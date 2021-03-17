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Жителя Житомира, який пошкодив пам'ятник учасникам Революції Гідності, відправили в СІЗО

Жителя Житомира, який пошкодив пам'ятник учасникам Революції Гідності, відправили в СІЗО

41-річний чоловік проведе під арештом як мінімум 2 місяці.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Богунський районний суд до підозрюваного застосував утримання під вартою строком на 60 діб, про що видано відповідну постанову", - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у Житомирі в ніч з 14 на 15 березня невідома особа пошкодила пам'ятник Героям Небесної Сотні. Увечері 15 березня поліція затримала підозрюваного. Ним виявився місцевий житель 1979 року народження.

За даними слідства, чоловік підійшов до архітектурно-художньої композиції "Герої не вмирають", взяв бруківку, яка є частиною композиції, і вдарив по пам'ятнику, що призвело до його руйнування.

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Чоловікові загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Автор: 

Житомир (573) прокуратура (3671) СІЗО (723) вандалізм (426)


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Топ коментарі
+31
быстренько, так..
молодцы копы, хорошо сработали!
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17.03.2021 20:48
+17
https://twitter.com/veraizmaylova41

https://twitter.com/veraizmaylova41 Вера Измайлова



17 квітня 2014 року, Володимир Рибак зняв російського прапора з Горлівської міської ради. Саме за це російські найманці закатували його до смерті.Вічна пам'ять

Жителя Житомира, який пошкодив пам'ятник учасникам Революції Гідності, відправили в СІЗО - Цензор.НЕТ 411
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17.03.2021 21:29
+10
Або хворий, або велика падлюка.
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17.03.2021 20:51
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быстренько, так..
молодцы копы, хорошо сработали!
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17.03.2021 20:48 Відповісти
Або хворий, або велика падлюка.
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17.03.2021 20:51 Відповісти
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17.03.2021 21:16 Відповісти
Скоріше друге. Або кацапи дали на шмурдяк і сказали шо зробити.
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17.03.2021 21:15 Відповісти
Правильно ,там ему самое место ...
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17.03.2021 20:54 Відповісти
Сподіваюся , що "доставили з вибитою щелепою" , чи то йому зроблять так би мовити - по місцю перебування ?!
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17.03.2021 21:08 Відповісти
ми всі маємо надію що під час затримання , було дуже склизько і він постійно падав .
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17.03.2021 21:18 Відповісти
Никогда этого не пойму наверное. Ты можешь как угодно относиться к тому, чему памятник посвящен. Но зачем тянуть руки, что бы его сломать или повредить?
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17.03.2021 21:27 Відповісти
https://twitter.com/veraizmaylova41

https://twitter.com/veraizmaylova41 Вера Измайлова



17 квітня 2014 року, Володимир Рибак зняв російського прапора з Горлівської міської ради. Саме за це російські найманці закатували його до смерті.Вічна пам'ять

Жителя Житомира, який пошкодив пам'ятник учасникам Революції Гідності, відправили в СІЗО - Цензор.НЕТ 411
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17.03.2021 21:29 Відповісти
Сначала прочитала «отравили».....😬
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17.03.2021 21:36 Відповісти
У него все еще впереди...за 60 дней многое может случится...
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17.03.2021 22:11 Відповісти
😁
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17.03.2021 22:15 Відповісти
Та революція, коли Юща на трон поставили, виходить негідності? Так її мутили ті ж особи, які дорвались до влади після революції гідності.
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17.03.2021 22:23 Відповісти
Таким покидькам треба тавро на лобі ставити.
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17.03.2021 23:09 Відповісти
А ЧЕГО ЕГО ФАМИЛИЮ И ИМЯ НЕ НАЗЫВАЮТ !!!???
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18.03.2021 04:23 Відповісти
Потрібні зміни до Конституції, щоб таких позбавляти громадянства. Такої наволочі дуже багато в Україні, то якщо їх стане менше ми не збідніємо.
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18.03.2021 11:05 Відповісти
 
 