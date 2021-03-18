Депутаты ОПЗЖ массово хотят взять на поруки пропагандиста Дудкина, - источник

Фракция "Оппозиционной платформы - за жизнь" почти в полном составе готова взять на поруки прокремлевского пропагандиста Юрия Дудкина, которого подозревают в госизмене.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно от источника в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что заявление в суд с просьбой отдать Дудкина им на поруку подписали почти все народные депутаты от ОПЗЖ (во фракцию входят 44 депутата. - Ред.). Инициатором столь массового желания взять Дудкина на поруки выступил нардеп ОПЗЖ Илья Кива.

Сегодня должен был рассмотреть апелляцию на меру пресечения находящемуся в СИЗО Дудкину. Заседание не состоялось из-за неявки прокурора. Этот вопрос суд рассмотрит 23 марта.

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Напомним, Дудкина задержали 24 февраля. СБУ объявила этом "эксперту" о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). 25 февраля суд в качестве меры пресечения отправил его за решетку на 2 месяца.