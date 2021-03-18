"Потемкинские деревни" в оккупированном Крыму никого не обманут - Украина в ОБСЕ

На фоне запрета доступа международных наблюдателей в Крыму делегация РФ в ОБСЕ продолжает рассказывать о "потемкинских деревнях" и "процветающую" жизнь на оккупированном полуострове, однако эта пропаганда не введет в заблуждение международное сообщество.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 18 марта.

""Потемкинские деревни", представленные российской делегацией, никого не обманут. Их можно легко создать в условиях отсутствия какого-либо международного мониторингового присутствия, в том числе со стороны СММ ОБСЕ из-за отказа со стороны российской оккупационной администрации", - прокомментировал Цимбалюк очередную пропаганду российского посла о ситуации во временно оккупированном Крыму.

Представитель Украины напомнил, что постановочное шоу в АРК от 16 марта 2014 года, которое оккупанты назвали так называемым "референдумом", состоялось под дулами российских автоматов и не имеет никаких юридических последствий - это было нарушением Конституции Украины, норм международного права, как международных обязательств, так и обязательств самой России.

"Факт установления полного контроля над Крымом Российской Федерацией с 27 февраля 2014 было признано недавним решением Европейского суда по правам человека. Все последующие мероприятия на полуострове проводились уже под российской оккупацией. И это было признано международным сообществом, которое применило ограничительные меры против России и продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", - отметил Цимбалюк.

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