Кабмин планирует создать фонд компенсаций за побочные последствия от COVID-вакцин, - Степанов
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине могут создать фонд компенсации за побочные последствия, которые могут наступить в результате использования вакцин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.
В ходе обсуждения законопроекта №5247 заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексей Соловьев отметил, что все страны вынуждены использовать вакцины, которые не прошли полный цикл клинических испытаний. По его словам, ВОЗ и международный Альянс Гави создали программу компенсации за побочные последствия, которые могут наступить в результате использования вакцины по программе COVAX для стран, получивших эту вакцину, однако программа не распространяется на другие вакцины.
По мнению Соловьева, необходимо определить механизм ответственности поставщиков за качество вакцин или создать в стране механизм компенсации в результате побочных последствий от их использования.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что создание фонда для таких компенсаций будет предусмотрено в постановлении Кабинета Министров.
В свою очередь, глава Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий предложил предусмотреть формирование компенсаторного фонда в законопроекте, который сейчас рассматривается.
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Вот, допустим, я не хочу колоться вакциной. Отчего я буду платить за последствия, возникшие у тех, кто добровольно на это согласился, ведь фонд будет государственным, а значит за счет моих налогов.
Далее. Меня принудили, ограничив в правах (на перемещение, на доступ к образованию моих детей и так далее о законопроекте 4142 помним). Я укололся. Наступили побочные эффекты.
Прикольно, да? Я сам, получается, за их компенсацию и заплатил.
А те, "благодаря" кому они появились - т.е. производитель и вступившее с ним в сговор правительство... белые и пушистые. И ничего никому не должны.
Прикольно. Не отнять.
И здесь я не считаю, что сравнение сопоставимых вещей.
Здесь сравнение ответственности. Конкретнее - перекладывание этой самой ответственности с производителя на потребителя. И даже на не-потребителя.
сигареты "Друг"?
Сейчас тот "непотребитель" вовсю финансирует госпитализации, кислород, аппараты ИВЛ и не жу-жу. И согласен еще больше расширять то финансирование, но только не дай бог вакцинация, так то-Вашему?
"Если...")))
1. А с чего бы ему не воспользоваться? Вакцинированного - защищает надежный щит (хе-хе, забавное же слово) вакцины. А не вакцинированного - его инвестиции в госпитализации, кислород, ИВЛ.
2. Если речь обо мне - то да. Я уже приводил доводы. Там где речь была о протоколах и врачах.
Слушай. Я вот почитал... вакцины, даже Пфайзер жеж - защищают от тяжелых форм, а не от ковид в принципе. Так? Или опять врут?
По исследованиям на 600 тыс израильтян -