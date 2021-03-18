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Новости Борьба с коронавирусом
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Финляндия вводит обязательный медконтроль на пограничных пунктах

Финляндия вводит обязательный медконтроль на пограничных пунктах

Финляндия, начиная с четверга, вводит обязательный медицинский контроль на пограничных пунктах юга страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Обязательный контроль вводится в портах Хельсинки, столичном аэропорту Вантаа (Vantaa) и пункте пересечения границы с Россией Ваалимаа (Vaalimaa). Лица, пересекающие границу, должны предоставить доказательства отрицательного результата теста на коронавирус, выполненного в течение последних 72 часов. Если такого доказательства нет, необходимо пройти тест на коронавирус на месте", - сообщили накануне региональные власти Южной Финляндии.

При наличии сертификата о негативном результате теста на коронавирус прибывающее в Финляндию лицо не должно выполнять тест. Тест также не требуется, если прибывающий в страну представляет достоверные доказательства того, что переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Распоряжение не распространяется на транзитных пассажиров, водителей грузовиков и логистического персонала в аэропорту.

Оно касается прибывающих из стран с высоким риском, где суточный уровень инфицирования на 100 тыс. человек за последние две недели составляет более 25. По состоянию на среду это означает, что под него подпадают все европейские страны.

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Новые требования будут действовать с 18 по 31 марта.

За отказ от обязательной медицинской проверки может последовать штраф или лишение свободы на срок до трех месяцев.

граница (5262) Финляндия (958) COVID-19 (18608)


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Полуничних гастарбайтерів теж стосується.
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18.03.2021 07:57 Ответить
А на карантині все одно сидіти мусять ?
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18.03.2021 07:59 Ответить
Приїдуть турЬІстЬІ, посидять там 2 тижні і поїдуть назад.
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18.03.2021 08:04 Ответить
Ага. І, щоб вернутися додому, знову тест і знову карантин.
То уже і відпустки нема. 28 днів на карантині.
Романтика разом з екзотикою. Незабутні враження.
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18.03.2021 08:13 Ответить
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18.03.2021 08:29 Ответить
Значит от раши вся зараза
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18.03.2021 08:10 Ответить
 
 