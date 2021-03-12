Велику приватизацію парламент може розблокувати наступного тижня, - "слуга народу" Підласа
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Парламентський комітет з питань економічного розвитку рекомендував прийняти в цілому законопроєкт 4543 про розблокування великої приватизації, при цьому розгляд його в другому читанні планується наступного тижня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила нардепка "слуги народу" Роксолана Підласа.
"Щойно комітет рекомендував законопроєкт 4543 про розблокування великої приватизації на друге читання без змін. Планується, що на наступному тижні законопроєкт буде розглядатися Верховною Радою", - зазначила парламентарій.
За її словами, закон в разі його ухвалення повинен набути чинності на наступний день після його публікації.
"На перше півріччя 2021 року в рамках великої приватизації планується "Президент-готель", ОГХК, завод "Більшовик". За ним є аудиторські висновки і можна починати процес підготовки до приватизації", - сказала Підласа.
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