"Великобритания в ООН: Мы никогда не признаем незаконную оккупацию Крыма РФ".

Своей неправомерной оккупацией Крыма Российская Федерация нарушила первый принцип международного права, поэтому цивилизованный мир никогда не признает заявлений Кремля о присвоении украинского полуострова.

Такую позицию выразил во время неформального заседания в ООН по Крыму по формуле "Арриа" представитель Великобритании в Организации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Неправомерная оккупация Крыма Российской Федерацией нарушает первый же принцип международного права: страны не могут захватывать территории или изменять границы силой", - заявил британский дипломат.

Он подчеркнул, что позиция Соединенного Королевства остается четкой: "Мы никогда не признавали и не признаем незаконную оккупацию Крыма Россией".

Представитель Великобритании также подчеркнул, что действия РФ полностью нарушают Устав ООН, а также большое количество двусторонних и многосторонних соглашений.

"Соединенное Королевство решительно осуждает российскую агрессию против Украины и в очередной раз говорит о своей полной поддержке независимости Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

Британский дипломат призвал Россию исполнять решения Генеральной Ассамблеи ООН, в частности, относительно обеспечения доступа на полуостров представителей офиса Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Недопустимо, что миллионы крымчан остаются вне механизма мониторинга ООН", - подчеркнул британский дипломат.

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Он также выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися преследованиями в Крыму представителей этнических и религиозных меньшинств, особенно в отношении крымских татар.

"Мы призываем Россию немедленно освободить более сотни незаконно удерживаемых политических заключенных", - заявил представитель Великобритании.

Он завершил свое выступление словами: "Крым - это Украина".

Как сообщалось, российская делегация при ООН организовала в среду неформальное заседание по формуле "Арриа" по ситуации в Крыму. Представители западных стран, которые выступили на этом мероприятии, заявили о решительной поддержке суверенитета и независимости Украины и призвали Россию прекратить ее агрессию и вернуть Украине контроль над Крымом.