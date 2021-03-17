ВОЗ рекомендовала продолжить использование вакцины AstraZeneca: больше пользы, чем рисков

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Там считают, что от него больше пользы, чем рисков.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВОЗ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что предварительные результаты изучения данных о вакцине свидетельствуют о том, что преимуществ от вакцинации этим препаратом больше, чем вреда и потому следует продолжить его использование.

В то же время, ВОЗ продолжает изучение ситуациии и по завершении процесса сообщит о результатах.

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