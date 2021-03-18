В ООН оцінили вплив погоди на поширення коронавірусу
COVID-19 довше залишається життєздатним в холодну погоду. Але з приходом весни знімати маски не варто.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявили в зверненні на сайті ООН.
Експерти зі Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) стверджують, потепління, зокрема в північній півкулі, ще не привід для того, щоб послаблювати пильність у боротьбі з COVID-19, відмовлятись від масок і вирушати в подорожі.
"Хоча коронавірус довше зберігає життєздатність при більш низьких температурах, динаміка його поширення пов'язана в першу чергу з запобіжними заходами, а не з метеорологічними факторами", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що в перший рік хвилі пандемії інфекції спостерігалися і в теплу пору року і в теплих регіонах, а тому немає жодних гарантій, що це не повториться цієї весни і влітку.
Але в цілому в доповіді йдеться про те, що сезонність, безумовно, впливає на поширення респіраторних вірусних інфекцій. Так, на осінньо-зимовий період припадає пік захворюваності на грип та коронавірусні інфекції. І якщо COVID-19 залишиться з нами ще на кілька років, то він, можливо, теж стане сезонним захворюванням.
Раніше в ООН заявили, що світовий туризм повернеться до докоронавірусного рівню не раніше 2023 року.
Нагадаємо, генсек ООН вважає, що грошей, накопичених десятьма найбільшими мільярдерами за кризу вистачило б на те, щоб оплатити вакцинацію для всіх і всюди в усьому світі.
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=рускій культурний чілавєк= перебив своїм матюгальним язиком.
У нас взагалі вірус від переведення годинника на літній час залежить ...
Так що тепер комендантська година починається з 21:30.
Правда, як пишуть місцеві =ковідні колаборанти=, то од останньої маніфестації (13.03.), на яку вийшло 40-50 тис людей (перед цим була 6-го, ще анонсують на 20.03.), але газети брехали про 5000 і люди їх питали, чому ж вони фоток з дронів не ставлять.
Чому ж у Польщі тритижневий локдаун оголосили, коли там вже рік всі в масках ?
Рекомендую «люта українізація» с Вятровичем
https://youtu.be/S0srDk05eZU
Дякую. Але то на годину, треба дивитися вдень.
Вам - приємного дня !
(с) Законы Паркинсона 1958
Ну локдауны ещё тоже. От слова дауны.
Не может маска из трусов быть барьером для вируса. Никак от слова воще.