Ситуация на Донбассе доказывает, что необходима более решительная реакция международного сообщества на поведение РФ, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой поблагодарил Литву и весь ее народ за неизменную поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Мы признательны за позицию Литвы по усилению международных санкций против РФ, которые должны сохраняться до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, во время переговоров сегодня были отмечены тревожные тенденции для ситуации с безопасностью на востоке Украины, рост провокаций и попытки сорвать перемирие, отсутствие прогресса в реализации Минских соглашений со стороны России, что доказывает необходимость более решительной реакции международного сообщества на поведение Российской Федерации.
Зеленский также напомнил, что Украина инициирует создание в Киеве международной площадки - Крымской платформы и поблагодарил Литву за готовность учавствовать в ней.
"Убежден, что все демократические страны мира, которые уважают международное право, должны объединиться: для защиты прав наших граждан, для защиты крымчан и деоккупации полуострова. Но даже решив вопрос Крыма и восстановив справедливость, мир не может быть уверен, что больше ни одна страна не пострадает от оккупации. Поэтому еще одна важная цель платформы - это поиск и разработка механизмов, которые в будущем позволят действенно и быстро противодействовать любым попыткам оккупации любых территорий на планете", - добавил он.
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Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date раздел РЕЗОНАНС на ЦЕНЗОР
но у нас Янелох 43 годика...
"Транснациональная компания Philips в партнерстве c российской группой компаний "АМИКО" готовится запустить производство магнитно-резонансных томографов Philips Ingenia 1.5T на базе предприятия АО "Рентгенпром" в Истринском районе Московской области."
И так - практически любая западная компания. Санкции, санкции...
Не скажет ничего, сразу ЗРАДА, вот не сказал.
А если СКАЖЕТ, то еще хуже, еще больше ЗРАДА - какое право он имел так говорить.
реакцияэрекция у вас импотентов !!! .. но вы все в глаза куйлу смотрите и видите там мир .. рускийкацапский мир..
...У меня вопрос, попросили спросить граждане Украины в Интернете. Как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при самом богатом президенте за всю историю? Почему поджигателей магазина Roshen нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и подрывников автомобиля Шеремета не могут найти несколько лет? Как вы спите ночью? Почему никто не сидит за Иловайском и Дебальцево? Почему через 5 лет мы так и не знаем убийц на Майдане? Не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 гривен пенсии хотя бы месяц? Как можно было на пятый год войны, осознавая опасность, отправлять на заветную смерть 24 моряков в Керченский пролив? Сколько денег вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться? Куда делись наши Карпатские леса? Почему не наказаны приспешники Януковича? Сколько лично вам занесли с "Роттердам+"? Почему вы отменили закон о незаконном обогащении? Почему не снята неприкосновенность депутатов? Выберите любой вопрос и отвечайте....
и терпение наше не безгранично)))
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes&feature=share&fbclid=IwAR1ChZI97exMd7WskJ0rftpZHjkSPhVBu6n9EjOnyMrUdWMzbVOwijV-0bg
А вы товарищ Зе считаете Путина убийцей или как?
КОЛИ Ж ТЕБЕ П*ДАРА*А ВЖЕ ЗААРЕШТУЮТЬ І ПОСАДЯТЬ В ТЮРМУ
ЗА РОБОТУ НА КОРИСТЬ КРЕМЛЯ І ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ ?
4 лютого 2017 року новообраний президент США Дональд Трамп дав інтерв'ю Біллу О'Райлі з Fox News.
Трамп: - Я поважаю Путіна.
О'Райлі: - Але ж Путін вбивця!
Трамп: - Є багато вбивць. І у нас є чимало вбивць. Ви думаєте, наша країна така невинна?
Прихильники Трампа: це політика! Не може президент назвати президента іншої країни вбивцею! Питання було некорректне! (І пофігу, що президент США не бачить різниці між своєю країною і путінською РФ.)
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17 березня 2021 року новообраний президент США Джо Байден дав інтерв'ю Джорджу Стефанопулосу з ABC News.
Стефанопулос: - Ви вважаєте, що Путін - вбивця?
Байден: - Так, вважаю.
https://www.facebook.com/gintov/posts/10157686862516784 Pavel Gintov
http://www.facebook.com/watch/?v=838607663389236 www.facebook.com/watch/?v=838607663389236 (см. с 22 мин)"Мы видим агрессию России против Украины и возрастающее количество нарушений. Литва всегда поддерживала и будет поддерживать попытки Украины бороться с агрессором. Я отдельно обращаюсь к украинским военным, которые демонстрируют большую смелость. Ваша крепость - это любовь к родине. Эта твердость нас вдохновляет. И мы с вами. Слава Украине", - сказал Науседа............ (спасибо, г-н Президент)
В этот момент Мендель перебивает и шепот президента Зеленского "Слава Украине" и главу балтийского государства фразой " Уважаемые представители...". Скорей всего она обращалась к журналистам.
На это Зеленский лишь улыбнулся, покачал головой и развел руки.
Президент Литвы продолжил свое выступление, подтвердив, что для Литвы Крым это Украина.