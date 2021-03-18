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Новини Коронавірус і карантин
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В ООН оцінили вплив погоди на поширення коронавірусу

В ООН оцінили вплив погоди на поширення коронавірусу

COVID-19 довше залишається життєздатним в холодну погоду. Але з приходом весни знімати маски не варто.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявили в зверненні на сайті ООН.

Експерти зі Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) стверджують, потепління, зокрема в північній півкулі, ще не привід для того, щоб послаблювати пильність у боротьбі з COVID-19, відмовлятись від масок і вирушати в подорожі.

"Хоча коронавірус довше зберігає життєздатність при більш низьких температурах, динаміка його поширення пов'язана в першу чергу з запобіжними заходами, а не з метеорологічними факторами", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в перший рік хвилі пандемії інфекції спостерігалися і в теплу пору року і в теплих регіонах, а тому немає жодних гарантій, що це не повториться цієї весни і влітку.

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Але в цілому в доповіді йдеться про те, що сезонність, безумовно, впливає на поширення респіраторних вірусних інфекцій. Так, на осінньо-зимовий період припадає пік захворюваності на грип та коронавірусні інфекції. І якщо COVID-19 залишиться з нами ще на кілька років, то він, можливо, теж стане сезонним захворюванням.

Раніше в ООН заявили, що світовий туризм повернеться до докоронавірусного рівню не раніше 2023 року.

Нагадаємо, генсек ООН вважає, що грошей, накопичених десятьма найбільшими мільярдерами за кризу вистачило б на те, щоб оплатити вакцинацію для всіх і всюди в усьому світі.

Автор: 

карантин (18172) ООН (3343) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Так, вчора мало було новин про ковід і вакцини ... Не бомбардували цілий день читачів.
=рускій культурний чілавєк= перебив своїм матюгальним язиком.
У нас взагалі вірус від переведення годинника на літній час залежить ...
Так що тепер комендантська година починається з 21:30.
Правда, як пишуть місцеві =ковідні колаборанти=, то од останньої маніфестації (13.03.), на яку вийшло 40-50 тис людей (перед цим була 6-го, ще анонсують на 20.03.), але газети брехали про 5000 і люди їх питали, чому ж вони фоток з дронів не ставлять.
Чому ж у Польщі тритижневий локдаун оголосили, коли там вже рік всі в масках ?
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18.03.2021 07:45
+2
Дадада, маски офигенно памагают! Другого фуфломицина просто не придумали ещё.
Ну локдауны ещё тоже. От слова дауны.
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18.03.2021 08:55
+2
Вирус не ходит пешком, он передаётся через сопли , чихание и кашель, т е воздушно- капельным путём. Если вы будете в маске, то ваши сопли останутся на маске. Это уже механический барьер для вируса. И локдауны тоже разрывают эту цепочку. Просто локдаун - очень дорогое удовольствие, которое я , например, не могу себе позволить. Только поэтому я против. Так , кто здесь , собственно, даун?
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18.03.2021 10:36
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По ветру, а не против.
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18.03.2021 07:35 Відповісти
Ліваки, подібні генсеку ООН- не люди.
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18.03.2021 07:42 Відповісти
Так, вчора мало було новин про ковід і вакцини ... Не бомбардували цілий день читачів.
=рускій культурний чілавєк= перебив своїм матюгальним язиком.
У нас взагалі вірус від переведення годинника на літній час залежить ...
Так що тепер комендантська година починається з 21:30.
Правда, як пишуть місцеві =ковідні колаборанти=, то од останньої маніфестації (13.03.), на яку вийшло 40-50 тис людей (перед цим була 6-го, ще анонсують на 20.03.), але газети брехали про 5000 і люди їх питали, чому ж вони фоток з дронів не ставлять.
Чому ж у Польщі тритижневий локдаун оголосили, коли там вже рік всі в масках ?
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18.03.2021 07:45 Відповісти
Добрий ранок , пані Ведана ☀️☀️☀️
Рекомендую «люта українізація» с Вятровичем

https://youtu.be/S0srDk05eZU
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18.03.2021 07:55 Відповісти
Доброго ранку, пані Софіє.
Дякую. Але то на годину, треба дивитися вдень.
Вам - приємного дня !
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18.03.2021 07:58 Відповісти
Про 20-те, так, люди пишуть.
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18.03.2021 08:40 Відповісти
Ах вот оно, зачем нужна эта ООН!
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18.03.2021 07:51 Відповісти
Теперь то и дело возникают учреждения с полным набором начальства, консультантов и служащих и со специально построенным зданием. Опыт показывает, что такие учреждения обречены. Совершенство убьет их. Им некуда пустить корни. Они не могут расти, так как уже выросли. Они и цвести не могут, а плодоносить - тем более. Когда мы встречаем такой случай - например, здание ООН, - мы умудренно и печально качаем головой, прикрываем простыней труп и неслышно выходим на воздух.
(с) Законы Паркинсона 1958
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18.03.2021 09:01 Відповісти
Чомусь те ООН заціпило про те хто автор і творець ковиду-19 про санкції до таких творців, лауреата Нобелівської премії з вірусології Люка Монтен'є з'їли Білли і масони, науковцям позатикали роти, контролюючі всі медіа, та дозволяють вести дискус на рівні епохи 19 століття. І така ж інформація вчених про вакцини, вірніше її ніякої немає.
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18.03.2021 08:54 Відповісти
Дадада, маски офигенно памагают! Другого фуфломицина просто не придумали ещё.
Ну локдауны ещё тоже. От слова дауны.
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18.03.2021 08:55 Відповісти
Вирус не ходит пешком, он передаётся через сопли , чихание и кашель, т е воздушно- капельным путём. Если вы будете в маске, то ваши сопли останутся на маске. Это уже механический барьер для вируса. И локдауны тоже разрывают эту цепочку. Просто локдаун - очень дорогое удовольствие, которое я , например, не могу себе позволить. Только поэтому я против. Так , кто здесь , собственно, даун?
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18.03.2021 10:36 Відповісти
Много чихающих видели в последнее время? Не? Так откуда же рекорды?

Не может маска из трусов быть барьером для вируса. Никак от слова воще.
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18.03.2021 10:58 Відповісти
Ну раз вы сказали, как специалист по маскам из трусов, то поверим вам на слово
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18.03.2021 11:08 Відповісти
 
 