Підстав для закриття харківського метрополітену поки немає, - секретар міськради Терехов

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов виступає проти можливого закриття метрополітену в зв'язку зі зростанням кількості захворювань COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Те обмеження метрополітену, яке було зроблено свого часу (навесні 2020 року. - Ред.), я вважаю, було зроблено неправильно. Другого такого не можна робити. У будь-якому мегаполісі світу метрополітен закривається останнім, а ні в якому разі не першим", - зазначив Терехов.

Разом з тим, він ухилився від відповіді на питання, які карантинні обмеження і коли можуть бути введені додатково, підкресливши лише, що рішення буде прийматися "дуже виважено".

"Я буду дивитися, як буде розвиватися динаміка захворюваності, які обмежувальні заходи застосовувати, дуже виважено", - сказав Терехов.

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