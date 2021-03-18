Ситуация на Донбассе доказывает, что необходима более решительная реакция международного сообщества на поведение РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой поблагодарил Литву и весь ее народ за неизменную поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Мы признательны за позицию Литвы по усилению международных санкций против РФ, которые должны сохраняться до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, во время переговоров сегодня были отмечены тревожные тенденции для ситуации с безопасностью на востоке Украины, рост провокаций и попытки сорвать перемирие, отсутствие прогресса в реализации Минских соглашений со стороны России, что доказывает необходимость более решительной реакции международного сообщества на поведение Российской Федерации.

Зеленский также напомнил, что Украина инициирует создание в Киеве международной площадки - Крымской платформы и поблагодарил Литву за готовность учавствовать в ней.

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"Убежден, что все демократические страны мира, которые уважают международное право, должны объединиться: для защиты прав наших граждан, для защиты крымчан и деоккупации полуострова. Но даже решив вопрос Крыма и восстановив справедливость, мир не может быть уверен, что больше ни одна страна не пострадает от оккупации. Поэтому еще одна важная цель платформы - это поиск и разработка механизмов, которые в будущем позволят действенно и быстро противодействовать любым попыткам оккупации любых территорий на планете", - добавил он.