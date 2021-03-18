Дата локдауна в Украине на данный момент не обсуждается, - министр Петрашко

Кабинет Министров пока не обсуждает конкретную дату введения нового локдауна в Украине. Пока политикой правительства остается введение местных локдаунов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом во время всеукраинского форума "Украина 30" заявил министр экономики Игорь Петрашко.

По его словам, сейчас ведутся дискуссии, на каком этапе необходимо будет вводить жесткий карантин на общенациональном уровне, но решение об этом еще не принято.

"Дата локдауна на данный момент не обсуждается... Политика, которая сейчас проводится с точки зрения правительства - это местные так называемые локдауны. В масштабах Украины пока такие разговоры не идут. Дискуссия о том, на каком этапе это должно быть, но пока решение не принято и никаких конкретных дат не обсуждается", - заявил Петрашко.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что введение локдауна на общенациональном уровне может и не понадобиться в Украине.

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