГО ЕГО ФАМИЛИЮ И ИМЯ НЕ НАЗЫВАЮТ !!!???
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18.03.2021 04:23 Ответить
Потрібні зміни до Конституції, щоб таких позбавляти громадянства. Такої наволочі дуже багато в Україні, то якщо їх стане менше ми не збідніємо.
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18.03.2021 11:05 Ответить
 
 