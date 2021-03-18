Дубінський не звертався із заявою про злочини Деркача, - СБУ
У Службі безпеки України спростували заяву вигнаного зі "Слуги народу" нардепа Олександра Дубінського про те, що він нібито пропонував відкрити кримінальну справу проти позафракційного депутата Андрія Деркача.
Про це повідомив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Станом на зараз такого звернення до нас офіційно не надходило", - повідомив він.
Раніше 18 березня депутат Дубінський заявив, що вимагав від президента Володимира Зеленського порушити кримінальну справу проти Деркача після санкцій Сполучених Штатів, але "ні СБУ, ні особисто наш монарх (Зеленський. - Ред.) так і не змогли це зробити".
Він не уточнив, за фактом яких саме правопорушень пропонував розслідувати дії Деркача і звертався з офіційними запитами в СБУ чи інші правоохоронні органи.
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Дубинский крайне точно выбрал момент для заявления.
Вчера ОП получил торпеду в борт от Порошенко в виде заявления, что Зеленский поддерживал кампанию Деркача против Байдена.
Эффект заявления был такой, что сегодня руководители ОП искали возможность встретиться с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.
В ОП собирались доказывать, что Порошенко соврал и что связь Зеленского с Деркачом - неправда.
И тут выходит со своим заявлянием Дубинский. Фактически, он назвал себя свидетелем связи ОП и Деркача.
Теперь все старания лоббистов по организации контактов с США - коту под хвост.
Теперь госпожа Квин сама пожелает встретиться с руководством ОП.
В ОП встрече будут явно не рады.
А на подходе - фильм от Billingcat о "деле вагнеровцев".
...
А шо насчет того что исходники, с которых слепили "пленки", выдал Дерькачу зеленский?
как и вся политика в Украине
Байден уже даже не намекает
а они как невменяемые в ромашку играются
...
.
Ну, тепер Дубінський настрочить заяв і на те, як ОП його примушував, і Зеленський ...
А далі сценарій такий, як завжди заведуть на Дуба іще одну справу, і закриють у СІЗО. Венедіктова підпише.
О, якщо Дубінський у посольство США ці заяви віднесе, то буде цікавіше
вы вляпались?