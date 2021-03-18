Великобритания в ООН: Мы никогда не признаем незаконную оккупацию Крыма РФ
Своей неправомерной оккупацией Крыма Российская Федерация нарушила первый принцип международного права, поэтому цивилизованный мир никогда не признает заявлений Кремля о присвоении украинского полуострова.
Такую позицию выразил во время неформального заседания в ООН по Крыму по формуле "Арриа" представитель Великобритании в Организации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Неправомерная оккупация Крыма Российской Федерацией нарушает первый же принцип международного права: страны не могут захватывать территории или изменять границы силой", - заявил британский дипломат.
Он подчеркнул, что позиция Соединенного Королевства остается четкой: "Мы никогда не признавали и не признаем незаконную оккупацию Крыма Россией".
Представитель Великобритании также подчеркнул, что действия РФ полностью нарушают Устав ООН, а также большое количество двусторонних и многосторонних соглашений.
"Соединенное Королевство решительно осуждает российскую агрессию против Украины и в очередной раз говорит о своей полной поддержке независимости Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.
Британский дипломат призвал Россию исполнять решения Генеральной Ассамблеи ООН, в частности, относительно обеспечения доступа на полуостров представителей офиса Верховного комиссара ООН по правам человека.
"Недопустимо, что миллионы крымчан остаются вне механизма мониторинга ООН", - подчеркнул британский дипломат.
Он также выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися преследованиями в Крыму представителей этнических и религиозных меньшинств, особенно в отношении крымских татар.
"Мы призываем Россию немедленно освободить более сотни незаконно удерживаемых политических заключенных", - заявил представитель Великобритании.
Он завершил свое выступление словами: "Крым - это Украина".
Как сообщалось, российская делегация при ООН организовала в среду неформальное заседание по формуле "Арриа" по ситуации в Крыму. Представители западных стран, которые выступили на этом мероприятии, заявили о решительной поддержке суверенитета и независимости Украины и призвали Россию прекратить ее агрессию и вернуть Украине контроль над Крымом.
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Далее Великобритания продолжила без излишнего пафоса: Но и излишне "париться" по поводу деоккупации Крыма у нас нет ни малейшего желания.
Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, род. 10.10.1979 в г.*******, словенская дзюдоистка, чемпионка Европы 2003 года, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы по дзюдо.