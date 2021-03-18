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В Полтаве усиливают карантинные ограничения, - ОГА
Карантинные ограничения в Полтаве усиливают. В частности, отменяют все концерты.
Соответствующее решение приняли на совещании по вопросам противоэпидемических мер в Полтавской ОГА, сообщает "IPT Полтава", передает Цензор.НЕТ.
Вместе с тем, в Полтаве временно приостанавливают работу театров. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе закрывают музеи, библиотеки.
Отметим, что за минувшие сутки в Полтавской области обнаружили 394 новых случая коронавируса.
Кроме того, Минздрав установил на территории Полтавской области "оранжевый" уровень адаптивного карантина.
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Сергій Ге
показать весь комментарий18.03.2021 13:44 Ответить Мне нравится 0
Gregory Ditto
показать весь комментарий18.03.2021 15:12 Ответить Мне нравится 2
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