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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ рекомендовала продолжить использование вакцины AstraZeneca: больше пользы, чем рисков

ВОЗ рекомендовала продолжить использование вакцины AstraZeneca: больше пользы, чем рисков

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Там считают, что от него больше пользы, чем рисков.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВОЗ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что предварительные результаты изучения данных о вакцине свидетельствуют о том, что преимуществ от вакцинации этим препаратом больше, чем вреда и потому следует продолжить его использование.

В то же время, ВОЗ продолжает изучение ситуациии и по завершении процесса сообщит о результатах.

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Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+6
Для фармфірм виробників, для корумпованих чинуш, які її завозили в Україну за допомогою фірм-прокладок.
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17.03.2021 16:55
+5
Ну, помрёте... Чтож тут такого? Зато пользы сколько!
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17.03.2021 16:32
+2
Отмечается, что предварительные результаты изучения данных о вакцине свидетельствуют о том, что преимуществ от вакцинации этим препаратом больше, чем вреда и потому следует продолжить его использование.

Кстати, а где можно ознакомиться с этими так называемыми предварительными результатами?
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17.03.2021 16:43
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Ну, помрёте... Чтож тут такого? Зато пользы сколько!
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17.03.2021 16:32 Ответить
Ну да. По меньшей мере давление на почву снизится.
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17.03.2021 16:42 Ответить
"Пациент скорее жив, чем мёртв" (с)

ВОЗ рекомендовала продолжить использование вакцины AstraZeneca: больше пользы, чем рисков - Цензор.НЕТ 8536
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17.03.2021 16:33 Ответить
« больше пользы, чем рисков» - а в якій пропорції?
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17.03.2021 16:43 Ответить
Тут ще треба визначити а саме для кого більше користі.
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17.03.2021 16:44 Ответить
Для пенсійного фонду
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17.03.2021 16:47 Ответить
Для фармфірм виробників, для корумпованих чинуш, які її завозили в Україну за допомогою фірм-прокладок.
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17.03.2021 16:55 Ответить
Отмечается, что предварительные результаты изучения данных о вакцине свидетельствуют о том, что преимуществ от вакцинации этим препаратом больше, чем вреда и потому следует продолжить его использование.

Кстати, а где можно ознакомиться с этими так называемыми предварительными результатами?
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17.03.2021 16:43 Ответить
сами колитесь этим гамном, нахрена мне в организме куски кода этого вируса
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17.03.2021 21:37 Ответить
Ну, тогда получишь целый код вируса в организме и легкие кусками.
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17.03.2021 22:45 Ответить
есть другие вакцины, нормальные, без кода вируса который нихрена не изучен
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18.03.2021 16:49 Ответить
Вами может и не изучен, но геном вируса ковид-19 был полностью секвенирован и опубликован в начале 2020 года.
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18.03.2021 17:10 Ответить
А що вони ще можуть сказати? Не прививайтесь? Іншої вакцини немає, комусь не поталанить, помре, але ж більшість захиститься. От і вся казка про цінність життя окремої людини.
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17.03.2021 23:40 Ответить
лицемеры
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18.03.2021 16:50 Ответить
 
 