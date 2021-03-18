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Сын экс-владельца "1+1" Роднянский назначен членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского

Сын экс-владельца

Кабинет Министров 17 марта назначил членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка (Киев) по квоте президента Александра Роднянского, который является сыном экс-владельца "1+1".

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, Роднянский назначен на должность на три года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По информации банка, с 2020 года по настоящее время он занимает должность советника президента в Офисе Президента Украины, с 2019 года по настоящее время является научным сотрудником Центра исследований экономической политики (CEPR), а также, с 2018 года – сотрудником Центра макроэкономики (CFM).

Помимо этого, Роднянский занимает пост преподавателя Кембриджского университета с 2018 года, а с 2017 года по настоящее время работает доцентом кафедры экономики Кембриджского университета.

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Указывается, что с сентября 2019 по март 2020 года он работал старшим советником по вопросам экономики премьер-министра Украины, в 2019 года работал советником по вопросам экономики в Офисе Президента, а с 2017 по 2019 был аспирантом колледжа Христа Кембриджского университета.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (268,753 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Александру Роднянскому 34 года. СМИ пишут, что он покинул Украину в шестилетнем возрасте. Роднянский-младший изучал экономику в Лондонской школе экономики, в 2017 году получил степень доктора наук в Принстонском университете, преподает в Кембриджском университете, говорится на сайте учебного заведения. Его отец Александр Роднянский – один из основателей канала "1+1", продюсер и режиссер. Сейчас живет в России. Сейчас основным владельцем медиахолдинга "1+1" является украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) наблюдательный совет (101) назначение (2171) Ощадбанк (219) Роднянский сын (2)


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Топ комментарии
+27
Сын экс-владельца "1+1" Роднянский назначен членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского - Цензор.НЕТ 1239
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18.03.2021 17:02
+20
"вова - не такой, это всё брат ермака должностями торгует!"
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18.03.2021 17:09
+18
Никакого кумовства, ой зебилы...
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18.03.2021 17:02
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Правила форума Совет форумчан
Браво . Шах и мат ....
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18.03.2021 17:01 Ответить
"вова - не такой, это всё брат ермака должностями торгует!"
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18.03.2021 17:09 Ответить
А папа Роднянскогоуже давно живет и "творит" в Москве...
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18.03.2021 17:13 Ответить
В 2002 году РОДНЯНСКИЙ СТАРШИЙ принял приглашение акционеров канала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A2%D0%A1 СТС ПЕРЕЕХАТЬ В МОСКВУ и возглавить телеканал. С 2004 года Роднянский возглавил весь телевизионный холдинг «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A2%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0 СТС Медиа ».
В 2004 году Роднянский приобретает кинофестиваль «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80 Кинотавр » и возглавляет его попечительский совет. В 2008 году Роднянского приглашают в жюри https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C Берлинского кинофестиваля .
Роднянский является соучредителем и председателем Германо-российской киноакадемии
членом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F Европейской киноакадемии , Национальной академии кинематографических искусств и наук России «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F) Золотой орел », российской киноакадемии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F) Ника », Правления Академииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Российского телевидения,
В 2009 году Роднянский создал управляющую компанию A.R. Films, которая объединяет кинопроизводственную компанию «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%BD Нон-стоп продакшн », разработчика и оператора игровой платформы GameNet и издателя русскоязычных компьютерных игр компанию Syncopatehttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18] , крупнейшего прокатчика независимого кино - компанию «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86 Кино без границ » и Российский открытый фестиваль «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80 Кинотавр ».
В 2013 году на экраны выходит новый фильм режиссёра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA Фёдора Бондарчука и продюсера Александра Роднянского «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2013) Сталинград », собравший в российском прокате $51,76 млн и ставший самым кассовым российским фильмом десятилетия.
В 2015 году стал куратором факультета «Продюсирование» в Московской школе кино
Жена, Валерия Роднянская -продюсирует телевизионные программы и документальные фильмы для российских телевизионных каналов и онлайн-платформ
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18.03.2021 17:26 Ответить
еще одно еврейское всплыло... ну ничего такого им можна а гоям законы и коррупция....
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18.03.2021 18:13 Ответить
Все таки до сих пор у нас связи важнее ума
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18.03.2021 17:01 Ответить
связі єсть ума нє надо.
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18.03.2021 17:34 Ответить
Никакого кумовства, ой зебилы...
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18.03.2021 17:02 Ответить
Сын экс-владельца "1+1" Роднянский назначен членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского - Цензор.НЕТ 1239
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18.03.2021 17:02 Ответить
беня клоуну позвонил))) полюбасу))) сыночка менеджера гавнаканала куй+куй пристроить на 200 лямов + премиальные
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18.03.2021 17:03 Ответить
ну, ето ж банк, которово нє жалко...
хай дітятко пограється в банкіра, за наш рахунок ото всьо рефінансують
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18.03.2021 17:04 Ответить
Ощад точно не жалко,отстойный банк.хорошо хоть в Приват не назначили,Беня был бы очень доволен
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18.03.2021 18:45 Ответить
Вундеркінд? Індіго?
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18.03.2021 17:05 Ответить
Сын очень богатых родителей,которые живут в Москве
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18.03.2021 17:38 Ответить
Не знаю точно, кем он был, но сегодня его назначили членом.
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18.03.2021 18:08 Ответить
Он то хоть знает как правильно писать Оман или Амман? Или в Кембридже этому тоже не учат?
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18.03.2021 17:08 Ответить
И все как один по национальной квоте
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18.03.2021 17:09 Ответить
Постійно дивуюся,як представники етносу,частка якого 0,24 відсотка в чисельності населення України,примудряються визнати з кожної шпарини,ніби їх 99 відсотків.
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18.03.2021 18:11 Ответить
Сина екс-власника "1+1" Роднянського призначено членом наглядової ради Ощадбанку за квотою Зеленського - Цензор.НЕТ 7350
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18.03.2021 17:16 Ответить
А Роднянський паше на кіноіндустрію та шоубізнес у Раші. мабуть Вовці пообіцяв похлопотать про притулок
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18.03.2021 17:18 Ответить
Роднянский является соучредителем и председателем Германо-российской киноакадемии, членом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F Европейской киноакадемии , Национальной академии кинематографических искусств и наук России «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F) Золотой орел », российской киноакадемии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F) Ника », Правления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Академии Российского Телевидения , ассоциированным членом Международного Совета Национальной Академии телевизионного искусства (США), заслуженным деятелем искусств Украины, председателем жюри Таллинского и Ереванского кинофестивалей, фестиваля Артдок/Москва.
В 2015 году стал куратором факультета «Продюсирование» в Московской школе кино
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18.03.2021 17:22 Ответить
Сина екс-власника "1+1" Роднянського призначено членом Зеленського.
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18.03.2021 17:18 Ответить
Характерною особливістю феодалізма є непотія, коли члени "вельмишановних" сімей, незалежно від досвіду, знань та умінь займають високі посади в державі. Це, свідчить про занепад еліт в країні і неминуче веде до краху державності. Тому що, час феодалізму давно стік, і в ********* світі держави де, відбуваються подібні процеси неминуче сповзають у маргінез, якщо не мають багатих покладів сировини. Я не пишу про приватний бізнес то, окрема історія, але й там давно все отримало інші форми. ******* економіка в таких країнах не здатна розвиватися. Ми маємо багато прикладів у східних країнах де править непотія, але жодна з них не створила успішну ******* економіку.
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18.03.2021 17:24 Ответить
Не, это не кумовство, и не блат. Это же вам не Порошенко.
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18.03.2021 17:29 Ответить
Это расчет на то,что можно будет потом,после президентства у Роднянского старшего на канале,пристроить свою тушку и жлобов с 96 квартала
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18.03.2021 18:50 Ответить
Все що треба знати про "молодоє дарованіє" - https://public.nazk.gov.ua/documents/c375bdb0-6d9a-4814-a302-439883******
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18.03.2021 17:30 Ответить
основна частина майна на ерефії.
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18.03.2021 17:33 Ответить
"Прекрасно".
Громадянство- раZZія.
Місце проживання, харчування- Україна.
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18.03.2021 17:36 Ответить
Вава- гАсударственнік.
Ніяких кумів.
Родичі. Друзі. Родичі друзів, Колеги. Родичі і друзі колег та їх родичі.

І все "правильні" люди. "Правильного" походження.
Вчіться, хАхли. Вони не собачаться, а тягнуть весь свій непотріб на керівні посади, щоб доїти вас, убогих.
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18.03.2021 17:33 Ответить
Та з х@йлостана не дуже і по ойропам поїздиш))(
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18.03.2021 18:16 Ответить
Зеленский упорно тянет нас в сторону Москвы.
Его не интересует ни сама Украина, ни то, что российские убийцы убивают украинцев. Ему дороже расейский шоу-бизнес.кварталы , юмор, ржачка.
Так слез бы с тела многострадальной Украины, оставил президентсво и ехал в Москву снимать развлекушные фильмецы, ржать и заглядывать в глаза убийце.
Зачем он притащил нам этого молодого еврейского гения с родителями живущими в Москве?
У нас что своихумных и достойных украинцев нет?
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18.03.2021 17:35 Ответить
Там для него среди ржунов большая конкуренция. Таланта маловато и, опять же - с периферии, малорос. Всеми силами старался быть принятым, не получилось, сделал ход конем, все равно не принимают, хоть теперь и "президент". Такая "несправедливость", что плакать хочется!
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19.03.2021 08:48 Ответить
Браво, прекрасно. Вот это многоходовочка. Новые "рЫла". НЕ живет в Украине всю сознательную жизнь, папа в ********, кореш каломойши. Просто мегапасянс.

Помимо этого, Роднянский занимает пост преподавателя Кембриджского университета с 2018 года, а с 2017 года по настоящее время работает доцентом кафедры экономики Кембриджского университета.

Внимание знатоки - КАК он будет работать в Украине? И на какой ... на него тратить наши налоги. Он УЖЕ выбрал где сытнее, лучше. Это его выбор. Для него Украина просто СТРАНА, но не родина. Почему всякий левак вообще не имеющий отношение к Украине назначают в набсовет? Зачем из наших налогов, заработаных потом и кровью всяким левакам будут платить зарплату в 100-300к грн в месяц??? Неужели во всей Украине не было достойного человека, который всю жизнь ТУТ, дома жил и работал? Не понимаю.
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18.03.2021 17:38 Ответить
креативная экономика (с)
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18.03.2021 17:51 Ответить
РОДНЯНСКИЙ СТАРШИЙ
6 октября 2019
И вот наконец‑то в Украине выросло поколение людей, которые Советский Союз не помнят, не знают и не хотят знать.
Выбирая Зеленского, они хотят, чтобы их интересы были представлены во власти. Это мое предположение.
Я НЕ ЖИВУ В УКРАИНЕ ДАВНО.
Мудрому политику нужно заговорить на языке избирателей, нужно озвучить их боли, их проб­лемы, их ожидания, их внутренние сомнения. Просто обозначить их, не выдавать желаемое за действительное, НЕ ИГРАТЬ ЗАПАДНОГО ПОЛИТИКА в его экранном понимании, то есть содранного скорее с образов героев сериалов. Зеленскому это удалось, в этом смысле он популист.
Исход любых выборов решается тем, какой медийной поддержкой обладает кандидат, это тоже аксиома. В этом году победил тот, кто телевидением умело пользуется. Более остроумный, более свежий, более яркий, более симпатичный и более, скажем так, УМЕЛО ФОРМУЛИРУЮЩИЙ СВОИ МЫСЛИ.???!!!
Он победил тех, кто делал это не так.
Я действительно очень люблю российское кино и многих российских кинематографистов. Мне все это близко и нравится
https://nv.ua/ukraine/politics/vladimir-zelenskiy-tradicionnye-politiki-tv-intervyu-aleksandra-rodnyanskogo-radio-nv-slushat-onlayn-50046108.html
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18.03.2021 17:58 Ответить
Сына Роднянского назначили членом... Просто членом?
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18.03.2021 18:03 Ответить
1 + 1, Беня + ЗЕ.
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18.03.2021 18:11 Ответить
пфф который в маскве житет пфф..сыначка же нищенка бедный..трусики в атб не покупает
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18.03.2021 18:20 Ответить
Сина екс-власника "1+1" Роднянського призначено членом наглядової ради Ощадбанку за квотою Зеленського - Цензор.НЕТ 9563
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18.03.2021 18:24 Ответить
рука руку моет
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18.03.2021 18:47 Ответить
Царь всея черни,плебеев,совкодрочеров и наивных оленей назначил очередного ынтиликтуала из прастова нариду для радости сваво нариду.
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18.03.2021 19:10 Ответить
Эта страна вечно будет в опе Африки, и Европы не видать. Зелебоба упорно продолжает дела попередников, коррупция, кумовство, сыночки, дочки, через десятое колено, всех пристроить на хлебные места. А тупое оно или не очень , это уже не важно, народ выбрал клоуна не думая тупой он или нет, и этот снежный ком до сих пор катится. Пока за малейшее нарушение закона не будут выноситься вперед головой из рады, банковой, развития и продвижения не будет
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18.03.2021 20:17 Ответить
папа купил у зеленского шоу
зеленский пристроил сына
"ты мне я тебе"
ну шо зеленожопые? здобули? как вам эпоха?
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18.03.2021 21:06 Ответить
 
 