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Дубинский не обращался с заявлением о преступлениях Деркача, - СБУ

Дубинский не обращался с заявлением о преступлениях Деркача, - СБУ

В Службе безопасности Украины опровергли заявление изгнанного из "Слуги народа" нардепа Александра Дубинского о том, что он якобы предлагал открыть уголовное дело против внефракционного депутата Андрея Деркача.

Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"По состоянию на сейчас такого обращения к нам официально не поступало", - сообщил он.

Ранее 18 марта депутат Дубинский заявил, что требовал от президента Владимира Зеленского возбудить уголовное дело против Деркача после санкций Соединенных Штатов, но "ни СБУ, ни лично наш монарх (Зеленский. - Ред.) так и не смогли это сделать".

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Он не уточнил, по факту каких именно правонарушений предлагал расследовать действия Деркача и обращался ли с официальными запросами в СБУ или другие правоохранительные органы.

Автор: 

Деркач Андрей (134) СБУ (19878) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+12
Дубинский не обращался с заявлением о преступлениях Деркача, - СБУ - Цензор.НЕТ 6555

...
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18.03.2021 20:22
+9
Дубинский не обращался с заявлением о преступлениях Деркача, - СБУ - Цензор.НЕТ 1293
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18.03.2021 20:30
+7
Дубінський не звертався із заявою про злочини Деркача, - СБУ - Цензор.НЕТ 3686

...
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18.03.2021 20:35
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не заставляйте невесту закладывать жениха...блин,шо за манеры?
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18.03.2021 20:19 Ответить
Дубина ка никогда близок к провалу.
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18.03.2021 20:21 Ответить
у кремлевских тролей пердаки подгарают
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18.03.2021 20:27 Ответить
Какой там провал, - он на той стадии пистопольства, что даже если скажет правду, - вокруг просто поржут.
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18.03.2021 20:28 Ответить
https://mobile.twitter.com/elnazaro777 солома @elnazaro777
Печерский холм ТК

Дубинский крайне точно выбрал момент для заявления.
Вчера ОП получил торпеду в борт от Порошенко в виде заявления, что Зеленский поддерживал кампанию Деркача против Байдена.
Эффект заявления был такой, что сегодня руководители ОП искали возможность встретиться с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.
В ОП собирались доказывать, что Порошенко соврал и что связь Зеленского с Деркачом - неправда.
И тут выходит со своим заявлянием Дубинский. Фактически, он назвал себя свидетелем связи ОП и Деркача.
Теперь все старания лоббистов по организации контактов с США - коту под хвост.
Теперь госпожа Квин сама пожелает встретиться с руководством ОП.
В ОП встрече будут явно не рады.
А на подходе - фильм от Billingcat о "деле вагнеровцев".
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18.03.2021 20:51 Ответить
а Зеленский обращался?
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18.03.2021 20:22 Ответить
Дубинский не обращался с заявлением о преступлениях Деркача, - СБУ - Цензор.НЕТ 6555

...
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18.03.2021 20:22 Ответить
И обидно что не за скорость.
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18.03.2021 20:27 Ответить
обезьяна подставляет свою маму почти всегда.. єто не человек а животное
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18.03.2021 20:29 Ответить
Ну и?
А шо насчет того что исходники, с которых слепили "пленки", выдал Дерькачу зеленский?
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18.03.2021 20:23 Ответить
филиал фсб как всегда нагло брешет, имитирует и онанирует
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18.03.2021 20:26 Ответить
перд@ж в муку...
как и вся политика в Украине
Байден уже даже не намекает
а они как невменяемые в ромашку играются
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18.03.2021 20:28 Ответить
Дубинский не обращался с заявлением о преступлениях Деркача, - СБУ - Цензор.НЕТ 1293
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18.03.2021 20:30 Ответить
Дубінський не звертався із заявою про злочини Деркача, - СБУ - Цензор.НЕТ 3686

...
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18.03.2021 20:35 Ответить
його звати Саша... чорнороте, підле, при першій-ліпшій нагоді гидить в душу та в капці, при цьому "любіт скорость"... страждає на манію величі, водночас бреше, як дише, Віддам в хороші, міцні руки (бочка з водою йде бонусом)...
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18.03.2021 20:51 Ответить
помню как єто чмо дубина бегало показательно перед камерами с"тормозком" по залу перед депутатами -мол некогда на обед и дорого в столовке.. омерзительно смотрелось, наиграно.. сечас хочет чтоб пожалели и дали денег на тормозок
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18.03.2021 20:33 Ответить
Скорее нужны деньги на рывок.
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18.03.2021 20:38 Ответить
Зеленский сбрил бороду и побрил грудь чтобы не быть похожим на Дубинского. Люди добрые, такой шум от клоунов означает панику в лагере зеленых. Начинается конкурс кто первым сдаст...
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18.03.2021 20:38 Ответить
Не порядочный человек , - Это не болезнь , от которой можно Излечится , подонок , - Это клеймо и на всю Жизнь. Думал клепая фейки , что взял Бога за бороду , а в самого Душа Голая.
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18.03.2021 20:38 Ответить
точнее яйца волосатьіе коломойского. не угадал . не те взял
.
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18.03.2021 20:50 Ответить
Хе-хе. Офіційно не звертався, напевно, думав, "по блату" і усно пройде Кинули.
Ну, тепер Дубінський настрочить заяв і на те, як ОП його примушував, і Зеленський ...
А далі сценарій такий, як завжди заведуть на Дуба іще одну справу, і закриють у СІЗО. Венедіктова підпише.
О, якщо Дубінський у посольство США ці заяви віднесе, то буде цікавіше
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18.03.2021 20:54 Ответить
избиратели, вы хоть осознали в какое зеленое дерьмо
вы вляпались?
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18.03.2021 21:41 Ответить
Аж шкода жиденятко ... Як воно тепер буде - без партії , без їжі , голодне , холодне ? 😀
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19.03.2021 12:08 Ответить
Рыцарь Кожаный Рот....
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19.03.2021 12:40 Ответить
 
 