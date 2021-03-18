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Новости Оккупация Крыма
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Великобритания в ООН: Мы никогда не признаем незаконную оккупацию Крыма РФ

Великобритания в ООН: Мы никогда не признаем незаконную оккупацию Крыма РФ

Своей неправомерной оккупацией Крыма Российская Федерация нарушила первый принцип международного права, поэтому цивилизованный мир никогда не признает заявлений Кремля о присвоении украинского полуострова.

Такую позицию выразил во время неформального заседания в ООН по Крыму по формуле "Арриа" представитель Великобритании в Организации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Неправомерная оккупация Крыма Российской Федерацией нарушает первый же принцип международного права: страны не могут захватывать территории или изменять границы силой", - заявил британский дипломат.

Он подчеркнул, что позиция Соединенного Королевства остается четкой: "Мы никогда не признавали и не признаем незаконную оккупацию Крыма Россией".

Представитель Великобритании также подчеркнул, что действия РФ полностью нарушают Устав ООН, а также большое количество двусторонних и многосторонних соглашений.

"Соединенное Королевство решительно осуждает российскую агрессию против Украины и в очередной раз говорит о своей полной поддержке независимости Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

Британский дипломат призвал Россию исполнять решения Генеральной Ассамблеи ООН, в частности, относительно обеспечения доступа на полуостров представителей офиса Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Недопустимо, что миллионы крымчан остаются вне механизма мониторинга ООН", - подчеркнул британский дипломат.

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Он также выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися преследованиями в Крыму представителей этнических и религиозных меньшинств, особенно в отношении крымских татар.

"Мы призываем Россию немедленно освободить более сотни незаконно удерживаемых политических заключенных", - заявил представитель Великобритании.

Он завершил свое выступление словами: "Крым - это Украина".

Как сообщалось, российская делегация при ООН организовала в среду неформальное заседание по формуле "Арриа" по ситуации в Крыму. Представители западных стран, которые выступили на этом мероприятии, заявили о решительной поддержке суверенитета и независимости Украины и призвали Россию прекратить ее агрессию и вернуть Украине контроль над Крымом.

Великобритания (4945) Крым (26375) ООН (4165)


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Топ комментарии
+8
Великобритания в ООН: Мы никогда не признаем незаконную оккупацию Крыма РФ - Цензор.НЕТ 2467....
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18.03.2021 07:59
+5
надо срочно чонить бульдозером раздавить. британский паспорт абрамовича или астон-мартин дерипаски
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18.03.2021 07:58
+3
Крысы Мавзолейные,вам трындец что сссру дохляку....заказывайте Похоронный марш...
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18.03.2021 08:15
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Правила форума Совет форумчан
надо срочно чонить бульдозером раздавить. британский паспорт абрамовича или астон-мартин дерипаски
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18.03.2021 07:58 Ответить
Великобритания в ООН: Мы никогда не признаем незаконную оккупацию Крыма РФ - Цензор.НЕТ 2467....
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18.03.2021 07:59 Ответить
Интересная эмблема ООН,а где на ней Северная и Южная Америки?
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18.03.2021 08:00 Ответить
Тебе хватит!
С утра уже зенки залил.
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18.03.2021 08:05 Ответить
А ти зранку до всіх пристаєш як гівно до підошви.
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18.03.2021 08:16 Ответить
Эмблема ООН - КУБ,это для тех кто не в танке
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18.03.2021 08:18 Ответить
Конечно куб.
Только, не пей больше.
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18.03.2021 08:24 Ответить
Тебе тоже.
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18.03.2021 08:23 Ответить
Шо мінє? Чому замовк про орієнтацію яку ти мені накарябав?
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18.03.2021 08:35 Ответить
Есть и Северная и Латинская. Внимательно посмотри
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18.03.2021 08:07 Ответить
"Великобритания в ООН: Мы никогда не признаем незаконную оккупацию Крыма РФ".
Далее Великобритания продолжила без излишнего пафоса: Но и излишне "париться" по поводу деоккупации Крыма у нас нет ни малейшего желания.
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18.03.2021 08:02 Ответить
І коли її Величність призначила вас речником Великобританії?
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18.03.2021 08:05 Ответить
да! я тоже не признаю! так и записать...
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18.03.2021 08:13 Ответить
За усі свої злочини рашка має бути знищена як держава!
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18.03.2021 08:03 Ответить
Какая она Вам Рашка? Нашли подружку! Больше почтения к Раше! А то Раша хоть сама ещё и Срака, но из Вашей Вам ноги повыдёргивает -
Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, род. 10.10.1979 в г.*******, словенская дзюдоистка, чемпионка Европы 2003 года, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы по дзюдо.
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18.03.2021 09:18 Ответить
Щезни
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18.03.2021 09:21 Ответить
"А гімна з-під старої жuдівки не хочеш?"©
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18.03.2021 09:38 Ответить
Крым это смерть для РАБссии Непосильная Ноша хуже татарина,как говорят в Одессе...
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18.03.2021 08:03 Ответить
Кажись Уинстон Черчилль однажды сказал...,как мало надо чтобы многое испортить,как много нужно,чтобы малое сберечь...
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18.03.2021 08:07 Ответить
Крысы Мавзолейные,вам трындец что сссру дохляку....заказывайте Похоронный марш...
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18.03.2021 08:15 Ответить
Нагадує це все пустопорожні заяви Невіла Чемберлена щодо Гітлера і Чехословатчини.
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18.03.2021 08:45 Ответить
а по чём у них "признаёт законное присоединение"?
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18.03.2021 09:34 Ответить
теперь все патриоты паРашы распродадут всю недвижимость в Британии, откажутся от британских паспортов и гордо переедут в воронеж?
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18.03.2021 09:55 Ответить
 
 