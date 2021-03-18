Депутати ОПЗЖ масово хочуть взяти на поруки пропагандиста Дудкіна, - джерело

Фракція "Опозиційної платформи - за життя" майже в повному складі готова взяти на поруки прокремлівського пропагандиста Юрія Дудкіна, якого підозрюють у зраді.

Про це Цензор.НЕТ стало відомо від джерела в правоохоронних органах.

Джерело повідомило, що заяву до суду з проханням віддати Дудкіна їм на поруки підписали майже всі народні депутати від ОПЗЖ (у фракцію входять 44 депутати. - Ред.). Ініціатором такого масового бажання взяти Дудкіна на поруки виступив нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа.

Сьогодні мали розглянути апеляцію на запобіжний захід Дудкіну, який перебуває в СІЗО. Засідання не відбулося через неявку прокурора. Це питання суд розгляне 23 березня.

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Нагадаємо, Дудкіна затримали 24 лютого. СБУ оголосила цьому "експерту" про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). 25 лютого суд як запобіжний захід відправив його за ґрати на 2 місяці.