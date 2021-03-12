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Новини Політика України
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ВР (11779) приватизація (373) Підласа Роксолана (33)

Велику приватизацію парламент може розблокувати наступного тижня, - "слуга народу" Підласа

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Велику приватизацію парламент може розблокувати наступного тижня, -

Парламентський комітет з питань економічного розвитку рекомендував прийняти в цілому законопроєкт 4543 про розблокування великої приватизації, при цьому розгляд його в другому читанні планується наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила нардепка "слуги народу" Роксолана Підласа.

"Щойно комітет рекомендував законопроєкт 4543 про розблокування великої приватизації на друге читання без змін. Планується, що на наступному тижні законопроєкт буде розглядатися Верховною Радою", - зазначила парламентарій.

За її словами, закон в разі його ухвалення повинен набути чинності на наступний день після його публікації.

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"На перше півріччя 2021 року в рамках великої приватизації планується "Президент-готель", ОГХК, завод "Більшовик". За ним є аудиторські висновки і можна починати процес підготовки до приватизації", - сказала Підласа.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Ага. Велике Крадівництво, мабуть, уже всьо, то тепер треба розпочинати Велику Прихватизацію.
Боже, "політ фантазії" "шлюг народних" не може не вражати свєю убогістю.
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12.03.2021 13:14
+3
"слуга народа" Пидласа"
И что-то нехорошее на язык так и просится.(С)
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12.03.2021 13:08
+1
То национализируют, то приватизируют, вы определитесь там зедебилы...
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12.03.2021 13:03
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дайош приватизаційні ваучери!
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12.03.2021 13:02 Відповісти
То национализируют, то приватизируют, вы определитесь там зедебилы...
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12.03.2021 13:03 Відповісти
после большой приватизации будет большая национализация, и так по кругу
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12.03.2021 13:05 Відповісти
Спешат УРВАТЬ , пока не вылетели , враги -предатели зенелохи
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12.03.2021 13:10 Відповісти
Ага. А потім Шарікови знов оберуть чергових "зелених" і все націоналізують бо "атнять і падєліть".
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12.03.2021 13:03 Відповісти
Ещё не всё просрали ?
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12.03.2021 13:03 Відповісти
Ещё не всё дорешено,
Ещё не всё разрешено,
Ещё не всё погасли краски дня.
Ещё не жаль огня,
И Бог хранит меня.
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12.03.2021 13:08 Відповісти
руки чешутся у вельможных. да и жопы болят сидеть на мешках с наличкой.
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12.03.2021 13:08 Відповісти
"слуга народа" Пидласа"
И что-то нехорошее на язык так и просится.(С)
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12.03.2021 13:08 Відповісти
Ага. Велике Крадівництво, мабуть, уже всьо, то тепер треба розпочинати Велику Прихватизацію.
Боже, "політ фантазії" "шлюг народних" не може не вражати свєю убогістю.
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12.03.2021 13:14 Відповісти
Это Бенчику в ответ на санкции США. Будет грабить всё, что осталось у мудрого нарiда. Велику приватизацію парламент може розблокувати наступного тижня, - "слуга народу" Підласа - Цензор.НЕТ 5905
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12.03.2021 13:16 Відповісти
"Большую приватизацию парламент может разблокировать на следующей неделе, - "слуга народа" Пидласа" - большая приватизация, это присвоение за копейки для дальнейшего разграбления оставшегося. Когда всё выжмут и украдут, отдадут обратно государству для восстановления, как Коломойский Приватбанк, Ахметов шахты, Богуслаев Мотор-Сич.
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12.03.2021 13:44 Відповісти
Коли вже розблокують велике виробництво? Велику приватизацію парламент може розблокувати наступного тижня, - "слуга народу" Підласа - Цензор.НЕТ 7518
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12.03.2021 15:00 Відповісти
 
 