В ВОЗ рекомендуют использовать вакцину Johnson&Johnson против новых мутаций коронавируса

В ВОЗ заявили о высокой эффективности вакцины Johnson&Johnson против новых мутаций коронавируса. Эксперты рекомендуют использовать препарат в тех странах, где циркулируют мутации COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщает CGTN.

"После изучения доказательств у нас есть вакцина, которая доказала свою безопасность и продемонстрировала необходимую эффективность, чтобы мы могли рекомендовать ее для использования людям старше 18 лет без ограничения по возрасту", – сказал глава Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото.

По его словам, вакцина доказала свою эффективность "в странах, где распространены различные варианты" COVID-19.

Ранее мы сообщали, что группа исследователей из США во главе с доктором Бин Ченом из Бостонской детской больницы установила, как британский, южноафриканский и бразильский штаммы коронавируса SARS-CoV-2 влияют на его заразность.

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