1 016 14
ВОЗ рекомендовала продолжить использование вакцины AstraZeneca: больше пользы, чем рисков
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Там считают, что от него больше пользы, чем рисков.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВОЗ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что предварительные результаты изучения данных о вакцине свидетельствуют о том, что преимуществ от вакцинации этим препаратом больше, чем вреда и потому следует продолжить его использование.
В то же время, ВОЗ продолжает изучение ситуациии и по завершении процесса сообщит о результатах.
Топ комментарии
+6 Странник Виртуальный #450460
показать весь комментарий17.03.2021 16:55
+5 Baden
показать весь комментарий17.03.2021 16:32
+2 Странник Виртуальный #450460
показать весь комментарий17.03.2021 16:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кстати, а где можно ознакомиться с этими так называемыми предварительными результатами?