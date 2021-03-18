"Потемкинские деревни" в оккупированном Крыму никого не обманут - Украина в ОБСЕ
На фоне запрета доступа международных наблюдателей в Крыму делегация РФ в ОБСЕ продолжает рассказывать о "потемкинских деревнях" и "процветающую" жизнь на оккупированном полуострове, однако эта пропаганда не введет в заблуждение международное сообщество.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 18 марта.
""Потемкинские деревни", представленные российской делегацией, никого не обманут. Их можно легко создать в условиях отсутствия какого-либо международного мониторингового присутствия, в том числе со стороны СММ ОБСЕ из-за отказа со стороны российской оккупационной администрации", - прокомментировал Цимбалюк очередную пропаганду российского посла о ситуации во временно оккупированном Крыму.
Представитель Украины напомнил, что постановочное шоу в АРК от 16 марта 2014 года, которое оккупанты назвали так называемым "референдумом", состоялось под дулами российских автоматов и не имеет никаких юридических последствий - это было нарушением Конституции Украины, норм международного права, как международных обязательств, так и обязательств самой России.
"Факт установления полного контроля над Крымом Российской Федерацией с 27 февраля 2014 было признано недавним решением Европейского суда по правам человека. Все последующие мероприятия на полуострове проводились уже под российской оккупацией. И это было признано международным сообществом, которое применило ограничительные меры против России и продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", - отметил Цимбалюк.
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https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц @Shtirlitz53
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Зовсім забув вам розповісти.
Запоребріком почалося вже чергове загострення та психоз. Вгадайте яке?
Вірно, рівно два місяці до травня. Майже всюди як по команді вже розпочався психоз пабЄдоносія. Нові пєрли та треші. Гадаю що і цього року вони нас здивують. Хроніки вже незабаром.
голубой и красный
Дати воду в окупований нашим лютим ворогом Український Крим, і дещо поліпшити відносин Україні з проклятою ворожою паРашею може це і можливо, але тільки після зміни влади кремлівських фашистів кривавого )(уйла в РФ. і засудження їх в трибуналі, та зміни її на демократичну правову. А також повноцінну компенсацію за тимчасово злочинно окуповані і зруйновані кремлем Крим і Донбас. І після того, як Україна відновить жорсткий контроль над своїм суверенним українським -російськими кордонами, злочинно тимчасово окупованими російськими загарбниками ( Крим, Донбас). Та коли в паРаші з'явиться новий демократичний народний уряд, який пояснить своїм кацапам - личкарям що у попередніх кривавих кремлівських фашистів )(уйла при владі були злочинні криваві помилки. Тоді москалі -росіяни відразу швидко забудуть про свої жахливі криваві злочини проти України. Але Українці будуть пам'ятати цю криваву російську фашистську окупацію вже назавжди вічно. Свої важкі злочини росіяни -загарбники забудуть швидше, ніж Українці нестерпну біль від них ніколи. Страшна важка біль нанесена ворожим російським ( москалями) народом який став самим лютим кривавим ворогом в світі українському, вона все одно вже залишиться на все життя.