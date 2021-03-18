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Депутати ОПЗЖ масово хочуть взяти на поруки пропагандиста Дудкіна, - джерело

Депутати ОПЗЖ масово хочуть взяти на поруки пропагандиста Дудкіна, - джерело

Фракція "Опозиційної платформи - за життя" майже в повному складі готова взяти на поруки прокремлівського пропагандиста Юрія Дудкіна, якого підозрюють у зраді.

Про це Цензор.НЕТ стало відомо від джерела в правоохоронних органах.

Джерело повідомило, що заяву до суду з проханням віддати Дудкіна їм на поруки підписали майже всі народні депутати від ОПЗЖ (у фракцію входять 44 депутати. - Ред.). Ініціатором такого масового бажання взяти Дудкіна на поруки виступив нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа.

Сьогодні мали розглянути апеляцію на запобіжний захід Дудкіну, який перебуває в СІЗО. Засідання не відбулося через неявку прокурора. Це питання суд розгляне 23 березня.

Читайте також: Суд заарештував на два місяці підозрюваного в держзраді "експерта" Дудкіна

Нагадаємо, Дудкіна затримали 24 лютого. СБУ оголосила цьому "експерту" про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). 25 лютого суд як запобіжний захід відправив його за ґрати на 2 місяці.

Автор: 

Кива Ілля (377) запобіжний захід (485) поруки (22) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491) Дудкін Юрій (6)


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Топ коментарі
+8
шо за прєдвзятость?во всє отвєрстія..
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18.03.2021 18:44
+7
В жопу Дудудудкина!
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18.03.2021 18:42
+6
Депутаты ОПЗЖ массово хотят взять на поруки пропагандиста Дудкина, - источник - Цензор.НЕТ 2745
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18.03.2021 18:55
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В жопу Дудудудкина!
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18.03.2021 18:42 Відповісти
шо за прєдвзятость?во всє отвєрстія..
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18.03.2021 18:44 Відповісти
где очередь занимать ?
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18.03.2021 23:12 Відповісти
то шоб ківа бейци меньше чухав...
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18.03.2021 18:42 Відповісти
Та пусть сидят с ним в одной камере...
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18.03.2021 18:42 Відповісти
предлагаешь, чтоб в одной камере и дудукин киве яйца чвухал
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18.03.2021 19:05 Відповісти
Депутаты СН хотят немного другого и даже не скрывают этого.

Депутаты ОПЗЖ массово хотят взять на поруки пропагандиста Дудкина, - источник - Цензор.НЕТ 1497
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18.03.2021 18:43 Відповісти
Вот зря вы так! Ведь, если бы не эти смелые парни, то там уже могли быть солдаты НАТО!
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18.03.2021 18:48 Відповісти
Это тонкий намёк на толстое обстоятельство.
Приспичило.
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18.03.2021 18:48 Відповісти
сосунок
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18.03.2021 19:13 Відповісти
дудкина - простидудкина за дудку и к кабздону в аркестровую яму, пущай там играет на кожаной дудке
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18.03.2021 18:44 Відповісти
Ну то зрозуміло, бо Дудкін пропагандує їх і те, що вони пропагандують.
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18.03.2021 18:44 Відповісти
Отправьте их полным составом к дудкину.
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18.03.2021 18:46 Відповісти
а дудки вам дудкина ! ))) в свои дудки дудите ))))))
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18.03.2021 18:46 Відповісти
Прекрасный повод массово взять под стражу всё ОПЗЖ и опустить Петю ниже плинтуса
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18.03.2021 18:47 Відповісти
Чтобы всех трясти ,надо судей -колядников отлучить навсегда и пенсий лишить
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18.03.2021 18:49 Відповісти
Депутаты ОПЗЖ массово хотят взять на поруки пропагандиста Дудкина, - источник - Цензор.НЕТ 4809
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18.03.2021 18:49 Відповісти
ЖОПОблок пора запретить а депутатов этой русской партии посадить а некоторых даже разстрелять по законах военного времья как придателей
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18.03.2021 18:50 Відповісти
низзя- ани все евреи- израиль не прастит,
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18.03.2021 19:06 Відповісти
За ці статті жодноі поруки бути не може! Що за нах ??(
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18.03.2021 18:53 Відповісти
Депутаты ОПЗЖ массово хотят взять на поруки пропагандиста Дудкина, - источник - Цензор.НЕТ 9646
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18.03.2021 18:55 Відповісти
Депутаты ОПЗЖ массово хотят взять на поруки пропагандиста Дудкина, - источник - Цензор.НЕТ 2745
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18.03.2021 18:55 Відповісти
дудкин! бери чумадан и вали на паРашу!а также, забери с собой : скрипкина, альтова, виолончелина, контрабасова, флейтина, гобоева, кларнетина и фаготова !не забудь также : валторнова, трубина, трамбонова и... лысава гандонова !

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18.03.2021 18:56 Відповісти
дурки гнида еще та. его давно на гилляку отправить нужно было вместе с рыгоаналами.
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18.03.2021 18:56 Відповісти
Всех депутатов ОПЗЖ задержать и приговорить справедливым судом к расстрелу, всех кто придет на похороны также задержать и вынести приговор - расстрел!
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18.03.2021 18:58 Відповісти
"массово хотят"..то вам не на мендель зырить...то,блин,популярность.
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18.03.2021 19:00 Відповісти
ага и дудкин сразу ду-ду в рашку.
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18.03.2021 19:13 Відповісти
Госизмена и напоруки ---- это нонсенс.
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18.03.2021 19:16 Відповісти
А ОПЗЖ кто возьмет на Поруки???.
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18.03.2021 19:20 Відповісти
Чт там с переводчиком Гройсмана взятого за измену?
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18.03.2021 19:23 Відповісти
Коли вже припине своє існування п'ята колона ? в умовах воєної агресії цих чортів проросійських давно пора заборонити.
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18.03.2021 19:29 Відповісти
На поруки - це розводняк: визначити збитки державі з розрахунку вартості контрпропаганди на телеканалі і часу впливу на населення - і нехай скидається все ОПЗЖ за цього ворожого агента!
Сума повинна бути не менша ніж пів години реклами у прайм-тайм на топ телеканалі за кожен день усіх років діяльності ворожого агента.
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18.03.2021 19:36 Відповісти
Та его только за такую фамилию надо посадить. дудкин..ну и фамилия, прости Господи.
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18.03.2021 19:41 Відповісти
В этом есть плюс - депутаты публичные люди разглашение персональных данных которых не представляет нарушения. А заявление на поруки предполагает наличие персональных данных поручителя - номер паспорта, прописка, адрес и т.д. открытых для ознакомления. Так флаг вам в руки, все заинтересованные лица!
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18.03.2021 19:56 Відповісти
Желательно этого Пупкина перевести в львовское СИЗО, очень нужен специалист по замене лампочек.
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18.03.2021 20:01 Відповісти
Ківа хвора людина, що з нього взяти. А інші депутати фракції, також під дурку косять ? Дудкіну вмінили державну зраду, які можуть бути поруки ?
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18.03.2021 20:10 Відповісти
Я тоже хочу вытащить его с тюрьмы!!! Вытащить и застрелить тварь!!!!
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18.03.2021 20:25 Відповісти
Суд продлил арест Дудкина, а вот Пашинского оправдал и вернул оружие.
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18.03.2021 20:27 Відповісти
Пусть лучше уже начинают искать,кто их будет брать на поруки.
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18.03.2021 20:58 Відповісти
гопоблок весь за грати......це буде гарний обмінний фонд
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18.03.2021 23:55 Відповісти
А кто сомневался, что Опа-Жопа - предатели и путинские холуи?
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19.03.2021 08:54 Відповісти
судя по его месторождению там в запасе есть еще ПУПКИН, РУЧКИН И З......Н, вся кивовская рать. Но мордва есть мордва, им еще Чингизхан завещал быть баскаками на югах. А это признание в любви предгосдумы рейха предводителю мордовского дворянства Володину. Но шансы его дважды войти в реку мизерны, тут даже кирилл не поможет
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25.03.2021 01:01 Відповісти
 
 