Процесс приватизации в Украине будет продолжаться, - Зеленский
Украина продолжит избавляться от балласта, который "приносил стране только убытки и коррупцию".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство".
"Мы начали процессы, которых годами избегали руководители нашей страны. Наверное, из-за их жутких названий - демонополизация, детенизация, дерегуляция. Мы начали в Украине масштабную приватизацию. Немного она затормозилась из-за COVID-19, но точно мы осознаем, что будет продолжаться этот важный для страны, для бизнеса процесс, избавляясь от балласта, который приносил стране только убытки и, к сожалению, приносил Украине коррупцию", - отметил президент.
По словам Зеленского, были достигнуты, по его словам, "неплохие показатели макроэкономики, рекордно низкой в истории Украины инфляции, учетной ставки Национального банка Украины и максимального уровня золотовалютных резервов за последние 8 лет".
Также он добавил, что Украина поднялась в рейтинге Doing business и повысила кредитный рейтинг, изменила его на стабильный и позитивный.
"Мы доказали, что кредиты для бизнеса в Украине могут быть не по знакомству с руководством государственных или частных банков, а доступными для всех. Сегодня по программе 579 малый и средний бизнес получил от государства уже больше 10 млрд грн", - подчеркнул президент.
Зеленский добавил, что еще два года назад возможность зарегистрироваться как физлицу-предпринимателю за 15 минут "казалась фантастикой, а сейчас это возможно".
"Однако мы должны признать: даже все эти шаги не обеспечили того быстрого результата, который бы мог повлиять на стремительный взлет. Невозможно за 2 года вылечить и поднять на ноги то, что десятилетиями доводили до клинической смерти, до комы", - заявил глава государства.
Зеленский отметил, что сейчас есть все основания рассчитывать на рост экономики в 2021 году.
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Зеленский заявил, что Украина создаёт коалицию стран ЕС, которые будут лоббировать ее вступление в ЕС.
Че? Каких стран? Что лоббировать?
Зеленский нас всех идиотами считает?
Тарифы бы снизил, болтун...
В чому "переможище"?
Значит грабить будут дальше. Только вот после приватизации начинается оптимизация (сокращения). Распил остатков на металлолом сдача всего что можно в аренду.