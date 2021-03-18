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Новости
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Процесс приватизации в Украине будет продолжаться, - Зеленский

Процесс приватизации в Украине будет продолжаться, - Зеленский

Украина продолжит избавляться от балласта, который "приносил стране только убытки и коррупцию".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство".

"Мы начали процессы, которых годами избегали руководители нашей страны. Наверное, из-за их жутких названий - демонополизация, детенизация, дерегуляция. Мы начали в Украине масштабную приватизацию. Немного она затормозилась из-за COVID-19, но точно мы осознаем, что будет продолжаться этот важный для страны, для бизнеса процесс, избавляясь от балласта, который приносил стране только убытки и, к сожалению, приносил Украине коррупцию", - отметил президент.

По словам Зеленского, были достигнуты, по его словам, "неплохие показатели макроэкономики, рекордно низкой в истории Украины инфляции, учетной ставки Национального банка Украины и максимального уровня золотовалютных резервов за последние 8 лет".

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Также он добавил, что Украина поднялась в рейтинге Doing business и повысила кредитный рейтинг, изменила его на стабильный и позитивный.

"Мы доказали, что кредиты для бизнеса в Украине могут быть не по знакомству с руководством государственных или частных банков, а доступными для всех. Сегодня по программе 579 малый и средний бизнес получил от государства уже больше 10 млрд грн", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что еще два года назад возможность зарегистрироваться как физлицу-предпринимателю за 15 минут "казалась фантастикой, а сейчас это возможно".

"Однако мы должны признать: даже все эти шаги не обеспечили того быстрого результата, который бы мог повлиять на стремительный взлет. Невозможно за 2 года вылечить и поднять на ноги то, что десятилетиями доводили до клинической смерти, до комы", - заявил глава государства.

Зеленский отметил, что сейчас есть все основания рассчитывать на рост экономики в 2021 году.

Читайте: На Тернопольщине приватизировали спиртзавод за 180 млн грн, что в 25 раз выше стартовой цены, - Фонд госимущества

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) приватизация (1043)


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Топ комментарии
+6
Нам всем будут тупо продолжать доказывать, что частный собственник более эффективен для государства. До последнего украинца.
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18.03.2021 18:12
+5
Грабили , грабим и будем грабить ? Стоп . злобный арлекино - суд в Гааге, за пособничество агрессору и террористу № 1 путлеру
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18.03.2021 18:01
+4
Просто спонсоры зеленского - ахметов, мертведчук и каломойше еще не все прибыльные гос предприятия заграбастали
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18.03.2021 18:04
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Правила форума Совет форумчан
єто как самолеті летят будем бомбить смысл его слов все продам разрушу и убегу
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18.03.2021 17:57 Ответить
Мания величия - "Государство - это Я!". Людовик ХIV ты наш.
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18.03.2021 18:18 Ответить
Єто очередной шедевр

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUaeUx1bxETUAiwPuolFWquplw55EIukd7hZmbrVm6O-r7QgoAVZkUAnywFx1ok6sn9nOWUgfGEAVNRBZ3Zb_dTSFKDAEg_-o6McKQ2PNTxtCatEdF1ONevt6aOLrGZNGI&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5097795783627792?__cft__[0]=AZUaeUx1bxETUAiwPuolFWquplw55EIukd7hZmbrVm6O-r7QgoAVZkUAnywFx1ok6sn9nOWUgfGEAVNRBZ3Zb_dTSFKDAEg_-o6McKQ2PNTxtCatEdF1ONevt6aOLrGZNGI&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Зеленский заявил, что Украина создаёт коалицию стран ЕС, которые будут лоббировать ее вступление в ЕС.

Че? Каких стран? Что лоббировать?

Зеленский нас всех идиотами считает?

Тарифы бы снизил, болтун...
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18.03.2021 17:59 Ответить
Вы ещё спрашиваете ? Они живут в другом измерении !
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18.03.2021 18:03 Ответить
После распродажи Украины не забудьте потом про эвакуацию из Неньки в турборежиме !?
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18.03.2021 17:59 Ответить
Грабили , грабим и будем грабить ? Стоп . злобный арлекино - суд в Гааге, за пособничество агрессору и террористу № 1 путлеру
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18.03.2021 18:01 Ответить
Без комментариев, преследование за ортказ в коррупции в Украине - уже реальность узаконенная судами
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18.03.2021 18:03 Ответить
Розпродаж державної власності приватним хазяям повинен надихнути "мудрий" нарід не що?
В чому "переможище"?
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18.03.2021 18:03 Ответить
Просто спонсоры зеленского - ахметов, мертведчук и каломойше еще не все прибыльные гос предприятия заграбастали
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18.03.2021 18:04 Ответить
шо то не понятно с одной стороны он типа с олигархами борьбу ведет а с другой стороны все продать готов тем же олигархам.
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18.03.2021 19:39 Ответить
Это что, шютка?
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18.03.2021 18:05 Ответить
Нам всем будут тупо продолжать доказывать, что частный собственник более эффективен для государства. До последнего украинца.
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18.03.2021 18:12 Ответить
Выгони российскую марионетку Ермака, мошенника Тимошенко, наркомана и грабителя Арахамию, алкаша Корниенко, прислужника олигархов Шмыгаля, назначь на высокие должности серьезных, трезвых и нормальных людей, патриотов своей страны и тогда мы действительно будем начинать верить, что президент Зеленский действительно хочет изменить эту страну к лучшему.
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18.03.2021 18:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WzIEqlj60YM&t=777s Підслухали партнера Баканова і Зеленського
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18.03.2021 18:27 Ответить
Це з 90х продовжується. Все пиляють і прихватизують, а свого нічого суттєвого майже не побудували.
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18.03.2021 18:27 Ответить
бескрайний криворогий азохенвей...
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18.03.2021 19:08 Ответить
эта таже самая история, что и Чубайс в РФ. Просто все украдут и развалят остатки промышленности.
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18.03.2021 19:19 Ответить
Процесс приватизации в Украине будет продолжаться, - Зеленский

Значит грабить будут дальше. Только вот после приватизации начинается оптимизация (сокращения). Распил остатков на металлолом сдача всего что можно в аренду.
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18.03.2021 19:46 Ответить
Таваріщі аднапартійци, нє ссикайтє в кампот, дєрібаніть в странє єщьо єсть что - Вовочка.
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19.03.2021 10:39 Ответить
 
 