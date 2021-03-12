Большую приватизацию парламент может разблокировать на следующей неделе, - "слуга народа" Пидласа

Парламентский комитет по вопросам экономического развития рекомендовал принять в целом законопроект 4543 о разблокировании большой приватизации, при этом рассмотрение его во втором чтении планируется на следующей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила нардеп "слуги народа" Роксолана Пидласа.

"Только что комитет рекомендовал законопроект 4543 о разблокировке большой приватизации на второе чтение без изменений. Планируется, что на следующей неделе законопроект будет рассматриваться Верховной Радой", - отметила парламентарий.

По ее словам, закон в случае его принятия должен вступить в силу на следующий день после его публикации.

"На первое полугодие 2021 года в рамках большой приватизации планируется "Президент-отель", ОГХК, завод "Большевик". По ним есть аудиторские заключения и можно начинать процесс подготовки к приватизации", - сказала Пидласа.

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