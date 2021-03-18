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Слово "коллаборант" в негативном смысле отсутствует в международном праве, будем использовать термин "пособник", - Резников

Слово

Вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает необходимым убрать из закона о коллаборантах ключевой термин "коллаборационизм". В международном праве такой термин отсутствует в негативном смысле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам вице-премьера, лучше использовать термины "пособник" и "пособничество".

"Оказалось, что слова "коллаборант" и "коллаборация" в негативном смысле отсутствуют в международном праве. И мы в нашем законопроекте о переходной юстиции от них отказались", - объяснил Резников.

Он отметил, что любые законопроекты о коллаборационизме должны носить индивидуальный характер.

"Я не хотел бы, чтобы простые люди подпадали под эту категорию. При этом есть пособники оккупационных властей, которые не совершают преступлений военного характера, но по доброй воле прислуживают, работают против интересов своей страны. И если их действия не попадают под состав преступления "госизмена", то все равно должна быть реакция государства на их антиукраинскую деятельность", - подчеркнул вице-премьер.

Также Резников добавил, что в случае принятия законопроекта под его действие точно не попадут те, кто пособничал оккупантам в 2014 году.

"В этом как раз и соль - те, кто еще сегодня совершают такие деяния, получат шанс остановиться, одуматься, перестать это делать", - объяснил вице-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предлагает начать на Донбассе к Пасхе гуманитарное разминирование и разблокировать работу КПВВ, - Резников

Автор: 

коллаборационизм (870) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+8
це добре!

Слово "коллаборант" в негативном смысле отсутствует в международном праве, будем использовать термин "пособник", - Резников - Цензор.НЕТ 8468
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18.03.2021 10:33
+6
Это резников реально дурак или прикидывается????

collaborator, collaborationis (англ.) - коллаборационист, предатель, пособник!!!
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18.03.2021 10:41
+6
Есть слово которое точнее характеризирует - "террористы" и оно присутствует в международном праве! Пособники хороводы водят а не самолеты сбивают с российского оружия!
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18.03.2021 10:45
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це добре!

Слово "коллаборант" в негативном смысле отсутствует в международном праве, будем использовать термин "пособник", - Резников - Цензор.НЕТ 8468
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18.03.2021 10:33 Ответить
всё. её этот закон отмазывает полностью.
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18.03.2021 10:35 Ответить
Яким чином?
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18.03.2021 10:54 Ответить
"Также Резников добавил, что в случае принятия законопроекта под его действие точно не попадут те, кто пособничал оккупантам в 2014 году."
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18.03.2021 11:17 Ответить
Що, на сорок мільйонів українців не знайдуть розумних , мудрих патріотів, вчених, які організували б розробку концепції і прийняття такого закону...?В Україні війна, лютий ворог навис, погрожує знищенням держави, 5 колона гопки скаче , паскудить все патріотично-українське, веде ворожу пропаганду, підривну діяльність, а убогим не хватає розуму організувати супротив, захист, Путіна чекають?Концепції у них нема...Хай Бог милує...Клепки, честі і совісті у них нема, складається враження , що тільки нажива, одне бабло в голові..*?А хто проти цього закону, хто блокує, хто вражина, чого вони не бояться кари, де ДБР, СБУ, СБУ, САП, ВР,КМ,ОП ...., патріоти, де ж ВИ?!
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01.01.2022 17:48 Ответить
"В этом как раз и соль - те, кто еще сегодня совершают такие деяния, получат шанс остановиться, одуматься, перестать это делать", - объяснил вице-премьер.
ахренеть! а за 15000 смертей, оккупацию территорий, разрушение экономики ниуинават?!
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18.03.2021 10:34 Ответить
Надо искать слова тождественные,например не колаборант,а амфаш.
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18.03.2021 10:35 Ответить
Путин, 01.09.2020
Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом, как известно, называют, называли всегда и везде коллаборационистами
https://www.kommersant.ru/doc/4475245
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18.03.2021 11:24 Ответить
Во всем мире их так называли.
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18.03.2021 15:17 Ответить
Лучше,,тасторона,,. Так не обидите кацапов
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18.03.2021 10:40 Ответить
Посіпаки.
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18.03.2021 10:41 Ответить
Это резников реально дурак или прикидывается????

collaborator, collaborationis (англ.) - коллаборационист, предатель, пособник!!!
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18.03.2021 10:41 Ответить
он не дурак, это как раз и делается для того, чтобы не было связи с международными нормами и можно было нивелировать приговор в международных же судах, как например ущемляющий право на свободу слова
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18.03.2021 10:46 Ответить
он своего друга ермака хочет спасти в будущем
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18.03.2021 10:52 Ответить
будем использовать термин "пособник"/ Будем. Барыга -пособник Медведчука. Разумков об отказе поддержать санкции против трех каналов соратника Медведчука Козака: "Это плохо".
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18.03.2021 10:42 Ответить
Слово "колаборант" у негативному сенсі відсутнє в міжнародному праві, будемо використовувати термін "пособник", - Резніков - Цензор.НЕТ 1237
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18.03.2021 10:49 Ответить
Я бы называл их "посіпаки".
Согласитесь красиво звучит "такий-то такий, визнаний посіпакою РФ, та приречений до 50 років ув'язнення"
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18.03.2021 10:43 Ответить
Згідний! Але почати треба з владних кабінетів у Києві ,спочатку з сьогоднішніх , а потім з колишніх (30 років термін виявлення)! Після того місцеві колаборатори наввипередкипобіжать здавати насяльників і курвораторів.
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18.03.2021 10:47 Ответить
Есть слово которое точнее характеризирует - "террористы" и оно присутствует в международном праве! Пособники хороводы водят а не самолеты сбивают с российского оружия!
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18.03.2021 10:45 Ответить
Враг народа правильно. И создать тройки, которые будут рассматривать дело
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18.03.2021 10:48 Ответить
Колаборант более понятно всему миру. Пособник с русского так переведут на европейские языки, что снова получится ополченец или сепаратист.
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18.03.2021 10:48 Ответить
Правильно !! Колаборантов в Европе после второй мировой растреливали !
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18.03.2021 11:52 Ответить
будут мутить обязательно.
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18.03.2021 10:58 Ответить
Ця ригівська гнида петляє між краплями.
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18.03.2021 10:58 Ответить
Йде тупо відмаз бубочки і його кремлівського крота. Тому і бояться терміну колаборант, що і є перекладом з французької мови collaboration - співробітництво, посібніцтво, посіпатство ...

Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F окупаційною громадською чи військовою владою на шкоду власній країні.
Згідно з загальним національним правом діяльність колаборантів визнавалась як зрада громадян та як зрада інтересів своєї держави; залежно від міри шкоди державі, спричиненої колаборантом, передбачалось або довгострокове ув'язнення, або смертна кара.
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18.03.2021 10:58 Ответить
По статье "измена родине" в сов. союзе невинно были осуждены сотни тысяч человек. Во многих странах мира понятие "измена родине" убрано из законодательства по причине неясности термина.
Если для Вас всё ясно, потрудитесь объяснить, как суд будет доказывать сознательное, (а не по принуждению) сотрудничество.
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18.03.2021 11:12 Ответить
Пока Закона о коллаборационизме нет , то и определять будут с точки зрения революционной целесообразности.
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18.03.2021 11:20 Ответить
Цьому придурку варто взять в руки матеріали Нюрнберзького процесу... Там, де говориться про режими Квіслінга (Норвегія), Віші(Франція), Тісо(Словаччина), Скавеніуса(Данія), через слово звучать слова "колаборант", "колабораціонізм"...
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18.03.2021 11:28 Ответить
Вещи всегда нужно называть своими именем. И юристу Резникову это должно быть известно со студенческой скамьи.Не пособник,а сотрудник врагов Украины и в обиходе ПРЕДАТЕЛЬ,которое надо ввести в законодательную базу.Но обязательно должно быть прописано определение *предатель*.Можно назвать хоть горшком.главное в печь не поставить.Посрбник,колоборант и пр... будет превращаться в советскую демагогию.
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18.03.2021 11:01 Ответить
Слуги народа взяли на себя неподъёмную ношу - определить, кто такой коллаборант. Использовать слово коллаборант или пособник сути дела не меняет.
Поэт Бродский иронически говорил: если ты ходишь в булочную, ты сотрудничаешь с режимом.
То есть это все, живущие под режимом.
Говорит, что учитель, который проводит антиукраинскую пропаганду - это одно, а если "просто" учит химии - это другое. Не бывает учителей, которые никогда не занимаются пропагандой, не бывает водителей, которые никогда не подвозит боевикам оружие, не бывает врачей, которые никогда не лечат бандитов.
Но опять же, названные люди делают это добровольно или по принуждению? Доказать, что человек сотрудничал с режимом добровольно, практически невозможно.
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18.03.2021 11:03 Ответить
Иосиф Бродский
НА НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ,1991


Дорогой Карл Двенадцатый, сражение под Полтавой,
слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,
«время покажет кузькину мать», руины,
кости посмертной радости с привкусом Украины


Скажем им, звонкой матерью паузы метя, строго:
скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.
Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире,
по адресу на три буквы на все четыре
стороны.
Пусть теперь в мазанке хором Гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.
Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в чаще,
а курицу из борща грызть в одиночку слаще?

С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.
1991 г
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18.03.2021 11:16 Ответить
Ну нахера зачем ты, дед, тему меняешь? Простыни вывешиваешь. Да, Бродский такое написал в 91 году, и многие это не приняли. Он был диссидентом, то есть против сов. союза, поддерживал западные идеи, то есть, в каком-то смысле он был коллаборантом в сов союзе и был изгнан. А иронию про то, кто такие коллаборанты (про Украину речь не шла), он написал абсолютно правильно. По твоей, дед, логике, если Гитлер пользовался зубной щёткой, то все, кто против Гитлера не должны пользоваться зубными щётками.
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18.03.2021 11:32 Ответить
Что , Джетро, правда глаза колет.
Никакой Бродский не демократ и не либерал.
Ядовитый нелюдь.
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18.03.2021 16:13 Ответить
Дід Трохим, Ви хоча б Вікипедію почитали для початку, перш ніж писати "ядовитый нелюдь.". Він все-таки лауріат Нобелівської премії по літературі 1987 року. Цю премію людям не демократично налаштованим не дають.
Те, що для Бродського України не існувало на той час, звичайно погано. А чи багато Ви знаєте, наприклад, про хорвато-боснійсько-сербський конфлікт? Ви комусь у тому конфлікті співчували? Звичайно ні, бо хто вони такі для Вас? І для мене.
Мені творчість Бродського не цікава, і не треба тут робити узагальнення. Але його вираз про колаборантів у будь якій країні (він не мав на увазі саме Україну) дуже справедливий.
Досить вже мусоли це відхилення від теми. То Ви ще не знаєте, що думали і думають про Україну інші всесвітньо відомі діячі. (Узнаєте - то сперечайтесь з ними, а не зі мною).Узнайте, що думає зараз про Україну весь світ, дізнавшись про те, вакцинація в Україні провалена гірше, ніж в африканських країнах. Я бачу, що Ви - шароварний патріот.
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18.03.2021 18:42 Ответить
Джетро, да будь этот Бродский возведен хоть в ранг Папы Римского, это уже ничего не изменит. То, что он написал, нормальный человек позволить себе не может.
Поливая какой-то безумной желчью украинцев, походя скверно прошелся по "Гансам с ляхами", даже Шевченко обозвал брехуном. Откровеннее гадости я еще не читал
Он послал украинцев "по адресу на три буквы".Ну так и украинцы в праве послать его туда же.
Ну а хохлы и малоросы, могут восхищаться и дальше этой мерзостью.
Но не все могут утираться, когда им плюют в лицо.
Я не хочу говорить больше об этом мягко говоря, нехорошем человеке более. Увольте.
Можете называть меня хоть "шароварным патриотом" , но по мне это лучше, чем быть пришибленным хохлом малороссом
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18.03.2021 21:49 Ответить
Я уже казав, що творчість Бродського мені не цікава. Тим більше за його імперський вірш про українців. А його вислів про колаборантів доволі влучний, це відома цитата, і я не став її привласнювати. Бродський схожий поглядами на Солженіцина. Але вони обидва не були постійними антиукраїнцями, вони боролися з комунізмом у радянському союзі.
За великий вклад у розвал радянського союзу і правду про сутність комунізму Солженіцина поважають у світі. Потужний письменник. Можна сказати, що Україна звільнилася від влади комуністів в тому числі і завдяки творам Солженіцина. Але те, що в Україні комунізм не був подоланий до кінця, вини письменників-дисидентів немає. Це все наші біди. Це все наші рідні олігархи і можновладці. А головне - це наші розгублені люди. Не виробили у собі орієнтири, бо нічого не читали у житті і не думали. Дивіться, як жваво заходился судити всіх підряд, кого скоро назовуть колаборантами. Не захищаю колаборантів, але народ швидко зробить невинних винуватими, і трійка суддів судитимуть, як і раніше. Гаразд, облишимо цю тему.
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18.03.2021 22:47 Ответить
От і все, що може сказать російський "дисидент", "ліберал" і "демократ", стосовно України...
"Російський демократ" закінчується там, де починається "українське питання"... (М. Грушевський).
Як поляки визнавали "шляхетство", "державність" "вольнасць" і "непадлегласць" лише для себе, а не для українців, з 16-го століття, так і росіяни визнають ті самі поняття лише для себе, якими-б, "демократами", вони не були...
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18.03.2021 11:35 Ответить
Ось обличчя так звавної російської демократії ,такі самі імперські шовіністи .
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18.03.2021 12:05 Ответить
Первый Закон о коллаборационизме был подан в ВР 09.03.2017
Номер, дата реєстрації:
6170 від 09.03.2017
Включено до порядку денного:
https://zakon.rada.gov.ua/go/2679-VIII 2679-VIII від 07.02.2019
Инициатором был народный депутат Игорь Лапин
В феврале 2021 г фракция ЕС представила свои законы о колаборационизме
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18.03.2021 11:08 Ответить
Типи колабораціонізму:
Воєнний колабораціонізм - сприяння противнику зі зброєю у руках: служба у військових формуваннях, поліцейських структурах, в органах розвідки та контррозвідки.
Економічний колабораціонізм - співробітництво у будь-яких галузях політики.
Культурний (духовний) колабораціонізм - співробітництво з окупантами в духовній сфері, що під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни сприяло поширенню серед населення вірнопідданських почуттів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 пропаганди винятковості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0 «арійської раси» , підвищенню психологічного настрою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F окупантів .
Побутовий колабораціонізм пов'язаний із встановленням дружніх відносин між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8 окупантами та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F населенням .
Політичний, адміністративний колабораціонізм - співробітництво в окупаційних органах влади.
У низці країн Європи були сформовані колабораціоністські уряди: у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерландах - уряд голови фашистської партії та «лейдера» (вождя) нідерландського народу https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1 Антона Адріана Мюссерта .у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F Норвегії - уряд міністра-президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%BD_%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3 Відкуна Квіслінга .у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%8F Сербії - уряд генерала, прем'єр-міністра https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%87&action=edit&redlink=1 Мілана Недіча .у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччині - уряд Й. Тисо.у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франції - режим Віші на чолі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%BF_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD Анрі Петеном .у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F Хорватії - режим лідера усташів, «поглавника» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87 Анте Павеліча та інші.
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18.03.2021 11:13 Ответить
Посіпака, в Україні повинен боятись і тікати за "поребрік". Боятись за життя і лишати нажите для конфіскації державою Україна. Інакше всі терміни пусті звукосполучення.
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18.03.2021 11:15 Ответить
Все просто, есть предатели, их и судить.
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18.03.2021 11:35 Ответить
Резников вешает лапшу и отбеливает сепаров ,пробуя приклеить им новый шеврон "пособник" термин ,который наверное отсутсвует в международном праве. В уголовном законодательстве подавляющего большинства государств мира факт коллаборационизма квалифицируется как преступление против своего государства, обычно трактуется как государственная измена . В некоторых государствах коллаборационизм также приравнен к разновидности экстремизма , а лица, осуществившие такую деятельность в рамках государственного переворота и находившиеся у власти продолжительное время, подвергаются высшей мере наказания либо люстрации .
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18.03.2021 12:40 Ответить
collaboration

/kəlabəˈreɪʃn/

https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk02aKrH6jl-EJfL6mFg6rNvpyLji7g:1616064559223&q=how+to+pronounce+collaboration&stick=H4sIAAAAAAAAAOMIfcRozy3w8sc9YSmzSWtOXmM04OINKMrPK81LzkwsyczPE5LkYglJLcoVEpTi5-JNzs_JSUzKLwJLWbEoMaXm8SxilcvIL1coyVcoAGrMB-pMVUBRBwAiORAEZQAAAA&pron_lang=en&pron_country=gb&sa=X&ved=2ahUKEwi_1_HP1bnvAhULiIsKHVw1DS0Q3eEDMAB6BAgHEAc
https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk02aKrH6jl-EJfL6mFg6rNvpyLji7g:1616064559223&q=how+to+pronounce+collaboration&stick=H4sIAAAAAAAAAOMIfcRozy3w8sc9YSmzSWtOXmM04OINKMrPK81LzkwsyczPE5LkYglJLcoVEpTi5-JNzs_JSUzKLwJLWbEoMaXm8SxilcvIL1coyVcoAGrMB-pMVUBRBwAiORAEZQAAAA&pron_lang=en&pron_country=gb&sa=X&ved=2ahUKEwi_1_HP1bnvAhULiIsKHVw1DS0Q3eEDMAB6BAgHEAc Слово "колаборант" у негативному сенсі відсутнє в міжнародному праві, будемо використовувати термін "пособник", - Резніков - Цензор.НЕТ 6063Learn to pronounce


noun

1.

the action of working with someone to produce something.

"he wrote a book in collaboration with his son"

2.

traitorous cooperation with an enemy.

"he faces charges of collaboration"
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18.03.2021 12:50 Ответить
"пособник" то, кацапське слово, український еквівалент колаборанта, є "посіпака". Достатньо негативна конотація в українській мові.
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18.03.2021 13:20 Ответить
Ой же ж й бреше пан Рєзніков. Collaborationist - дуже влучна дефініція того, хто співпрацює з ворогом. Іноді застосовується й collaborator.
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18.03.2021 13:30 Ответить
Посібник ворога і колаборант = людина яка працює як і ворога - це не одне і теж ! Тому термін державний злочинець-терорист буде більш точним синонімом !
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18.03.2021 13:51 Ответить
Да не важно как вы их назовете, главное как вы собираетесь их наказывать. А то судя по высерам этого дятла большинство пособников оккупантов избежит вообще какого-либо наказания, да и на подконтрольной нам территории никто с кацапской агентурой всерьез бороться не намерен.
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18.03.2021 16:55 Ответить
 
 