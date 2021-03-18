Дубинский не обращался с заявлением о преступлениях Деркача, - СБУ
В Службе безопасности Украины опровергли заявление изгнанного из "Слуги народа" нардепа Александра Дубинского о том, что он якобы предлагал открыть уголовное дело против внефракционного депутата Андрея Деркача.
Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"По состоянию на сейчас такого обращения к нам официально не поступало", - сообщил он.
Ранее 18 марта депутат Дубинский заявил, что требовал от президента Владимира Зеленского возбудить уголовное дело против Деркача после санкций Соединенных Штатов, но "ни СБУ, ни лично наш монарх (Зеленский. - Ред.) так и не смогли это сделать".
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Он не уточнил, по факту каких именно правонарушений предлагал расследовать действия Деркача и обращался ли с официальными запросами в СБУ или другие правоохранительные органы.
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Дубинский крайне точно выбрал момент для заявления.
Вчера ОП получил торпеду в борт от Порошенко в виде заявления, что Зеленский поддерживал кампанию Деркача против Байдена.
Эффект заявления был такой, что сегодня руководители ОП искали возможность встретиться с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.
В ОП собирались доказывать, что Порошенко соврал и что связь Зеленского с Деркачом - неправда.
И тут выходит со своим заявлянием Дубинский. Фактически, он назвал себя свидетелем связи ОП и Деркача.
Теперь все старания лоббистов по организации контактов с США - коту под хвост.
Теперь госпожа Квин сама пожелает встретиться с руководством ОП.
В ОП встрече будут явно не рады.
А на подходе - фильм от Billingcat о "деле вагнеровцев".
...
А шо насчет того что исходники, с которых слепили "пленки", выдал Дерькачу зеленский?
как и вся политика в Украине
Байден уже даже не намекает
а они как невменяемые в ромашку играются
...
.
Ну, тепер Дубінський настрочить заяв і на те, як ОП його примушував, і Зеленський ...
А далі сценарій такий, як завжди заведуть на Дуба іще одну справу, і закриють у СІЗО. Венедіктова підпише.
О, якщо Дубінський у посольство США ці заяви віднесе, то буде цікавіше
вы вляпались?