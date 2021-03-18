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Підстав для закриття харківського метрополітену поки немає, - секретар міськради Терехов

Підстав для закриття харківського метрополітену поки немає, - секретар міськради Терехов

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов виступає проти можливого закриття метрополітену в зв'язку зі зростанням кількості захворювань COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Те обмеження метрополітену, яке було зроблено свого часу (навесні 2020 року. - Ред.), я вважаю, було зроблено неправильно. Другого такого не можна робити. У будь-якому мегаполісі світу метрополітен закривається останнім, а ні в якому разі не першим", - зазначив Терехов.

Разом з тим, він ухилився від відповіді на питання, які карантинні обмеження і коли можуть бути введені додатково, підкресливши лише, що рішення буде прийматися "дуже виважено".

"Я буду дивитися, як буде розвиватися динаміка захворюваності, які обмежувальні заходи застосовувати, дуже виважено", - сказав Терехов.

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Метрополітен (1416) Харків (5581) Терехов Ігор (311)


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а от у Львові, Тернополі та Франківську - всьо...
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18.03.2021 13:31 Відповісти
Дійде і до Харківа. Справа часу.
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18.03.2021 13:37 Відповісти
гепа тоже долго думал о закрытии метро. но результат известен всем... терехов боится перед выборами в октябре потерять избирателей, вот и весь ответ, плюс от метрополитена они хорошо харчуются, гепа когда е-тикеты вводил сделал схему с каждого оплаченного проезда "инвесторам проэкта" 1 гривна в "копилочку", так что пусть не киздит.
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18.03.2021 13:41 Відповісти
але ж люди вже зараз не можуть користуватися лвівським, тернопольським та франківським метрополітеном!
у вас немає серця!
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18.03.2021 13:41 Відповісти
...а вместо сердца пламенный мотор(С)
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18.03.2021 13:54 Відповісти
Когда в Харькове закрывали прошлой весной метро, заболевших было в 100 раз меньше. А людей возили на переполненных маршрутках. Так что запомните метро закрывают, когда есть угроза Майдана.
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18.03.2021 13:55 Відповісти
Терехову распорядиться БЫ о установке в метро ФИЛЬТРОВ на нагнетающих вентиляторах, для создания избыточного давления. Эта зараза ведь не на один день.
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18.03.2021 15:03 Відповісти
 
 