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Депутаты ОПЗЖ массово хотят взять на поруки пропагандиста Дудкина, - источник

Депутаты ОПЗЖ массово хотят взять на поруки пропагандиста Дудкина, - источник

Фракция "Оппозиционной платформы - за жизнь" почти в полном составе готова взять на поруки прокремлевского пропагандиста Юрия Дудкина, которого подозревают в госизмене.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно от источника в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что заявление в суд с просьбой отдать Дудкина им на поруку подписали почти все народные депутаты от ОПЗЖ (во фракцию входят 44 депутата. - Ред.). Инициатором столь массового желания взять Дудкина на поруки выступил нардеп ОПЗЖ Илья Кива.

Сегодня должен был рассмотреть апелляцию на меру пресечения находящемуся в СИЗО Дудкину. Заседание не состоялось из-за неявки прокурора. Этот вопрос суд рассмотрит 23 марта.

Также на Цензор.НЕТ: Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене "эксперта" Дудкина

Напомним, Дудкина задержали 24 февраля. СБУ объявила этом "эксперту" о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). 25 февраля суд в качестве меры пресечения отправил его за решетку на 2 месяца.

Автор: 

Кива Илья (398) мера пресечения (454) поруки (22) Оппозиционная платформа - За жизнь (452) Дудкин Юрий (6)


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Топ комментарии
+8
шо за прєдвзятость?во всє отвєрстія..
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18.03.2021 18:44
+7
В жопу Дудудудкина!
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18.03.2021 18:42
+6
Депутаты ОПЗЖ массово хотят взять на поруки пропагандиста Дудкина, - источник - Цензор.НЕТ 2745
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18.03.2021 18:55
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В жопу Дудудудкина!
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18.03.2021 18:42 Ответить
шо за прєдвзятость?во всє отвєрстія..
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18.03.2021 18:44 Ответить
где очередь занимать ?
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18.03.2021 23:12 Ответить
то шоб ківа бейци меньше чухав...
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18.03.2021 18:42 Ответить
Та пусть сидят с ним в одной камере...
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18.03.2021 18:42 Ответить
предлагаешь, чтоб в одной камере и дудукин киве яйца чвухал
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18.03.2021 19:05 Ответить
Депутаты СН хотят немного другого и даже не скрывают этого.

Депутаты ОПЗЖ массово хотят взять на поруки пропагандиста Дудкина, - источник - Цензор.НЕТ 1497
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18.03.2021 18:43 Ответить
Вот зря вы так! Ведь, если бы не эти смелые парни, то там уже могли быть солдаты НАТО!
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18.03.2021 18:48 Ответить
Это тонкий намёк на толстое обстоятельство.
Приспичило.
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18.03.2021 18:48 Ответить
сосунок
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18.03.2021 19:13 Ответить
дудкина - простидудкина за дудку и к кабздону в аркестровую яму, пущай там играет на кожаной дудке
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18.03.2021 18:44 Ответить
Ну то зрозуміло, бо Дудкін пропагандує їх і те, що вони пропагандують.
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18.03.2021 18:44 Ответить
Отправьте их полным составом к дудкину.
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18.03.2021 18:46 Ответить
а дудки вам дудкина ! ))) в свои дудки дудите ))))))
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18.03.2021 18:46 Ответить
Прекрасный повод массово взять под стражу всё ОПЗЖ и опустить Петю ниже плинтуса
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18.03.2021 18:47 Ответить
Чтобы всех трясти ,надо судей -колядников отлучить навсегда и пенсий лишить
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18.03.2021 18:49 Ответить
Депутаты ОПЗЖ массово хотят взять на поруки пропагандиста Дудкина, - источник - Цензор.НЕТ 4809
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18.03.2021 18:49 Ответить
ЖОПОблок пора запретить а депутатов этой русской партии посадить а некоторых даже разстрелять по законах военного времья как придателей
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18.03.2021 18:50 Ответить
низзя- ани все евреи- израиль не прастит,
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18.03.2021 19:06 Ответить
За ці статті жодноі поруки бути не може! Що за нах ??(
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18.03.2021 18:53 Ответить
Депутаты ОПЗЖ массово хотят взять на поруки пропагандиста Дудкина, - источник - Цензор.НЕТ 9646
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18.03.2021 18:55 Ответить
Депутаты ОПЗЖ массово хотят взять на поруки пропагандиста Дудкина, - источник - Цензор.НЕТ 2745
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18.03.2021 18:55 Ответить
дудкин! бери чумадан и вали на паРашу!а также, забери с собой : скрипкина, альтова, виолончелина, контрабасова, флейтина, гобоева, кларнетина и фаготова !не забудь также : валторнова, трубина, трамбонова и... лысава гандонова !

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18.03.2021 18:56 Ответить
дурки гнида еще та. его давно на гилляку отправить нужно было вместе с рыгоаналами.
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18.03.2021 18:56 Ответить
Всех депутатов ОПЗЖ задержать и приговорить справедливым судом к расстрелу, всех кто придет на похороны также задержать и вынести приговор - расстрел!
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18.03.2021 18:58 Ответить
"массово хотят"..то вам не на мендель зырить...то,блин,популярность.
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18.03.2021 19:00 Ответить
ага и дудкин сразу ду-ду в рашку.
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18.03.2021 19:13 Ответить
Госизмена и напоруки ---- это нонсенс.
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18.03.2021 19:16 Ответить
А ОПЗЖ кто возьмет на Поруки???.
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18.03.2021 19:20 Ответить
Чт там с переводчиком Гройсмана взятого за измену?
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18.03.2021 19:23 Ответить
Коли вже припине своє існування п'ята колона ? в умовах воєної агресії цих чортів проросійських давно пора заборонити.
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18.03.2021 19:29 Ответить
На поруки - це розводняк: визначити збитки державі з розрахунку вартості контрпропаганди на телеканалі і часу впливу на населення - і нехай скидається все ОПЗЖ за цього ворожого агента!
Сума повинна бути не менша ніж пів години реклами у прайм-тайм на топ телеканалі за кожен день усіх років діяльності ворожого агента.
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18.03.2021 19:36 Ответить
Та его только за такую фамилию надо посадить. дудкин..ну и фамилия, прости Господи.
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18.03.2021 19:41 Ответить
В этом есть плюс - депутаты публичные люди разглашение персональных данных которых не представляет нарушения. А заявление на поруки предполагает наличие персональных данных поручителя - номер паспорта, прописка, адрес и т.д. открытых для ознакомления. Так флаг вам в руки, все заинтересованные лица!
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18.03.2021 19:56 Ответить
Желательно этого Пупкина перевести в львовское СИЗО, очень нужен специалист по замене лампочек.
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18.03.2021 20:01 Ответить
Ківа хвора людина, що з нього взяти. А інші депутати фракції, також під дурку косять ? Дудкіну вмінили державну зраду, які можуть бути поруки ?
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18.03.2021 20:10 Ответить
Я тоже хочу вытащить его с тюрьмы!!! Вытащить и застрелить тварь!!!!
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18.03.2021 20:25 Ответить
Суд продлил арест Дудкина, а вот Пашинского оправдал и вернул оружие.
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18.03.2021 20:27 Ответить
Пусть лучше уже начинают искать,кто их будет брать на поруки.
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18.03.2021 20:58 Ответить
гопоблок весь за грати......це буде гарний обмінний фонд
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18.03.2021 23:55 Ответить
А кто сомневался, что Опа-Жопа - предатели и путинские холуи?
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19.03.2021 08:54 Ответить
судя по его месторождению там в запасе есть еще ПУПКИН, РУЧКИН И З......Н, вся кивовская рать. Но мордва есть мордва, им еще Чингизхан завещал быть баскаками на югах. А это признание в любви предгосдумы рейха предводителю мордовского дворянства Володину. Но шансы его дважды войти в реку мизерны, тут даже кирилл не поможет
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25.03.2021 01:01 Ответить
 
 