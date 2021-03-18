В ВОЗ рекомендуют использовать вакцину Johnson&Johnson против новых мутаций коронавируса
В ВОЗ заявили о высокой эффективности вакцины Johnson&Johnson против новых мутаций коронавируса. Эксперты рекомендуют использовать препарат в тех странах, где циркулируют мутации COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщает CGTN.
"После изучения доказательств у нас есть вакцина, которая доказала свою безопасность и продемонстрировала необходимую эффективность, чтобы мы могли рекомендовать ее для использования людям старше 18 лет без ограничения по возрасту", – сказал глава Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото.
По его словам, вакцина доказала свою эффективность "в странах, где распространены различные варианты" COVID-19.
Ранее мы сообщали, что группа исследователей из США во главе с доктором Бин Ченом из Бостонской детской больницы установила, как британский, южноафриканский и бразильский штаммы коронавируса SARS-CoV-2 влияют на его заразность.
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Але ж це частина моєї особистої долі , коли я був часткою компанії з 18 тисяч робітників з 40-річною історією вироблення сутто медичного обладнення . Й яку купувала (поглинула) компанія з 70 тисячами робітників ("******") в галузі хімпрома . Й це , доречі , головний конкурент J&J .
В США у хімпрома на порядок більші можливості для вкладання грошів в високі технології ніж у сутто медпрома . Розробка нових препаратів , нових технологій потребує спочатку багато інвестицій . Інколи - марних й тупікових . Такова суть галузевої науки .
Тому , тільки в нашому підрозділі з 60 осіб було 2 доктора наук й 2 кандидата .