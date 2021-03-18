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Президент Литви Науседа виступить у Раді в п'ятницю, - "слуга народу" Арахамія

Президент Литви Науседа виступить у Раді в п'ятницю, -

Президент Литви Гітанас Науседа виступить у Верховній Раді в п'ятницю, 19 березня, замість раніше запланованого виступу на четвер, повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"На жаль, фракції ОПЗЖ, "Батьківщина" не дали можливості виступити президенту Литви сьогодні, оскільки заблокували роботу парламенту. Сподіваюся, що завтра, згідно з регламентом, є частина роботи Верховної Ради, на яку вони не впливають ... і пан президент Литви отримає можливість виступити, ми будемо дякувати йому за постійну підтримку України на міжнародній арені", - сказав Арахамія журналістам у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялася, Верховна Рада третій пленарний день розглядає поправки до законопроєкту №2194 про внесення змін до Земельного кодексу та інших законодавчих актів, що стосуються удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин. До другого читання законопроєкту подано понад 3 тис. поправок (більшу частину з них подали народні депутати з фракцій "Опозиційна платформа - За життя" і "Батьківщина").

Згідно з регламентом, під час розгляду законопроєкту парламент не може переривати цю процедуру і розглядати інші питання.

Також читайте: Якщо цього тижня не вирішимо питання "земельних" поправок, будемо призначати позачергове засідання, - Арахамія

Автор: 

ВР (14961) Литва (2392) Арахамія Давид (1103) Науседа Гітанас (334)


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Ну, можливо роскаже, що віслючому стадові не місце у ВРУ...
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18.03.2021 11:53 Відповісти
жаль, шо алкашка зійшла з дистанції, її там не вистачає
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18.03.2021 12:06 Відповісти
Но она была ярым сторонником во втором туре к приходу этой власти.Вопрос.Где она настоящая,а где фальшивая? Вас сидоровых не понять.Так и продолжайте любить зелёных и побыстрее спаривайтесь.
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18.03.2021 12:23 Відповісти
Это хорошо! Хоть на настоящего живого президента, а не предателя посмотрят. А то в стране до сих пор не знают как президент должен выглядеть. Выбирают только ставленников Кремля и олигархов.
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18.03.2021 11:56 Відповісти
жмуруку
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18.03.2021 12:07 Відповісти
.Гість "квартала-95".
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18.03.2021 13:00 Відповісти
 
 