РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8590 посетителей онлайн
Новости Борьба с коррупцией
2 470 4

Первые два этапа конкурса на должность руководителя САП прошли 37 кандидатов

Первые два этапа конкурса на должность руководителя САП прошли 37 кандидатов

В рамках конкурсного отбора на должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, его заместителя и руководителя отдела были проведены первые два этапа – компьютерное тестирование на знание законодательства и на общие способности и навыки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По результатам тестирования из 133 человек продолжат участие в конкурсе 43 кандидата. Следующими этапами конкурса будет проверка на полиграфе для претендентов на руководителей САП и ряд практических заданий с собеседованиями для всех участников.

Как отмечается, первый этап 17 марта тестирования прошли 98 человек из 133 кандидатов. Второй этап состоялся 18 марта, по его итогам были отобраны 37 кандидатов на должности руководителя САП и его заместителя, и 15 кандидатов на должность начальника отдела САП.

Из 37 кандидатов на должность руководителя САП и его заместителя – 2 женщины, на должность руководителя отдела из 15 отделов – одна женщина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комиссия допустила 133 человека к участию в конкурсе на руководящие должности в САП. СПИСОК

Списки результатов первого и второго этапов конкурса обнародованы на сайте Офиса генерального прокурора.

Автор: 

конкурс (1142) прокуратура (5009) САП (2063)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какая сладкая работёнка! Конкурс сумасшедший. Это все хотят так яростно и неистово победить коррупцию в стране или, как Холодницкий, штаны протирать и вопросы решать?..
показать весь комментарий
18.03.2021 21:44 Ответить
хотелось бы знать результаты полиграфа, самое интересное в этоом конкурсе...
показать весь комментарий
18.03.2021 21:47 Ответить
Там будуть ,,правильні,, результати .
показать весь комментарий
19.03.2021 11:53 Ответить
Годівниця ще та. Фантастичні зарплати, протекції і нуль покараних. Який представник гнИлої системи не захоче...
показать весь комментарий
18.03.2021 21:52 Ответить
 
 