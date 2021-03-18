Президент Литви Науседа виступить у Раді в п'ятницю, - "слуга народу" Арахамія

Президент Литви Гітанас Науседа виступить у Верховній Раді в п'ятницю, 19 березня, замість раніше запланованого виступу на четвер, повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"На жаль, фракції ОПЗЖ, "Батьківщина" не дали можливості виступити президенту Литви сьогодні, оскільки заблокували роботу парламенту. Сподіваюся, що завтра, згідно з регламентом, є частина роботи Верховної Ради, на яку вони не впливають ... і пан президент Литви отримає можливість виступити, ми будемо дякувати йому за постійну підтримку України на міжнародній арені", - сказав Арахамія журналістам у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялася, Верховна Рада третій пленарний день розглядає поправки до законопроєкту №2194 про внесення змін до Земельного кодексу та інших законодавчих актів, що стосуються удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин. До другого читання законопроєкту подано понад 3 тис. поправок (більшу частину з них подали народні депутати з фракцій "Опозиційна платформа - За життя" і "Батьківщина").

Згідно з регламентом, під час розгляду законопроєкту парламент не може переривати цю процедуру і розглядати інші питання.

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