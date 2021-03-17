Повредившего памятник участникам Революции Достоинства жителя Житомира отправили в СИЗО

41-летний мужчина проведет под арестом как минимум 2 месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Богунским районным судом к подозреваемому применено содержание под стражей сроком на 60 суток, о чем выдано соответствующее постановление", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Житомире в ночь с 14 на 15 марта неизвестный повредил памятник Героям Небесной Сотни. Вечером 15 марта полиция задержала подозреваемого. Им оказался местный житель 1979 года рождения.

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По данным следствия, мужчина подошел к архитектурно-художественной композиции "Герои не умирают", взял брусчатку, которая является частью композиции, и ударил по памятнику, что привело к его разрушению.

Мужчине грозит ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.