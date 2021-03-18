Кабмин планирует создать фонд компенсаций за побочные последствия от COVID-вакцин, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине могут создать фонд компенсации за побочные последствия, которые могут наступить в результате использования вакцин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

В ходе обсуждения законопроекта №5247 заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексей Соловьев отметил, что все страны вынуждены использовать вакцины, которые не прошли полный цикл клинических испытаний. По его словам, ВОЗ и международный Альянс Гави создали программу компенсации за побочные последствия, которые могут наступить в результате использования вакцины по программе COVAX для стран, получивших эту вакцину, однако программа не распространяется на другие вакцины.

По мнению Соловьева, необходимо определить механизм ответственности поставщиков за качество вакцин или создать в стране механизм компенсации в результате побочных последствий от их использования.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что создание фонда для таких компенсаций будет предусмотрено в постановлении Кабинета Министров.

В свою очередь, глава Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий предложил предусмотреть формирование компенсаторного фонда в законопроекте, который сейчас рассматривается.

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