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Новости Политика Украины
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Большую приватизацию парламент может разблокировать на следующей неделе, - "слуга народа" Пидласа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Большую приватизацию парламент может разблокировать на следующей неделе, -

Парламентский комитет по вопросам экономического развития рекомендовал принять в целом законопроект 4543 о разблокировании большой приватизации, при этом рассмотрение его во втором чтении планируется на следующей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила нардеп "слуги народа" Роксолана Пидласа.

"Только что комитет рекомендовал законопроект 4543 о разблокировке большой приватизации на второе чтение без изменений. Планируется, что на следующей неделе законопроект будет рассматриваться Верховной Радой", - отметила парламентарий.

По ее словам, закон в случае его принятия должен вступить в силу на следующий день после его публикации.

"На первое полугодие 2021 года в рамках большой приватизации планируется "Президент-отель", ОГХК, завод "Большевик". По ним есть аудиторские заключения и можно начинать процесс подготовки к приватизации", - сказала Пидласа.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Ага. Велике Крадівництво, мабуть, уже всьо, то тепер треба розпочинати Велику Прихватизацію.
Боже, "політ фантазії" "шлюг народних" не може не вражати свєю убогістю.
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12.03.2021 13:14
+3
"слуга народа" Пидласа"
И что-то нехорошее на язык так и просится.(С)
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12.03.2021 13:08
+1
То национализируют, то приватизируют, вы определитесь там зедебилы...
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12.03.2021 13:03
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дайош приватизаційні ваучери!
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12.03.2021 13:02 Ответить
То национализируют, то приватизируют, вы определитесь там зедебилы...
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12.03.2021 13:03 Ответить
после большой приватизации будет большая национализация, и так по кругу
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12.03.2021 13:05 Ответить
Спешат УРВАТЬ , пока не вылетели , враги -предатели зенелохи
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12.03.2021 13:10 Ответить
Ага. А потім Шарікови знов оберуть чергових "зелених" і все націоналізують бо "атнять і падєліть".
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12.03.2021 13:03 Ответить
Ещё не всё просрали ?
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12.03.2021 13:03 Ответить
Ещё не всё дорешено,
Ещё не всё разрешено,
Ещё не всё погасли краски дня.
Ещё не жаль огня,
И Бог хранит меня.
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12.03.2021 13:08 Ответить
руки чешутся у вельможных. да и жопы болят сидеть на мешках с наличкой.
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12.03.2021 13:08 Ответить
"слуга народа" Пидласа"
И что-то нехорошее на язык так и просится.(С)
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12.03.2021 13:08 Ответить
Ага. Велике Крадівництво, мабуть, уже всьо, то тепер треба розпочинати Велику Прихватизацію.
Боже, "політ фантазії" "шлюг народних" не може не вражати свєю убогістю.
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12.03.2021 13:14 Ответить
Это Бенчику в ответ на санкции США. Будет грабить всё, что осталось у мудрого нарiда. Велику приватизацію парламент може розблокувати наступного тижня, - "слуга народу" Підласа - Цензор.НЕТ 5905
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12.03.2021 13:16 Ответить
"Большую приватизацию парламент может разблокировать на следующей неделе, - "слуга народа" Пидласа" - большая приватизация, это присвоение за копейки для дальнейшего разграбления оставшегося. Когда всё выжмут и украдут, отдадут обратно государству для восстановления, как Коломойский Приватбанк, Ахметов шахты, Богуслаев Мотор-Сич.
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12.03.2021 13:44 Ответить
Коли вже розблокують велике виробництво? Велику приватизацію парламент може розблокувати наступного тижня, - "слуга народу" Підласа - Цензор.НЕТ 7518
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12.03.2021 15:00 Ответить
 
 