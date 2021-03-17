Жителя Житомира, який пошкодив пам'ятник учасникам Революції Гідності, відправили в СІЗО
41-річний чоловік проведе під арештом як мінімум 2 місяці.
Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"Богунський районний суд до підозрюваного застосував утримання під вартою строком на 60 діб, про що видано відповідну постанову", - сказано в повідомленні.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у Житомирі в ніч з 14 на 15 березня невідома особа пошкодила пам'ятник Героям Небесної Сотні. Увечері 15 березня поліція затримала підозрюваного. Ним виявився місцевий житель 1979 року народження.
За даними слідства, чоловік підійшов до архітектурно-художньої композиції "Герої не вмирають", взяв бруківку, яка є частиною композиції, і вдарив по пам'ятнику, що призвело до його руйнування.
Чоловікові загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
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молодцы копы, хорошо сработали!
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