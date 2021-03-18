Дубинский не обращался с заявлением о преступлениях Деркача, - СБУ

В Службе безопасности Украины опровергли заявление изгнанного из "Слуги народа" нардепа Александра Дубинского о том, что он якобы предлагал открыть уголовное дело против внефракционного депутата Андрея Деркача.

Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"По состоянию на сейчас такого обращения к нам официально не поступало", - сообщил он.

Ранее 18 марта депутат Дубинский заявил, что требовал от президента Владимира Зеленского возбудить уголовное дело против Деркача после санкций Соединенных Штатов, но "ни СБУ, ни лично наш монарх (Зеленский. - Ред.) так и не смогли это сделать".

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Он не уточнил, по факту каких именно правонарушений предлагал расследовать действия Деркача и обращался ли с официальными запросами в СБУ или другие правоохранительные органы.