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Новини Коронавірус і карантин
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У Полтаві посилюють карантинні обмеження, - ОДА

У Полтаві посилюють карантинні обмеження, - ОДА

Карантинні обмеження в Полтаві посилюють. Зокрема, скасовують всі концерти.

Відповідне рішення ухвалили на нараді з питань протиепідемічних заходів у Полтавській ОДА, повідомляє "IPT Полтава", передає Цензор.НЕТ.

Разом з тим, в Полтаві тимчасово припиняють роботу театрів. Через погіршення епідеміологічної ситуації в місті закривають музеї, бібліотеки.

Зазначимо, що за минулу добу в Полтавській області виявили 394 нові випадки коронавірусу.

Крім того, МОЗ встановив на території Полтавської області "помаранчевий" рівень адаптивного карантину.

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Автор: 

карантин (18172) Полтава (555) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Треба по всій Україні карантин встановити, а не лише одну область трогати.
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18.03.2021 13:44 Відповісти
Музеи и библиотеки это же туда куда толпы всегда пруться вечерком. Бары стоят пустые. А в музее или библиотеке яблоку упасть негде.
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18.03.2021 15:12 Відповісти
 
 