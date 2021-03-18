В ООН оцінили вплив погоди на поширення коронавірусу

COVID-19 довше залишається життєздатним в холодну погоду. Але з приходом весни знімати маски не варто.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявили в зверненні на сайті ООН.

Експерти зі Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) стверджують, потепління, зокрема в північній півкулі, ще не привід для того, щоб послаблювати пильність у боротьбі з COVID-19, відмовлятись від масок і вирушати в подорожі.

"Хоча коронавірус довше зберігає життєздатність при більш низьких температурах, динаміка його поширення пов'язана в першу чергу з запобіжними заходами, а не з метеорологічними факторами", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в перший рік хвилі пандемії інфекції спостерігалися і в теплу пору року і в теплих регіонах, а тому немає жодних гарантій, що це не повториться цієї весни і влітку.

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Але в цілому в доповіді йдеться про те, що сезонність, безумовно, впливає на поширення респіраторних вірусних інфекцій. Так, на осінньо-зимовий період припадає пік захворюваності на грип та коронавірусні інфекції. І якщо COVID-19 залишиться з нами ще на кілька років, то він, можливо, теж стане сезонним захворюванням.

Раніше в ООН заявили, що світовий туризм повернеться до докоронавірусного рівню не раніше 2023 року.

Нагадаємо, генсек ООН вважає, що грошей, накопичених десятьма найбільшими мільярдерами за кризу вистачило б на те, щоб оплатити вакцинацію для всіх і всюди в усьому світі.