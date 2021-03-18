Перші два етапи конкурсу на посаду керівника САП пройшли 37 кандидатів

У межах конкурсного відбору на посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його заступника і керівника відділу було проведено перші два етапи - комп'ютерне тестування на знання законодавства і на загальні здібності і навички.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За результатами тестування зі 133 осіб продовжать участь у конкурсі 43 кандидати. Наступними етапами конкурсу буде перевірка на поліграфі для претендентів на керівників САП і низка практичних завдань зі співбесідами для всіх учасників.

Як зазначається, перший етап 17 березня тестування пройшли 98 осіб зі 133 кандидатів. Другий етап відбувся 18 березня, за його підсумками було відібрано 37 кандидатів на посади керівника САП і його заступника, і 15 кандидатів на посаду начальника відділу САП.

З 37 кандидатів на посаду керівника САП і його заступника - 2 жінки, на посаду керівника відділу з 15 осіб - одна жінка.

Списки результатів першого і другого етапів конкурсу оприлюднено на сайті Офісу генерального прокурора.

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