Сын экс-владельца "1+1" Роднянский назначен членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского
Кабинет Министров 17 марта назначил членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка (Киев) по квоте президента Александра Роднянского, который является сыном экс-владельца "1+1".
Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, Роднянский назначен на должность на три года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По информации банка, с 2020 года по настоящее время он занимает должность советника президента в Офисе Президента Украины, с 2019 года по настоящее время является научным сотрудником Центра исследований экономической политики (CEPR), а также, с 2018 года – сотрудником Центра макроэкономики (CFM).
Помимо этого, Роднянский занимает пост преподавателя Кембриджского университета с 2018 года, а с 2017 года по настоящее время работает доцентом кафедры экономики Кембриджского университета.
Указывается, что с сентября 2019 по март 2020 года он работал старшим советником по вопросам экономики премьер-министра Украины, в 2019 года работал советником по вопросам экономики в Офисе Президента, а с 2017 по 2019 был аспирантом колледжа Христа Кембриджского университета.
Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (268,753 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.
Александру Роднянскому 34 года. СМИ пишут, что он покинул Украину в шестилетнем возрасте. Роднянский-младший изучал экономику в Лондонской школе экономики, в 2017 году получил степень доктора наук в Принстонском университете, преподает в Кембриджском университете, говорится на сайте учебного заведения. Его отец Александр Роднянский – один из основателей канала "1+1", продюсер и режиссер. Сейчас живет в России. Сейчас основным владельцем медиахолдинга "1+1" является украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
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В 2004 году Роднянский приобретает кинофестиваль «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80 Кинотавр » и возглавляет его попечительский совет. В 2008 году Роднянского приглашают в жюри https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C Берлинского кинофестиваля .
Роднянский является соучредителем и председателем Германо-российской киноакадемии
членом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F Европейской киноакадемии , Национальной академии кинематографических искусств и наук России «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F) Золотой орел », российской киноакадемии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F) Ника », Правления Академииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Российского телевидения,
В 2009 году Роднянский создал управляющую компанию A.R. Films, которая объединяет кинопроизводственную компанию «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%BD Нон-стоп продакшн », разработчика и оператора игровой платформы GameNet и издателя русскоязычных компьютерных игр компанию Syncopatehttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18] , крупнейшего прокатчика независимого кино - компанию «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86 Кино без границ » и Российский открытый фестиваль «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80 Кинотавр ».
В 2013 году на экраны выходит новый фильм режиссёра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA Фёдора Бондарчука и продюсера Александра Роднянского «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2013) Сталинград », собравший в российском прокате $51,76 млн и ставший самым кассовым российским фильмом десятилетия.
В 2015 году стал куратором факультета «Продюсирование» в Московской школе кино
Жена, Валерия Роднянская -продюсирует телевизионные программы и документальные фильмы для российских телевизионных каналов и онлайн-платформ
хай дітятко пограється в банкіра, за наш рахунок ото всьо рефінансують
В 2015 году стал куратором факультета «Продюсирование» в Московской школе кино
Громадянство- раZZія.
Місце проживання, харчування- Україна.
Ніяких кумів.
Родичі. Друзі. Родичі друзів, Колеги. Родичі і друзі колег та їх родичі.
І все "правильні" люди. "Правильного" походження.
Вчіться, хАхли. Вони не собачаться, а тягнуть весь свій непотріб на керівні посади, щоб доїти вас, убогих.
Его не интересует ни сама Украина, ни то, что российские убийцы убивают украинцев. Ему дороже расейский шоу-бизнес.кварталы , юмор, ржачка.
Так слез бы с тела многострадальной Украины, оставил президентсво и ехал в Москву снимать развлекушные фильмецы, ржать и заглядывать в глаза убийце.
Зачем он притащил нам этого молодого еврейского гения с родителями живущими в Москве?
У нас что своихумных и достойных украинцев нет?
Помимо этого, Роднянский занимает пост преподавателя Кембриджского университета с 2018 года, а с 2017 года по настоящее время работает доцентом кафедры экономики Кембриджского университета.
Внимание знатоки - КАК он будет работать в Украине? И на какой ... на него тратить наши налоги. Он УЖЕ выбрал где сытнее, лучше. Это его выбор. Для него Украина просто СТРАНА, но не родина. Почему всякий левак вообще не имеющий отношение к Украине назначают в набсовет? Зачем из наших налогов, заработаных потом и кровью всяким левакам будут платить зарплату в 100-300к грн в месяц??? Неужели во всей Украине не было достойного человека, который всю жизнь ТУТ, дома жил и работал? Не понимаю.
6 октября 2019
И вот наконец‑то в Украине выросло поколение людей, которые Советский Союз не помнят, не знают и не хотят знать.
Выбирая Зеленского, они хотят, чтобы их интересы были представлены во власти. Это мое предположение.
Я НЕ ЖИВУ В УКРАИНЕ ДАВНО.
Мудрому политику нужно заговорить на языке избирателей, нужно озвучить их боли, их проблемы, их ожидания, их внутренние сомнения. Просто обозначить их, не выдавать желаемое за действительное, НЕ ИГРАТЬ ЗАПАДНОГО ПОЛИТИКА в его экранном понимании, то есть содранного скорее с образов героев сериалов. Зеленскому это удалось, в этом смысле он популист.
Исход любых выборов решается тем, какой медийной поддержкой обладает кандидат, это тоже аксиома. В этом году победил тот, кто телевидением умело пользуется. Более остроумный, более свежий, более яркий, более симпатичный и более, скажем так, УМЕЛО ФОРМУЛИРУЮЩИЙ СВОИ МЫСЛИ.???!!!
Он победил тех, кто делал это не так.
Я действительно очень люблю российское кино и многих российских кинематографистов. Мне все это близко и нравится
https://nv.ua/ukraine/politics/vladimir-zelenskiy-tradicionnye-politiki-tv-intervyu-aleksandra-rodnyanskogo-radio-nv-slushat-onlayn-50046108.html
зеленский пристроил сына
"ты мне я тебе"
ну шо зеленожопые? здобули? как вам эпоха?