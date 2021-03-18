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Новости Коронавирус и карантин
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Дата локдауна в Украине на данный момент не обсуждается, - министр Петрашко

Дата локдауна в Украине на данный момент не обсуждается, - министр Петрашко

Кабинет Министров пока не обсуждает конкретную дату введения нового локдауна в Украине. Пока политикой правительства остается введение местных локдаунов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом во время всеукраинского форума "Украина 30" заявил министр экономики Игорь Петрашко.

По его словам, сейчас ведутся дискуссии, на каком этапе необходимо будет вводить жесткий карантин на общенациональном уровне, но решение об этом еще не принято.

"Дата локдауна на данный момент не обсуждается... Политика, которая сейчас проводится с точки зрения правительства - это местные так называемые локдауны. В масштабах Украины пока такие разговоры не идут. Дискуссия о том, на каком этапе это должно быть, но пока решение не принято и никаких конкретных дат не обсуждается", - заявил Петрашко.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что введение локдауна на общенациональном уровне может и не понадобиться в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля, локдаун пока не нужен, - Степанов

Кабмин (14026) карантин (16729) Петрашко Игорь (84) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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А когда у зэбилов что-то обсуждается? зэбил птица гордая - пока не пнёшь, не полетит...
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18.03.2021 11:28 Ответить
повторимо "бразильський шлях"?
Дата локдауну в Україні на цей момент не обговорюється, - міністр Петрашко - Цензор.НЕТ 6910
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18.03.2021 13:13 Ответить
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56424611 Brazil health service in 'worst crisis in its history'
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18.03.2021 13:14 Ответить
 
 