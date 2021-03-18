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Новости Коронавирус и карантин
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В ООН оценили влияние погоды на распространение коронавируса

В ООН оценили влияние погоды на распространение коронавируса

COVID-19 дольше остается жизнеспособным в холодную погоду. Но с приходом весны снимать маски не следует.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявили в обращении на сайте ООН.

Эксперты из Всемирной метеорологической организации (ВМО) утверждают, потепление, в частности в северном полушарии, еще не повод для того, чтобы ослаблять бдительность в борьбе с COVID-19, отказываться от масок и отправляться в путешествия.

"Хотя коронавирус дольше сохраняет жизнеспособность при более низких температурах, динамика его распространения связана в первую очередь с мерами предосторожности, а не с метеорологическими факторами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый год пандемии волны инфекции наблюдались и в теплое время года и в теплых регионах, а потому нет никаких гарантий, что это не повторится этой весной и летом.

Но в целом в докладе говорится о том, что сезонность, безусловно, влияет на распространение респираторных вирусных инфекций. Так, на осенне-зимний период приходится пик заболеваемости гриппом и в коронавирусными инфекциями. И если COVID-19 останется с нами еще на несколько лет, то он, возможно, тоже станет сезонным заболеванием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля, локдаун пока не нужен, - Степанов

Ранее в ООН заявили, что мировой туризм вернется к докоронавирусному уровню не раньше 2023 года.

Напомним, генсек ООН считает, что денег, скопленных десятью самыми крупными миллиардерами за кризис хватило бы на то, чтобы оплатить вакцинацию для всех и везде во всем мире.

карантин (16729) ООН (4165) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Так, вчора мало було новин про ковід і вакцини ... Не бомбардували цілий день читачів.
=рускій культурний чілавєк= перебив своїм матюгальним язиком.
У нас взагалі вірус від переведення годинника на літній час залежить ...
Так що тепер комендантська година починається з 21:30.
Правда, як пишуть місцеві =ковідні колаборанти=, то од останньої маніфестації (13.03.), на яку вийшло 40-50 тис людей (перед цим була 6-го, ще анонсують на 20.03.), але газети брехали про 5000 і люди їх питали, чому ж вони фоток з дронів не ставлять.
Чому ж у Польщі тритижневий локдаун оголосили, коли там вже рік всі в масках ?
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18.03.2021 07:45
+2
Дадада, маски офигенно памагают! Другого фуфломицина просто не придумали ещё.
Ну локдауны ещё тоже. От слова дауны.
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18.03.2021 08:55
+2
Вирус не ходит пешком, он передаётся через сопли , чихание и кашель, т е воздушно- капельным путём. Если вы будете в маске, то ваши сопли останутся на маске. Это уже механический барьер для вируса. И локдауны тоже разрывают эту цепочку. Просто локдаун - очень дорогое удовольствие, которое я , например, не могу себе позволить. Только поэтому я против. Так , кто здесь , собственно, даун?
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18.03.2021 10:36
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По ветру, а не против.
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18.03.2021 07:35 Ответить
Ліваки, подібні генсеку ООН- не люди.
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18.03.2021 07:42 Ответить
Так, вчора мало було новин про ковід і вакцини ... Не бомбардували цілий день читачів.
=рускій культурний чілавєк= перебив своїм матюгальним язиком.
У нас взагалі вірус від переведення годинника на літній час залежить ...
Так що тепер комендантська година починається з 21:30.
Правда, як пишуть місцеві =ковідні колаборанти=, то од останньої маніфестації (13.03.), на яку вийшло 40-50 тис людей (перед цим була 6-го, ще анонсують на 20.03.), але газети брехали про 5000 і люди їх питали, чому ж вони фоток з дронів не ставлять.
Чому ж у Польщі тритижневий локдаун оголосили, коли там вже рік всі в масках ?
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18.03.2021 07:45 Ответить
Добрий ранок , пані Ведана ☀️☀️☀️
Рекомендую «люта українізація» с Вятровичем

https://youtu.be/S0srDk05eZU
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18.03.2021 07:55 Ответить
Доброго ранку, пані Софіє.
Дякую. Але то на годину, треба дивитися вдень.
Вам - приємного дня !
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18.03.2021 07:58 Ответить
Про 20-те, так, люди пишуть.
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18.03.2021 08:40 Ответить
Ах вот оно, зачем нужна эта ООН!
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18.03.2021 07:51 Ответить
Теперь то и дело возникают учреждения с полным набором начальства, консультантов и служащих и со специально построенным зданием. Опыт показывает, что такие учреждения обречены. Совершенство убьет их. Им некуда пустить корни. Они не могут расти, так как уже выросли. Они и цвести не могут, а плодоносить - тем более. Когда мы встречаем такой случай - например, здание ООН, - мы умудренно и печально качаем головой, прикрываем простыней труп и неслышно выходим на воздух.
(с) Законы Паркинсона 1958
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18.03.2021 09:01 Ответить
Чомусь те ООН заціпило про те хто автор і творець ковиду-19 про санкції до таких творців, лауреата Нобелівської премії з вірусології Люка Монтен'є з'їли Білли і масони, науковцям позатикали роти, контролюючі всі медіа, та дозволяють вести дискус на рівні епохи 19 століття. І така ж інформація вчених про вакцини, вірніше її ніякої немає.
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18.03.2021 08:54 Ответить
Дадада, маски офигенно памагают! Другого фуфломицина просто не придумали ещё.
Ну локдауны ещё тоже. От слова дауны.
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18.03.2021 08:55 Ответить
Вирус не ходит пешком, он передаётся через сопли , чихание и кашель, т е воздушно- капельным путём. Если вы будете в маске, то ваши сопли останутся на маске. Это уже механический барьер для вируса. И локдауны тоже разрывают эту цепочку. Просто локдаун - очень дорогое удовольствие, которое я , например, не могу себе позволить. Только поэтому я против. Так , кто здесь , собственно, даун?
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18.03.2021 10:36 Ответить
Много чихающих видели в последнее время? Не? Так откуда же рекорды?

Не может маска из трусов быть барьером для вируса. Никак от слова воще.
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18.03.2021 10:58 Ответить
Ну раз вы сказали, как специалист по маскам из трусов, то поверим вам на слово
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18.03.2021 11:08 Ответить
 
 