Жителя Житомира, який пошкодив пам'ятник учасникам Революції Гідності, відправили в СІЗО

41-річний чоловік проведе під арештом як мінімум 2 місяці.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Богунський районний суд до підозрюваного застосував утримання під вартою строком на 60 діб, про що видано відповідну постанову", - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у Житомирі в ніч з 14 на 15 березня невідома особа пошкодила пам'ятник Героям Небесної Сотні. Увечері 15 березня поліція затримала підозрюваного. Ним виявився місцевий житель 1979 року народження.

За даними слідства, чоловік підійшов до архітектурно-художньої композиції "Герої не вмирають", взяв бруківку, яка є частиною композиції, і вдарив по пам'ятнику, що призвело до його руйнування.

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Чоловікові загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.