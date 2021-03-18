Президент Литвы Науседа выступит в Раде в пятницу, - "слуга народа" Арахамия

Президент Литвы Гитанас Науседа выступит в Верховной Раде в пятницу, 19 марта, вместо ранее запланированного выступления на четверг, сообщил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"К сожалению, фракции ОПЗЖ, "Батькивщина" не дали возможности выступить президенту Литвы сегодня, поскольку заблокировали работу парламента. Надеюсь, что завтра, согласно регламенту, есть часть работы Верховной Рады, на которую они не влияют… и господин президент Литвы получит возможность выступить, мы будем благодарить его за постоянную поддержку Украины на международной арене", - сказал Арахамия журналистам в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Верховная Рада третий пленарный день рассматривает поправки к законопроекту №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты, касающиеся усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. Ко второму чтению законопроекта подано более 3 тыс. поправок (большую часть из них подали народные депутаты из фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина").

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Науседа проведут заседание Совета президентов Украины и Литвы

Согласно регламенту, во время рассмотрения законопроекта парламент не может прерывать эту процедуру и рассматривать другие вопросы.