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Новости Коронавирус и карантин
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В Полтаве усиливают карантинные ограничения, - ОГА

В Полтаве усиливают карантинные ограничения, - ОГА

Карантинные ограничения в Полтаве усиливают. В частности, отменяют все концерты.

Соответствующее решение приняли на совещании по вопросам противоэпидемических мер в Полтавской ОГА, сообщает "IPT Полтава", передает Цензор.НЕТ.

Вместе с тем, в Полтаве временно приостанавливают работу театров. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе закрывают музеи, библиотеки.

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Отметим, что за минувшие сутки в Полтавской области обнаружили 394 новых случая коронавируса.

Кроме того, Минздрав установил на территории Полтавской области "оранжевый" уровень адаптивного карантина.

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Треба по всій Україні карантин встановити, а не лише одну область трогати.
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18.03.2021 13:44 Ответить
Музеи и библиотеки это же туда куда толпы всегда пруться вечерком. Бары стоят пустые. А в музее или библиотеке яблоку упасть негде.
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18.03.2021 15:12 Ответить
 
 