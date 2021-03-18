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Новости Борьба с коронавирусом
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В ВОЗ рекомендуют использовать вакцину Johnson&Johnson против новых мутаций коронавируса

В ВОЗ рекомендуют использовать вакцину Johnson&Johnson против новых мутаций коронавируса

В ВОЗ заявили о высокой эффективности вакцины Johnson&Johnson против новых мутаций коронавируса. Эксперты рекомендуют использовать препарат в тех странах, где циркулируют мутации COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщает CGTN.

"После изучения доказательств у нас есть вакцина, которая доказала свою безопасность и продемонстрировала необходимую эффективность, чтобы мы могли рекомендовать ее для использования людям старше 18 лет без ограничения по возрасту", – сказал глава Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото.

По его словам, вакцина доказала свою эффективность "в странах, где распространены различные варианты" COVID-19.

Ранее мы сообщали, что группа исследователей из США во главе с доктором Бин Ченом из Бостонской детской больницы установила, как британский, южноафриканский и бразильский штаммы коронавируса SARS-CoV-2 влияют на его заразность.

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В ВОЗ рекомендуют использовать вакцину Johnson&Johnson против новых мутаций коронавируса - Цензор.НЕТ 3679
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18.03.2021 13:22 Ответить
Ну да, это единственное, что нам светит из вакцин...
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18.03.2021 13:26 Ответить
Можно 150 разів іронізувати на цей рахунок ...

Але ж це частина моєї особистої долі , коли я був часткою компанії з 18 тисяч робітників з 40-річною історією вироблення сутто медичного обладнення . Й яку купувала (поглинула) компанія з 70 тисячами робітників ("******") в галузі хімпрома . Й це , доречі , головний конкурент J&J .
В США у хімпрома на порядок більші можливості для вкладання грошів в високі технології ніж у сутто медпрома . Розробка нових препаратів , нових технологій потребує спочатку багато інвестицій . Інколи - марних й тупікових . Такова суть галузевої науки .
Тому , тільки в нашому підрозділі з 60 осіб було 2 доктора наук й 2 кандидата .
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18.03.2021 13:50 Ответить
Аппарат Евросовета созвал совещание по новой мутации COVID-19
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18.03.2021 13:26 Ответить
А почему Степашка не бежит спотыкаючись закупать нормальную вакцину? Johnson на схематоз не соглашается?
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18.03.2021 13:27 Ответить
Сколько хотят заработать на прививках от коронавируса. Нужно сделать по три вакцины каждому человеку.
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18.03.2021 13:32 Ответить
Вчера по Г+Г наткнулся на интервью у тети которая ширанулась второй раз завезенным индийским варевом. Неуважаемая журнашлюха Мосейчук, в своем репертуаре, играя для 73% имбицылов, задала вопрос что Вы, наверное, привились так же что бы свободно путешествовать по Европе? Так вот, зелебобики, имейте в виду - Европа пускает только при наличии прививки Пфайзер или Джонсон, с индийской вакциной вы сможете провояжировать в Железный Порт. И меньше слушайте Г+Г и особенно эту Мосейчук, которые из смертей людей устраивают у себя на канале онлайн шоу, они Вам скоро посоветуют борщ из крапивы варить.
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18.03.2021 13:43 Ответить
да погодите, мы еще поставки старой окончательно просрать не успели, а тут уже новые просирать надо...
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18.03.2021 13:46 Ответить
 
 