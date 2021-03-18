"Потьомкінські села" в окупованому Криму нікого не обдурять, - Україна в ОБСЄ
На тлі заборони доступу міжнародних спостерігачів до Криму делегація РФ в ОБСЄ продовжує розповідати про "потьомкінські села" та "процвітаюче" життя на окупованому півострові, однак ця пропаганда не введе в оману міжнародну спільноту.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, на цьому наголосив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 18 березня.
""Потьомкінські села", представлені російською делегацією, нікого не обмануть. Їх можна легко створити в умовах відсутності будь-якої міжнародної моніторингової присутності, у тому числі з боку СММ ОБСЄ, через відмову з боку російської окупаційної адміністрації", - прокоментував Цимбалюк чергову пропаганду російського посла щодо ситуації у тимчасово окупованому Криму.
Представник України нагадав, що постановочне шоу в АРК від 16 березня 2014 року, яке окупанти назвали так званим "референдумом", відбулося під дулами російських автоматів і не має жодних юридичних наслідків – це було порушенням Конституції України, норм міжнародного права, як міжнародних зобов'язань, так і зобов'язань самої Росії.
"Факт встановлення повного контролю над Кримом Російською Федерацією з 27 лютого 2014 року було визнано нещодавнім рішенням Європейського суду з прав людини. Всі наступні заходи на півострові проводилися вже під російською окупацією. І це було визнано міжнародною спільнотою, яке застосувала обмежувальні заходи проти Росії і продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України у межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь", - зазначив Цимбалюк.
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https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц @Shtirlitz53
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Зовсім забув вам розповісти.
Запоребріком почалося вже чергове загострення та психоз. Вгадайте яке?
Вірно, рівно два місяці до травня. Майже всюди як по команді вже розпочався психоз пабЄдоносія. Нові пєрли та треші. Гадаю що і цього року вони нас здивують. Хроніки вже незабаром.
голубой и красный
Дати воду в окупований нашим лютим ворогом Український Крим, і дещо поліпшити відносин Україні з проклятою ворожою паРашею може це і можливо, але тільки після зміни влади кремлівських фашистів кривавого )(уйла в РФ. і засудження їх в трибуналі, та зміни її на демократичну правову. А також повноцінну компенсацію за тимчасово злочинно окуповані і зруйновані кремлем Крим і Донбас. І після того, як Україна відновить жорсткий контроль над своїм суверенним українським -російськими кордонами, злочинно тимчасово окупованими російськими загарбниками ( Крим, Донбас). Та коли в паРаші з'явиться новий демократичний народний уряд, який пояснить своїм кацапам - личкарям що у попередніх кривавих кремлівських фашистів )(уйла при владі були злочинні криваві помилки. Тоді москалі -росіяни відразу швидко забудуть про свої жахливі криваві злочини проти України. Але Українці будуть пам'ятати цю криваву російську фашистську окупацію вже назавжди вічно. Свої важкі злочини росіяни -загарбники забудуть швидше, ніж Українці нестерпну біль від них ніколи. Страшна важка біль нанесена ворожим російським ( москалями) народом який став самим лютим кривавим ворогом в світі українському, вона все одно вже залишиться на все життя.