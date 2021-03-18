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Оснований для закрытия харьковского метрополитена пока нет, - секретарь горсовета Терехов

Оснований для закрытия харьковского метрополитена пока нет, - секретарь горсовета Терехов

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов выступает против возможного закрытия метрополитена в связи с ростом числа заболеваний COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"То ограничение метрополитена, которое было сделано в свое время (весной 2020 года. - Ред.), я считаю, было сделано неправильно. Второго такого нельзя делать. В любом мегаполисе мира метрополитен закрывается последним, а ни в коем случае не первым", - отметил Терехов.

Вместе с тем, он уклонился от ответа на вопрос, какие карантинные ограничения и когда могут быть введены дополнительно, подчеркнув лишь, что решение будет приниматься "очень взвешенно".

"Я буду смотреть, как будет развиваться динамика заболеваемости, какие ограничительные мероприятия применять, очень взвешенно", - сказал Терехов.

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Автор: 

Метрополитен (1014) Харьков (7466) Терехов Игорь (255)


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а от у Львові, Тернополі та Франківську - всьо...
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18.03.2021 13:31 Ответить
Дійде і до Харківа. Справа часу.
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18.03.2021 13:37 Ответить
гепа тоже долго думал о закрытии метро. но результат известен всем... терехов боится перед выборами в октябре потерять избирателей, вот и весь ответ, плюс от метрополитена они хорошо харчуются, гепа когда е-тикеты вводил сделал схему с каждого оплаченного проезда "инвесторам проэкта" 1 гривна в "копилочку", так что пусть не киздит.
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18.03.2021 13:41 Ответить
але ж люди вже зараз не можуть користуватися лвівським, тернопольським та франківським метрополітеном!
у вас немає серця!
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18.03.2021 13:41 Ответить
...а вместо сердца пламенный мотор(С)
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18.03.2021 13:54 Ответить
Когда в Харькове закрывали прошлой весной метро, заболевших было в 100 раз меньше. А людей возили на переполненных маршрутках. Так что запомните метро закрывают, когда есть угроза Майдана.
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18.03.2021 13:55 Ответить
Терехову распорядиться БЫ о установке в метро ФИЛЬТРОВ на нагнетающих вентиляторах, для создания избыточного давления. Эта зараза ведь не на один день.
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18.03.2021 15:03 Ответить
 
 