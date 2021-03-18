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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин планирует создать фонд компенсаций за побочные последствия от COVID-вакцин, - Степанов

Кабмин планирует создать фонд компенсаций за побочные последствия от COVID-вакцин, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине могут создать фонд компенсации за побочные последствия, которые могут наступить в результате использования вакцин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

В ходе обсуждения законопроекта №5247 заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексей Соловьев отметил, что все страны вынуждены использовать вакцины, которые не прошли полный цикл клинических испытаний. По его словам, ВОЗ и международный Альянс Гави создали программу компенсации за побочные последствия, которые могут наступить в результате использования вакцины по программе COVAX для стран, получивших эту вакцину, однако программа не распространяется на другие вакцины.

По мнению Соловьева, необходимо определить механизм ответственности поставщиков за качество вакцин или создать в стране механизм компенсации в результате побочных последствий от их использования.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что создание фонда для таких компенсаций будет предусмотрено в постановлении Кабинета Министров.

В свою очередь, глава Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий предложил предусмотреть формирование компенсаторного фонда в законопроекте, который сейчас рассматривается.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) компенсации (479) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
тобто вакцина -гівно.
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18.03.2021 11:05
+2
Оно, с одной стороны, правильно. С другой... парадокс.
Вот, допустим, я не хочу колоться вакциной. Отчего я буду платить за последствия, возникшие у тех, кто добровольно на это согласился, ведь фонд будет государственным, а значит за счет моих налогов.
Далее. Меня принудили, ограничив в правах (на перемещение, на доступ к образованию моих детей и так далее о законопроекте 4142 помним). Я укололся. Наступили побочные эффекты.
Прикольно, да? Я сам, получается, за их компенсацию и заплатил.
А те, "благодаря" кому они появились - т.е. производитель и вступившее с ним в сговор правительство... белые и пушистые. И ничего никому не должны.
Прикольно. Не отнять.
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18.03.2021 11:18
+2
И похороны за счёт государства!
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18.03.2021 11:20
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тобто вакцина -гівно.
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18.03.2021 11:05 Ответить
во всех странах так, включая США.
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18.03.2021 12:57 Ответить
Это за те - бесплатные? Входящие или когда то зайдущие к нам? А это ,Ну то что закупили у индусов? На неё страховка- фиг вам???
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18.03.2021 11:11 Ответить
И как обычно по схеме пустить его на "дорожнэ крадивныцьтво".
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18.03.2021 11:13 Ответить
Зеботи та зебіли, а
Кабмин планирует создать фонд компенсаций за побочные последствия от COVID-вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 8100
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18.03.2021 11:16 Ответить
Оно, с одной стороны, правильно. С другой... парадокс.
Вот, допустим, я не хочу колоться вакциной. Отчего я буду платить за последствия, возникшие у тех, кто добровольно на это согласился, ведь фонд будет государственным, а значит за счет моих налогов.
Далее. Меня принудили, ограничив в правах (на перемещение, на доступ к образованию моих детей и так далее о законопроекте 4142 помним). Я укололся. Наступили побочные эффекты.
Прикольно, да? Я сам, получается, за их компенсацию и заплатил.
А те, "благодаря" кому они появились - т.е. производитель и вступившее с ним в сговор правительство... белые и пушистые. И ничего никому не должны.
Прикольно. Не отнять.
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18.03.2021 11:18 Ответить
Ну, есть мужчины (типа Бубочки) не желающие служить в армии. Предлагаете их от налогов, идущих на армию освободить?
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18.03.2021 11:25 Ответить
Нет, конечно. В вопросе с Армией я всегда был и буду за контрактную основу. Те, кто отслужил - те от налога освобождаются. Для остальных он обязателен.
И здесь я не считаю, что сравнение сопоставимых вещей.
Здесь сравнение ответственности. Конкретнее - перекладывание этой самой ответственности с производителя на потребителя. И даже на не-потребителя.
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18.03.2021 11:47 Ответить
Если в результате вакцинации отменят все карантинные ограничения, то "непотребитель" этой отменой не воспользуется? Он будет продолжать карантин, масочный режим, комендантский час, сигареты "Друг"?
Сейчас тот "непотребитель" вовсю финансирует госпитализации, кислород, аппараты ИВЛ и не жу-жу. И согласен еще больше расширять то финансирование, но только не дай бог вакцинация, так то-Вашему?
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18.03.2021 12:27 Ответить
Ребята из далекой Лаконии передают привет:
"Если...")))

1. А с чего бы ему не воспользоваться? Вакцинированного - защищает надежный щит (хе-хе, забавное же слово) вакцины. А не вакцинированного - его инвестиции в госпитализации, кислород, ИВЛ.
2. Если речь обо мне - то да. Я уже приводил доводы. Там где речь была о протоколах и врачах.
Слушай. Я вот почитал... вакцины, даже Пфайзер жеж - защищают от тяжелых форм, а не от ковид в принципе. Так? Или опять врут?
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18.03.2021 12:36 Ответить
Вакцину можно сделать и помощнее. Но люди - они разные. Не так сложно сделать, например, бронежилет такой, чтобы его не пробивала пуля 12,5 мм, но ходить в нем сможет разве что Верастюк и еще человек 50-100 из всей Украины. Поэтому толку от такого изделия не будет. Так и в вакцинах всегда компромисс - побочка от нее даже у самой ослабленной части популяции не должна быть запредельной. А это идет за счет снижения ее эффективности. Так что Пфайзер тоже на 100% от заражения не защитит.
По исследованиям на 600 тыс израильтян -
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18.03.2021 13:09 Ответить
эта схема принята во всех странах, включая США.
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18.03.2021 12:58 Ответить
И похороны за счёт государства!
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18.03.2021 11:20 Ответить
Создание Кабмином каких-то фондов наталкивают на подозрения ,что будут обворовывать ..
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18.03.2021 11:21 Ответить
Та ну! зе нас ниабманет....
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18.03.2021 11:28 Ответить
🙂🙂🙂
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18.03.2021 12:23 Ответить
Вроде как перед вакцинацией ты там должен еще не одну бумажку подписать. Как-бы добровольное согласие какая компенсация.
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18.03.2021 11:36 Ответить
Уже "компенсирували" жилье за взорваный дом на Позняках...так будет и с фондом.
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18.03.2021 11:39 Ответить
А потом этот фонд пустят на "дороги"🙂
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18.03.2021 12:22 Ответить
С начала привили водой из реки Ганг, а теперь хотят повесить на людей расходы по похоронам, привитых на всю голову. Нет господа - имущество под конфискацию и погашение за счёт долборуководителей.
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18.03.2021 15:50 Ответить
 
 