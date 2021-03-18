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"Потемкинские деревни" в оккупированном Крыму никого не обманут - Украина в ОБСЕ

На фоне запрета доступа международных наблюдателей в Крыму делегация РФ в ОБСЕ продолжает рассказывать о "потемкинских деревнях" и "процветающую" жизнь на оккупированном полуострове, однако эта пропаганда не введет в заблуждение международное сообщество.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 18 марта.

""Потемкинские деревни", представленные российской делегацией, никого не обманут. Их можно легко создать в условиях отсутствия какого-либо международного мониторингового присутствия, в том числе со стороны СММ ОБСЕ из-за отказа со стороны российской оккупационной администрации", - прокомментировал Цимбалюк очередную пропаганду российского посла о ситуации во временно оккупированном Крыму.

Представитель Украины напомнил, что постановочное шоу в АРК от 16 марта 2014 года, которое оккупанты назвали так называемым "референдумом", состоялось под дулами российских автоматов и не имеет никаких юридических последствий - это было нарушением Конституции Украины, норм международного права, как международных обязательств, так и обязательств самой России.

"Факт установления полного контроля над Крымом Российской Федерацией с 27 февраля 2014 было признано недавним решением Европейского суда по правам человека. Все последующие мероприятия на полуострове проводились уже под российской оккупацией. И это было признано международным сообществом, которое применило ограничительные меры против России и продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", - отметил Цимбалюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупированные Крым и Донбасс превратились в "территорию беззакония", - Украина в ОБСЕ

Автор: 

ОБСЕ (4876) Цимбалюк Евгений (39)


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Топ комментарии
+11
7-я годовщина отсоединения Крыма от воды
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18.03.2021 22:09
+7
Что вы понимаете в духовности? Зато в Крыму теперь можно отмечать праздник победобесия...

"Потемкинские деревни" в оккупированном Крыму никого не обманут - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3854
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18.03.2021 22:18
+4
Остап Бендер, глядя на огни удаляющегося автопробега, грустно сказал своей вороватой команде - "Мы чужие на этом празднике жизни". То, что через 30 лет после сбрасывания оков советского тоталитаризма, когда новую, постсоветскую расею гостеприимно пригласили в мировую семью народов, она вновь оказалась на обочине, чужая всем и посторонняя на "празднике жизни", винить ей надо только саму себя, своего злобного и недалекого "Вождя и свой народ, покорно и радостно этому Вождю внемлющего.
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18.03.2021 22:19
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7-я годовщина отсоединения Крыма от воды
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18.03.2021 22:09 Ответить
А кто-то знает в ОБСЕ, кто такой Потемкин? Это так, к слову.
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18.03.2021 22:13 Ответить
"Потёмкинские деревни" - это уже давно нарицательное выражение. Думаю, дипломатические переводчики натасканы хотя бы на самые распространённые пословицы и поговорки в сфере языков, с которых переводят.
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18.03.2021 22:18 Ответить
нужно просто сидеть на берегу Канала и ждать, когда мимо проплывет проползет труп врага
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18.03.2021 22:15 Ответить
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц @Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 https://twitter.com/Shtirlitz53



Зовсім забув вам розповісти.
Запоребріком почалося вже чергове загострення та психоз. Вгадайте яке?
Вірно, рівно два місяці до травня. Майже всюди як по команді вже розпочався психоз пабЄдоносія. Нові пєрли та треші. Гадаю що і цього року вони нас здивують. Хроніки вже незабаром.
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18.03.2021 22:18 Ответить
Что вы понимаете в духовности? Зато в Крыму теперь можно отмечать праздник победобесия...

"Потемкинские деревни" в оккупированном Крыму никого не обманут - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3854
показать весь комментарий
18.03.2021 22:18 Ответить
Остап Бендер, глядя на огни удаляющегося автопробега, грустно сказал своей вороватой команде - "Мы чужие на этом празднике жизни". То, что через 30 лет после сбрасывания оков советского тоталитаризма, когда новую, постсоветскую расею гостеприимно пригласили в мировую семью народов, она вновь оказалась на обочине, чужая всем и посторонняя на "празднике жизни", винить ей надо только саму себя, своего злобного и недалекого "Вождя и свой народ, покорно и радостно этому Вождю внемлющего.
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18.03.2021 22:19 Ответить
самое смешное что лицам , выезжающим из оккупированного Крыма на материковую Украину кацапы с немытыми жопами просят говорить, что в Крыму - всё хорошо и вода есть
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18.03.2021 22:20 Ответить
Крым очень разный. В Джанкое, Керчи, Севастополе - воды с излишком. В Ялте и Симферополе - летом нехватка
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18.03.2021 22:24 Ответить
ага саша тебе конечно видней ...с уралмаша
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18.03.2021 22:26 Ответить
Крым очень разный.

голубой и красный
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18.03.2021 22:39 Ответить
Сказочник, ты хоть на карте сможешь найти эти города?))) Ты пробовал на вкус эти "излишки"?))) Единственная вода, которую после очистки можно было пить в Джанкое и Керчи, это днепровская вода.) А в скважинах она горько соленая... Я уже молчу, что в Керчи своей воды нет вообще) Ну кроме морской) Излишки)))
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18.03.2021 23:25 Ответить
но самое смешное, что по возвращению с материковой Украины с чистой жопой и буковинской колбасой в оккупированный Крым - кацапы тебя сто раз спросят скольки человекам ты там сказал что в Крыму хорошо и вода есть, а если не захочешь отвечать то тебя могут заставить написать письменный отчёт и направить в фсб
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18.03.2021 22:32 Ответить
та шо там, сразу расстреляют.
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19.03.2021 09:23 Ответить
які ще дєрєвні в Україні?
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18.03.2021 22:21 Ответить
-
Дати воду в окупований нашим лютим ворогом Український Крим, і дещо поліпшити відносин Україні з проклятою ворожою паРашею може це і можливо, але тільки після зміни влади кремлівських фашистів кривавого )(уйла в РФ. і засудження їх в трибуналі, та зміни її на демократичну правову. А також повноцінну компенсацію за тимчасово злочинно окуповані і зруйновані кремлем Крим і Донбас. І після того, як Україна відновить жорсткий контроль над своїм суверенним українським -російськими кордонами, злочинно тимчасово окупованими російськими загарбниками ( Крим, Донбас). Та коли в паРаші з'явиться новий демократичний народний уряд, який пояснить своїм кацапам - личкарям що у попередніх кривавих кремлівських фашистів )(уйла при владі були злочинні криваві помилки. Тоді москалі -росіяни відразу швидко забудуть про свої жахливі криваві злочини проти України. Але Українці будуть пам'ятати цю криваву російську фашистську окупацію вже назавжди вічно. Свої важкі злочини росіяни -загарбники забудуть швидше, ніж Українці нестерпну біль від них ніколи. Страшна важка біль нанесена ворожим російським ( москалями) народом який став самим лютим кривавим ворогом в світі українському, вона все одно вже залишиться на все життя.
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19.03.2021 05:58 Ответить
 
 