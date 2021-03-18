Фінляндія вводить обов'язковий медконтроль на прикордонних пунктах

Фінляндія, починаючи з четверга, вводить обов'язковий медичний контроль на прикордонних пунктах півдня країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Обов'язковий контроль вводиться в портах Гельсінкі, столичному аеропорту Вантаа (Vantaa) і пункті перетину кордону з Росією Ваалімаа (Vaalimaa). Особи, які перетинають кордон, повинні надати докази негативного результату тесту на коронавірус, виконаного протягом останніх 72 годин. Якщо такого доказу немає, необхідно пройти тест на коронавірус на місці", - повідомили напередодні регіональні влади Південної Фінляндії.

За наявності сертифіката про негативний результат тесту на коронавірус, особа, яка прибуває до Фінляндії, не повинна робити тест. Тест також не потрібний, якщо прибулий в країну надасть достовірні докази того, що перехворів коронавірусом протягом останніх шести місяців.

Розпорядження не поширюється на транзитних пасажирів, водіїв вантажівок і логістичного персоналу в аеропорту.

Воно стосується прибулих з країн із високим ризиком, де добовий рівень інфікування на 100 тис. людей за останні два тижні становить понад 25. Станом на середу це означає, що під нього підпадають всі європейські країни.

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Нові вимоги будуть діяти з 18 до 31 березня.

За відмову від обов'язкової медичної перевірки може послідувати штраф або позбавлення волі на строк до трьох місяців.