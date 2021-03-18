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Дубінський не звертався із заявою про злочини Деркача, - СБУ

Дубінський не звертався із заявою про злочини Деркача, - СБУ

У Службі безпеки України спростували заяву вигнаного зі "Слуги народу" нардепа Олександра Дубінського про те, що він нібито пропонував відкрити кримінальну справу проти позафракційного депутата Андрія Деркача.

Про це повідомив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Станом на зараз такого звернення до нас офіційно не надходило", - повідомив він.

Раніше 18 березня депутат Дубінський заявив, що вимагав від президента Володимира Зеленського порушити кримінальну справу проти Деркача після санкцій Сполучених Штатів, але "ні СБУ, ні особисто наш монарх (Зеленський. - Ред.) так і не змогли це зробити".

Він не уточнив, за фактом яких саме правопорушень пропонував розслідувати дії Деркача і звертався з офіційними запитами в СБУ чи інші правоохоронні органи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дубінський поводиться як кинута наречена, копирсається в спідній білизні. Це весняна депресія через важкі життєві обставини, - Арахамія

Автор: 

Деркач Андрій (151) СБУ (12797) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+12
Дубинский не обращался с заявлением о преступлениях Деркача, - СБУ - Цензор.НЕТ 6555

...
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18.03.2021 20:22
+9
Дубинский не обращался с заявлением о преступлениях Деркача, - СБУ - Цензор.НЕТ 1293
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18.03.2021 20:30
+7
Дубінський не звертався із заявою про злочини Деркача, - СБУ - Цензор.НЕТ 3686

...
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18.03.2021 20:35
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не заставляйте невесту закладывать жениха...блин,шо за манеры?
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18.03.2021 20:19 Відповісти
Дубина ка никогда близок к провалу.
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18.03.2021 20:21 Відповісти
у кремлевских тролей пердаки подгарают
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18.03.2021 20:27 Відповісти
Какой там провал, - он на той стадии пистопольства, что даже если скажет правду, - вокруг просто поржут.
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18.03.2021 20:28 Відповісти
https://mobile.twitter.com/elnazaro777 солома @elnazaro777
Печерский холм ТК

Дубинский крайне точно выбрал момент для заявления.
Вчера ОП получил торпеду в борт от Порошенко в виде заявления, что Зеленский поддерживал кампанию Деркача против Байдена.
Эффект заявления был такой, что сегодня руководители ОП искали возможность встретиться с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.
В ОП собирались доказывать, что Порошенко соврал и что связь Зеленского с Деркачом - неправда.
И тут выходит со своим заявлянием Дубинский. Фактически, он назвал себя свидетелем связи ОП и Деркача.
Теперь все старания лоббистов по организации контактов с США - коту под хвост.
Теперь госпожа Квин сама пожелает встретиться с руководством ОП.
В ОП встрече будут явно не рады.
А на подходе - фильм от Billingcat о "деле вагнеровцев".
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18.03.2021 20:51 Відповісти
а Зеленский обращался?
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18.03.2021 20:22 Відповісти
Дубинский не обращался с заявлением о преступлениях Деркача, - СБУ - Цензор.НЕТ 6555

...
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18.03.2021 20:22 Відповісти
И обидно что не за скорость.
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18.03.2021 20:27 Відповісти
обезьяна подставляет свою маму почти всегда.. єто не человек а животное
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18.03.2021 20:29 Відповісти
Ну и?
А шо насчет того что исходники, с которых слепили "пленки", выдал Дерькачу зеленский?
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18.03.2021 20:23 Відповісти
филиал фсб как всегда нагло брешет, имитирует и онанирует
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18.03.2021 20:26 Відповісти
перд@ж в муку...
как и вся политика в Украине
Байден уже даже не намекает
а они как невменяемые в ромашку играются
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18.03.2021 20:28 Відповісти
Дубинский не обращался с заявлением о преступлениях Деркача, - СБУ - Цензор.НЕТ 1293
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18.03.2021 20:30 Відповісти
Дубінський не звертався із заявою про злочини Деркача, - СБУ - Цензор.НЕТ 3686

...
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18.03.2021 20:35 Відповісти
його звати Саша... чорнороте, підле, при першій-ліпшій нагоді гидить в душу та в капці, при цьому "любіт скорость"... страждає на манію величі, водночас бреше, як дише, Віддам в хороші, міцні руки (бочка з водою йде бонусом)...
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18.03.2021 20:51 Відповісти
помню как єто чмо дубина бегало показательно перед камерами с"тормозком" по залу перед депутатами -мол некогда на обед и дорого в столовке.. омерзительно смотрелось, наиграно.. сечас хочет чтоб пожалели и дали денег на тормозок
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18.03.2021 20:33 Відповісти
Скорее нужны деньги на рывок.
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18.03.2021 20:38 Відповісти
Зеленский сбрил бороду и побрил грудь чтобы не быть похожим на Дубинского. Люди добрые, такой шум от клоунов означает панику в лагере зеленых. Начинается конкурс кто первым сдаст...
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18.03.2021 20:38 Відповісти
Не порядочный человек , - Это не болезнь , от которой можно Излечится , подонок , - Это клеймо и на всю Жизнь. Думал клепая фейки , что взял Бога за бороду , а в самого Душа Голая.
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18.03.2021 20:38 Відповісти
точнее яйца волосатьіе коломойского. не угадал . не те взял
.
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18.03.2021 20:50 Відповісти
Хе-хе. Офіційно не звертався, напевно, думав, "по блату" і усно пройде Кинули.
Ну, тепер Дубінський настрочить заяв і на те, як ОП його примушував, і Зеленський ...
А далі сценарій такий, як завжди заведуть на Дуба іще одну справу, і закриють у СІЗО. Венедіктова підпише.
О, якщо Дубінський у посольство США ці заяви віднесе, то буде цікавіше
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18.03.2021 20:54 Відповісти
избиратели, вы хоть осознали в какое зеленое дерьмо
вы вляпались?
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18.03.2021 21:41 Відповісти
Аж шкода жиденятко ... Як воно тепер буде - без партії , без їжі , голодне , холодне ? 😀
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19.03.2021 12:08 Відповісти
Рыцарь Кожаный Рот....
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19.03.2021 12:40 Відповісти
 
 