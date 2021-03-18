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У Полтаві посилюють карантинні обмеження, - ОДА
Карантинні обмеження в Полтаві посилюють. Зокрема, скасовують всі концерти.
Відповідне рішення ухвалили на нараді з питань протиепідемічних заходів у Полтавській ОДА, повідомляє "IPT Полтава", передає Цензор.НЕТ.
Разом з тим, в Полтаві тимчасово припиняють роботу театрів. Через погіршення епідеміологічної ситуації в місті закривають музеї, бібліотеки.
Зазначимо, що за минулу добу в Полтавській області виявили 394 нові випадки коронавірусу.
Крім того, МОЗ встановив на території Полтавської області "помаранчевий" рівень адаптивного карантину.
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Сергій Ге
показати весь коментар18.03.2021 13:44 Відповісти Мені подобається 0
Gregory Ditto
показати весь коментар18.03.2021 15:12 Відповісти Мені подобається 2
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