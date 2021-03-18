"Потьомкінські села" в окупованому Криму нікого не обдурять, - Україна в ОБСЄ

На тлі заборони доступу міжнародних спостерігачів до Криму делегація РФ в ОБСЄ продовжує розповідати про "потьомкінські села" та "процвітаюче" життя на окупованому півострові, однак ця пропаганда не введе в оману міжнародну спільноту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, на цьому наголосив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 18 березня.

""Потьомкінські села", представлені російською делегацією, нікого не обмануть. Їх можна легко створити в умовах відсутності будь-якої міжнародної моніторингової присутності, у тому числі з боку СММ ОБСЄ, через відмову з боку російської окупаційної адміністрації", - прокоментував Цимбалюк чергову пропаганду російського посла щодо ситуації у тимчасово окупованому Криму.

Представник України нагадав, що постановочне шоу в АРК від 16 березня 2014 року, яке окупанти назвали так званим "референдумом", відбулося під дулами російських автоматів і не має жодних юридичних наслідків – це було порушенням Конституції України, норм міжнародного права, як міжнародних зобов'язань, так і зобов'язань самої Росії.

"Факт встановлення повного контролю над Кримом Російською Федерацією з 27 лютого 2014 року було визнано нещодавнім рішенням Європейського суду з прав людини. Всі наступні заходи на півострові проводилися вже під російською окупацією. І це було визнано міжнародною спільнотою, яке застосувала обмежувальні заходи проти Росії і продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України у межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь", - зазначив Цимбалюк.

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