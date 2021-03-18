В ООН оценили влияние погоды на распространение коронавируса
COVID-19 дольше остается жизнеспособным в холодную погоду. Но с приходом весны снимать маски не следует.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявили в обращении на сайте ООН.
Эксперты из Всемирной метеорологической организации (ВМО) утверждают, потепление, в частности в северном полушарии, еще не повод для того, чтобы ослаблять бдительность в борьбе с COVID-19, отказываться от масок и отправляться в путешествия.
"Хотя коронавирус дольше сохраняет жизнеспособность при более низких температурах, динамика его распространения связана в первую очередь с мерами предосторожности, а не с метеорологическими факторами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первый год пандемии волны инфекции наблюдались и в теплое время года и в теплых регионах, а потому нет никаких гарантий, что это не повторится этой весной и летом.
Но в целом в докладе говорится о том, что сезонность, безусловно, влияет на распространение респираторных вирусных инфекций. Так, на осенне-зимний период приходится пик заболеваемости гриппом и в коронавирусными инфекциями. И если COVID-19 останется с нами еще на несколько лет, то он, возможно, тоже станет сезонным заболеванием.
Ранее в ООН заявили, что мировой туризм вернется к докоронавирусному уровню не раньше 2023 года.
Напомним, генсек ООН считает, что денег, скопленных десятью самыми крупными миллиардерами за кризис хватило бы на то, чтобы оплатить вакцинацию для всех и везде во всем мире.
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=рускій культурний чілавєк= перебив своїм матюгальним язиком.
У нас взагалі вірус від переведення годинника на літній час залежить ...
Так що тепер комендантська година починається з 21:30.
Правда, як пишуть місцеві =ковідні колаборанти=, то од останньої маніфестації (13.03.), на яку вийшло 40-50 тис людей (перед цим була 6-го, ще анонсують на 20.03.), але газети брехали про 5000 і люди їх питали, чому ж вони фоток з дронів не ставлять.
Чому ж у Польщі тритижневий локдаун оголосили, коли там вже рік всі в масках ?
Рекомендую «люта українізація» с Вятровичем
https://youtu.be/S0srDk05eZU
Дякую. Але то на годину, треба дивитися вдень.
Вам - приємного дня !
(с) Законы Паркинсона 1958
Ну локдауны ещё тоже. От слова дауны.
Не может маска из трусов быть барьером для вируса. Никак от слова воще.