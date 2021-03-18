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"Потьомкінські села" в окупованому Криму нікого не обдурять, - Україна в ОБСЄ

На тлі заборони доступу міжнародних спостерігачів до Криму делегація РФ в ОБСЄ продовжує розповідати про "потьомкінські села" та "процвітаюче" життя на окупованому півострові, однак ця пропаганда не введе в оману міжнародну спільноту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, на цьому наголосив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 18 березня.

""Потьомкінські села", представлені російською делегацією, нікого не обмануть. Їх можна легко створити в умовах відсутності будь-якої міжнародної моніторингової присутності, у тому числі з боку СММ ОБСЄ, через відмову з боку російської окупаційної адміністрації", - прокоментував Цимбалюк чергову пропаганду російського посла щодо ситуації у тимчасово окупованому Криму.

Представник України нагадав, що постановочне шоу в АРК від 16 березня 2014 року, яке окупанти назвали так званим "референдумом", відбулося під дулами російських автоматів і не має жодних юридичних наслідків – це було порушенням Конституції України, норм міжнародного права, як міжнародних зобов'язань, так і зобов'язань самої Росії.

"Факт встановлення повного контролю над Кримом Російською Федерацією з 27 лютого 2014 року було визнано нещодавнім рішенням Європейського суду з прав людини. Всі наступні заходи на півострові проводилися вже під російською окупацією. І це було визнано міжнародною спільнотою, яке застосувала обмежувальні заходи проти Росії і продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України у межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь", - зазначив Цимбалюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окуповані Крим і Донбас перетворилися на "територію беззаконня", - Україна в ОБСЄ

Автор: 

ОБСЄ (3503) Цимбалюк Євгеній (50)


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Топ коментарі
+11
7-я годовщина отсоединения Крыма от воды
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18.03.2021 22:09
+7
Что вы понимаете в духовности? Зато в Крыму теперь можно отмечать праздник победобесия...

"Потемкинские деревни" в оккупированном Крыму никого не обманут - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3854
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18.03.2021 22:18
+4
Остап Бендер, глядя на огни удаляющегося автопробега, грустно сказал своей вороватой команде - "Мы чужие на этом празднике жизни". То, что через 30 лет после сбрасывания оков советского тоталитаризма, когда новую, постсоветскую расею гостеприимно пригласили в мировую семью народов, она вновь оказалась на обочине, чужая всем и посторонняя на "празднике жизни", винить ей надо только саму себя, своего злобного и недалекого "Вождя и свой народ, покорно и радостно этому Вождю внемлющего.
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18.03.2021 22:19
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7-я годовщина отсоединения Крыма от воды
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18.03.2021 22:09 Відповісти
А кто-то знает в ОБСЕ, кто такой Потемкин? Это так, к слову.
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18.03.2021 22:13 Відповісти
"Потёмкинские деревни" - это уже давно нарицательное выражение. Думаю, дипломатические переводчики натасканы хотя бы на самые распространённые пословицы и поговорки в сфере языков, с которых переводят.
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18.03.2021 22:18 Відповісти
нужно просто сидеть на берегу Канала и ждать, когда мимо проплывет проползет труп врага
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18.03.2021 22:15 Відповісти
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц @Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 https://twitter.com/Shtirlitz53



Зовсім забув вам розповісти.
Запоребріком почалося вже чергове загострення та психоз. Вгадайте яке?
Вірно, рівно два місяці до травня. Майже всюди як по команді вже розпочався психоз пабЄдоносія. Нові пєрли та треші. Гадаю що і цього року вони нас здивують. Хроніки вже незабаром.
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18.03.2021 22:18 Відповісти
Что вы понимаете в духовности? Зато в Крыму теперь можно отмечать праздник победобесия...

"Потемкинские деревни" в оккупированном Крыму никого не обманут - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3854
показати весь коментар
18.03.2021 22:18 Відповісти
Остап Бендер, глядя на огни удаляющегося автопробега, грустно сказал своей вороватой команде - "Мы чужие на этом празднике жизни". То, что через 30 лет после сбрасывания оков советского тоталитаризма, когда новую, постсоветскую расею гостеприимно пригласили в мировую семью народов, она вновь оказалась на обочине, чужая всем и посторонняя на "празднике жизни", винить ей надо только саму себя, своего злобного и недалекого "Вождя и свой народ, покорно и радостно этому Вождю внемлющего.
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18.03.2021 22:19 Відповісти
самое смешное что лицам , выезжающим из оккупированного Крыма на материковую Украину кацапы с немытыми жопами просят говорить, что в Крыму - всё хорошо и вода есть
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18.03.2021 22:20 Відповісти
Крым очень разный. В Джанкое, Керчи, Севастополе - воды с излишком. В Ялте и Симферополе - летом нехватка
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18.03.2021 22:24 Відповісти
ага саша тебе конечно видней ...с уралмаша
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18.03.2021 22:26 Відповісти
Крым очень разный.

голубой и красный
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18.03.2021 22:39 Відповісти
Сказочник, ты хоть на карте сможешь найти эти города?))) Ты пробовал на вкус эти "излишки"?))) Единственная вода, которую после очистки можно было пить в Джанкое и Керчи, это днепровская вода.) А в скважинах она горько соленая... Я уже молчу, что в Керчи своей воды нет вообще) Ну кроме морской) Излишки)))
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18.03.2021 23:25 Відповісти
но самое смешное, что по возвращению с материковой Украины с чистой жопой и буковинской колбасой в оккупированный Крым - кацапы тебя сто раз спросят скольки человекам ты там сказал что в Крыму хорошо и вода есть, а если не захочешь отвечать то тебя могут заставить написать письменный отчёт и направить в фсб
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18.03.2021 22:32 Відповісти
та шо там, сразу расстреляют.
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19.03.2021 09:23 Відповісти
які ще дєрєвні в Україні?
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18.03.2021 22:21 Відповісти
-
Дати воду в окупований нашим лютим ворогом Український Крим, і дещо поліпшити відносин Україні з проклятою ворожою паРашею може це і можливо, але тільки після зміни влади кремлівських фашистів кривавого )(уйла в РФ. і засудження їх в трибуналі, та зміни її на демократичну правову. А також повноцінну компенсацію за тимчасово злочинно окуповані і зруйновані кремлем Крим і Донбас. І після того, як Україна відновить жорсткий контроль над своїм суверенним українським -російськими кордонами, злочинно тимчасово окупованими російськими загарбниками ( Крим, Донбас). Та коли в паРаші з'явиться новий демократичний народний уряд, який пояснить своїм кацапам - личкарям що у попередніх кривавих кремлівських фашистів )(уйла при владі були злочинні криваві помилки. Тоді москалі -росіяни відразу швидко забудуть про свої жахливі криваві злочини проти України. Але Українці будуть пам'ятати цю криваву російську фашистську окупацію вже назавжди вічно. Свої важкі злочини росіяни -загарбники забудуть швидше, ніж Українці нестерпну біль від них ніколи. Страшна важка біль нанесена ворожим російським ( москалями) народом який став самим лютим кривавим ворогом в світі українському, вона все одно вже залишиться на все життя.
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19.03.2021 05:58 Відповісти
 
 