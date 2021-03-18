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Новости Агрессия России против Украины
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Ситуация на Донбассе доказывает, что необходима более решительная реакция международного сообщества на поведение РФ, - Зеленский

Ситуация на Донбассе доказывает, что необходима более решительная реакция международного сообщества на поведение РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой поблагодарил Литву и весь ее народ за неизменную поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Мы признательны за позицию Литвы по усилению международных санкций против РФ, которые должны сохраняться до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, во время переговоров сегодня были отмечены тревожные тенденции для ситуации с безопасностью на востоке Украины, рост провокаций и попытки сорвать перемирие, отсутствие прогресса в реализации Минских соглашений со стороны России, что доказывает необходимость более решительной реакции международного сообщества на поведение Российской Федерации.

Зеленский также напомнил, что Украина инициирует создание в Киеве международной площадки - Крымской платформы и поблагодарил Литву за готовность учавствовать в ней.

Читайте также: Я объявляю о твердой поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности: Литва с вами, - президент Науседа

"Убежден, что все демократические страны мира, которые уважают международное право, должны объединиться: для защиты прав наших граждан, для защиты крымчан и деоккупации полуострова. Но даже решив вопрос Крыма и восстановив справедливость, мир не может быть уверен, что больше ни одна страна не пострадает от оккупации. Поэтому еще одна важная цель платформы - это поиск и разработка механизмов, которые в будущем позволят действенно и быстро противодействовать любым попыткам оккупации любых территорий на планете", - добавил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) Литва (2456) россия (95454) санкции (11279) Науседа Гитанас (263) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+13
А само то что с операцией по вагнеровцам и миром в глазах хйла? Рот заклеили?
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18.03.2021 17:06
+12
Ситуация на Донбассе доказывает, что необходима более решительная реакция международного сообщества на поведение РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6601
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18.03.2021 17:07
+12
С какого ты реакцию с кого то требуешь,если само ,ничтожество,реагируешь только на то ,что тебе удобно...блин,какое же оно карлик все таки-ему ж в цирке лилипутов самое место))))
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18.03.2021 17:10
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Правила форума Совет форумчан
А само то что с операцией по вагнеровцам и миром в глазах хйла? Рот заклеили?
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18.03.2021 17:06 Ответить
А что не так, вам же в кино все показали!
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18.03.2021 17:08 Ответить
Не смотрел, не в курсе, но осуждаю! ))
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18.03.2021 17:10 Ответить
Вы во фразе "...в яйцах хйла" сделали несколько ошибок ))
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18.03.2021 17:15 Ответить
"Новое лицо" в политсовете "Слуг народа" Вадим Слюсарев: генерал при Януковиче, бизнес в оккупированном Крыму и визиты в Россию
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date раздел РЕЗОНАНС на ЦЕНЗОР
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18.03.2021 17:29 Ответить
твою ж маму Римму! прежде всего президент и главнокомандующий страны должен реагировать...

но у нас Янелох 43 годика...
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18.03.2021 17:06 Ответить
Ситуация на Донбассе доказывает, что необходима более решительная реакция международного сообщества на поведение РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6601
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18.03.2021 17:07 Ответить
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18.03.2021 17:24 Ответить
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18.03.2021 17:25 Ответить
Сны Мендель?
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18.03.2021 18:04 Ответить
А откуда РФ там появилась? У тебя ж была "та сторона"?
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18.03.2021 17:08 Ответить
А возле абривиатуры РФ, что заява от Нелоха появилась, что уХйло убийца?
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18.03.2021 17:13 Ответить
"Гуртом і батька бити легше"
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18.03.2021 17:26 Ответить
Не пойму-слова Порошенка а рожа зеленского?как ето?
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18.03.2021 17:09 Ответить
Это так, когда спичрайтеры у него люся аферистович и шмендель
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18.03.2021 17:11 Ответить
Ага. Реакция, санкции... Мы уже наслушались этих сказочников из Евросоюза. МОжет, пора браться за ум и понять, что нам никто помогать не будет. Никто.
"Транснациональная компания Philips в партнерстве c российской группой компаний "АМИКО" готовится запустить производство магнитно-резонансных томографов Philips Ingenia 1.5T на базе предприятия АО "Рентгенпром" в Истринском районе Московской области."
И так - практически любая западная компания. Санкции, санкции...
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18.03.2021 17:10 Ответить
С какого ты реакцию с кого то требуешь,если само ,ничтожество,реагируешь только на то ,что тебе удобно...блин,какое же оно карлик все таки-ему ж в цирке лилипутов самое место))))
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18.03.2021 17:10 Ответить
Вам порохоботам не угодишь.
Не скажет ничего, сразу ЗРАДА, вот не сказал.
А если СКАЖЕТ, то еще хуже, еще больше ЗРАДА - какое право он имел так говорить.
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18.03.2021 17:17 Ответить
Он берёт пример со старших товарищей, с Леонида Макарыча, например.
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18.03.2021 17:31 Ответить
Сидит на горшке и от себя ни слова- пусть кто-то заявления делает.
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18.03.2021 17:10 Ответить
"Более решительная реакция" со стороны международного общества - это конечно важно, но "более решительная реакция" со стороны президента страны, которой нет, важна куда больше!
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18.03.2021 17:11 Ответить
"необходима более решительная реакция международного сообщества" - а может клоуну сначала самому перестать вести бизнес с козлорылыми и наложить на них санкции по всем направлениям навеки вечные?А то некрасиво - вы их жмите,а мы деньжат с кацапами заработаем.
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18.03.2021 17:13 Ответить
Та все правильно (а то мы не знали) но в первую очередь должна быть реакция эрекция у вас импотентов !!! .. но вы все в глаза куйлу смотрите и видите там мир ..руский кацапский мир..
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18.03.2021 17:14 Ответить
а хочу спросить - это план б или уже ц, ведь такие планы были ну на краинии случый, так глаголил зелёный чумырла.
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18.03.2021 17:18 Ответить
***
Ситуация на Донбассе доказывает, что необходима более решительная реакция международного сообщества на поведение РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9784

...У меня вопрос, попросили спросить граждане Украины в Интернете. Как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при самом богатом президенте за всю историю? Почему поджигателей магазина Roshen нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и подрывников автомобиля Шеремета не могут найти несколько лет? Как вы спите ночью? Почему никто не сидит за Иловайском и Дебальцево? Почему через 5 лет мы так и не знаем убийц на Майдане? Не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 гривен пенсии хотя бы месяц? Как можно было на пятый год войны, осознавая опасность, отправлять на заветную смерть 24 моряков в Керченский пролив? Сколько денег вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться? Куда делись наши Карпатские леса? Почему не наказаны приспешники Януковича? Сколько лично вам занесли с "Роттердам+"? Почему вы отменили закон о незаконном обогащении? Почему не снята неприкосновенность депутатов? Выберите любой вопрос и отвечайте....
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18.03.2021 17:20 Ответить
Ситуация на Донбассе доказывает, что необходима более решительная реакция международного сообщества на поведение РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8749
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18.03.2021 17:23 Ответить
А богдан там від заздрості підглядує?
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18.03.2021 18:18 Ответить
Кхе-кхе... Было бы здОрово через 3 года увидеть эту же парочку снова на стадионе и чтоб этот же текст декламировал ПАП.
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18.03.2021 17:23 Ответить
так по-моему уже можно (два года тоже как бы срок не малый)
и терпение наше не безгранично)))
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18.03.2021 17:26 Ответить
Всеми руками только ЗА!!!
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18.03.2021 17:28 Ответить
Чому засновник"ПР"П.Порошенко і екс генеральний продюсер каналу"Інтер"В. Зеленський відмовились підтримувати голосування за закон про зниження тарифів для людей.
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes&feature=share&fbclid=IwAR1ChZI97exMd7WskJ0rftpZHjkSPhVBu6n9EjOnyMrUdWMzbVOwijV-0bg
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18.03.2021 20:34 Ответить
Скоко можно на зарубеж пенять?
А вы товарищ Зе считаете Путина убийцей или как?
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18.03.2021 17:20 Ответить
А назови ***** УБИЙЦЕМ, решительный ты наш!
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18.03.2021 17:21 Ответить
рост провокаций и попытки сорвать перемирие, отсутствие прогресса в реализации Минских соглашений со стороны России, что доказывает необходимость более решительной реакции международного сообщества на поведение Российской Федерации. Источник: https://censor.net/ru/n3254210

КОЛИ Ж ТЕБЕ П*ДАРА*А ВЖЕ ЗААРЕШТУЮТЬ І ПОСАДЯТЬ В ТЮРМУ
ЗА РОБОТУ НА КОРИСТЬ КРЕМЛЯ І ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ ?


Ситуация на Донбассе доказывает, что необходима более решительная реакция международного сообщества на поведение РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 335
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18.03.2021 17:21 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26428574.html Просто для історії

Ситуация на Донбассе доказывает, что необходима более решительная реакция международного сообщества на поведение РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6603

4 лютого 2017 року новообраний президент США Дональд Трамп дав інтерв'ю Біллу О'Райлі з Fox News.

Трамп: - Я поважаю Путіна.
О'Райлі: - Але ж Путін вбивця!
Трамп: - Є багато вбивць. І у нас є чимало вбивць. Ви думаєте, наша країна така невинна?

Прихильники Трампа: це політика! Не може президент назвати президента іншої країни вбивцею! Питання було некорректне! (І пофігу, що президент США не бачить різниці між своєю країною і путінською РФ.)
***
17 березня 2021 року новообраний президент США Джо Байден дав інтерв'ю Джорджу Стефанопулосу з ABC News.

Стефанопулос: - Ви вважаєте, що Путін - вбивця?
Байден: - Так, вважаю.
https://www.facebook.com/gintov/posts/10157686862516784 Pavel Gintov
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18.03.2021 17:35 Ответить
А как же заглянуть путину в глаза? Ты ж рассказывал об этом на всех базарах когда критиковал предыдущую власть, а теперь через два года понял что оказывается ты дурак Вован, будь последователен, в очко путина ещё надо заглянуть, это в духе 95 квартала зеленоухим это понравится.
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18.03.2021 17:44 Ответить
Так а ситуацию со сливом операции против вагнеровцев он прокомментировать не хочет? или хоть как-нибудь отреагировать на факап вселенского масштаба????
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18.03.2021 17:44 Ответить
Шо, Вова, начинаешь прозревать, или начало попускать? Аааа, и то и другое. А как до выборов пел красиво. Добро пожаловать в реальный мир, детка.
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18.03.2021 17:50 Ответить
Зеля, чтобы была решительная поддержка Запада, тебе надо перестать воровать, не покрывать коррупционеров, предателей. А так тебе доверия нет, шут ты наш гороховый. Твои видосики на Западе никому неинтересны.
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18.03.2021 17:55 Ответить
А сам то що зробив? Чужими руками і жар добре загрибать
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18.03.2021 17:57 Ответить
Пописял в глазоньки... На том и разошлись.... А ермаки работают
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18.03.2021 18:03 Ответить
Некрасиво получилось: Мендель прервала выступление президента Литвы (видео)

http://www.facebook.com/watch/?v=838607663389236 www.facebook.com/watch/?v=838607663389236 (см. с 22 мин)"Мы видим агрессию России против Украины и возрастающее количество нарушений. Литва всегда поддерживала и будет поддерживать попытки Украины бороться с агрессором. Я отдельно обращаюсь к украинским военным, которые демонстрируют большую смелость. Ваша крепость - это любовь к родине. Эта твердость нас вдохновляет. И мы с вами. Слава Украине", - сказал Науседа............ (спасибо, г-н Президент)

В этот момент Мендель перебивает и шепот президента Зеленского "Слава Украине" и главу балтийского государства фразой " Уважаемые представители...". Скорей всего она обращалась к журналистам.
На это Зеленский лишь улыбнулся, покачал головой и развел руки.
Президент Литвы продолжил свое выступление, подтвердив, что для Литвы Крым это Украина.
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18.03.2021 18:38 Ответить
Вообще то идиотия не вылечивается, но под наблюдением специалистов ее можно скрывать от посторонних, в любой закогомерности бывают исключения, возможно это как раз наш случай.
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18.03.2021 18:41 Ответить
а как же простаперестать стрелять?
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18.03.2021 18:56 Ответить
Более решительные действия к РФ действительно нужны.А ведь Украина в этой борьбе должна быть в авангарде,но наш президент только бла...бла...бла и сильно заигрался в порно актрису.
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18.03.2021 19:29 Ответить
Ну й на Цензорі фотку нелоха вліпили. Таке враження що з підручника психіатрії.
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18.03.2021 19:41 Ответить
Чому це ні разу не прозвучало від ЗЕ-президента прямо- ПУТІН - ВБИВЦЯ , та й Кравчук не промовив а накрутив там " не можу не сказати" . Мудозвони.
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18.03.2021 20:15 Ответить
Щей заплачь пдрс...
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18.03.2021 20:30 Ответить
 
 