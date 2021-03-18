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Новини Боротьба з корупцією
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Перші два етапи конкурсу на посаду керівника САП пройшли 37 кандидатів

Перші два етапи конкурсу на посаду керівника САП пройшли 37 кандидатів

У межах конкурсного відбору на посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його заступника і керівника відділу було проведено перші два етапи - комп'ютерне тестування на знання законодавства і на загальні здібності і навички.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За результатами тестування зі 133 осіб продовжать участь у конкурсі 43 кандидати. Наступними етапами конкурсу буде перевірка на поліграфі для претендентів на керівників САП і низка практичних завдань зі співбесідами для всіх учасників.

Як зазначається, перший етап 17 березня тестування пройшли 98 осіб зі 133 кандидатів. Другий етап відбувся 18 березня, за його підсумками було відібрано 37 кандидатів на посади керівника САП і його заступника, і 15 кандидатів на посаду начальника відділу САП.

З 37 кандидатів на посаду керівника САП і його заступника - 2 жінки, на посаду керівника відділу з 15 осіб - одна жінка.

Списки результатів першого і другого етапів конкурсу оприлюднено на сайті Офісу генерального прокурора.

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Автор: 

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Какая сладкая работёнка! Конкурс сумасшедший. Это все хотят так яростно и неистово победить коррупцию в стране или, как Холодницкий, штаны протирать и вопросы решать?..
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18.03.2021 21:44 Відповісти
хотелось бы знать результаты полиграфа, самое интересное в этоом конкурсе...
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18.03.2021 21:47 Відповісти
Там будуть ,,правильні,, результати .
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19.03.2021 11:53 Відповісти
Годівниця ще та. Фантастичні зарплати, протекції і нуль покараних. Який представник гнИлої системи не захоче...
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18.03.2021 21:52 Відповісти
 
 