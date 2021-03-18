Слово "коллаборант" в негативном смысле отсутствует в международном праве, будем использовать термин "пособник", - Резников

Вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает необходимым убрать из закона о коллаборантах ключевой термин "коллаборационизм". В международном праве такой термин отсутствует в негативном смысле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам вице-премьера, лучше использовать термины "пособник" и "пособничество".

"Оказалось, что слова "коллаборант" и "коллаборация" в негативном смысле отсутствуют в международном праве. И мы в нашем законопроекте о переходной юстиции от них отказались", - объяснил Резников.

Он отметил, что любые законопроекты о коллаборационизме должны носить индивидуальный характер.

"Я не хотел бы, чтобы простые люди подпадали под эту категорию. При этом есть пособники оккупационных властей, которые не совершают преступлений военного характера, но по доброй воле прислуживают, работают против интересов своей страны. И если их действия не попадают под состав преступления "госизмена", то все равно должна быть реакция государства на их антиукраинскую деятельность", - подчеркнул вице-премьер.

Также Резников добавил, что в случае принятия законопроекта под его действие точно не попадут те, кто пособничал оккупантам в 2014 году.

"В этом как раз и соль - те, кто еще сегодня совершают такие деяния, получат шанс остановиться, одуматься, перестать это делать", - объяснил вице-премьер.

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