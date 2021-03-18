Дубінський не звертався із заявою про злочини Деркача, - СБУ

У Службі безпеки України спростували заяву вигнаного зі "Слуги народу" нардепа Олександра Дубінського про те, що він нібито пропонував відкрити кримінальну справу проти позафракційного депутата Андрія Деркача.

Про це повідомив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Станом на зараз такого звернення до нас офіційно не надходило", - повідомив він.

Раніше 18 березня депутат Дубінський заявив, що вимагав від президента Володимира Зеленського порушити кримінальну справу проти Деркача після санкцій Сполучених Штатів, але "ні СБУ, ні особисто наш монарх (Зеленський. - Ред.) так і не змогли це зробити".

Він не уточнив, за фактом яких саме правопорушень пропонував розслідувати дії Деркача і звертався з офіційними запитами в СБУ чи інші правоохоронні органи.

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