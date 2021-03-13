УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5001 відвідувач онлайн
Новини Політика України
2 589 4
конкурс (853) Горбатюк (349) Грищук Максим (42) Олександр Божко (19) Костін (189) Севрук (28) Перов Андрій (1) Тимошенко Максим (2) Нечитайло (5)

Комісія допустила 130 осіб до участі в конкурсі на керівні посади в САП. СПИСОК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Комісія допустила 130 осіб до участі в конкурсі на керівні посади в САП. СПИСОК

Конкурсна комісія під час засідання 11 березня затвердила остаточний список 133 претендентів на керівні посади в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі.

Як передає Цензор.НЕТ, перелік всіх кандидатів оприлюднено на сайті Офісу Генпрокурора.

Зокрема, серед осіб, допущених до участі в конкурсі, колишній керівник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк, народний депутат і глава парламентського Комітету з питань правової політики Андрій Костін, колишній заступник генпрокурора Юрій Севрук, перший заступник прокурора Тернопільської області Олександр Божко.

Крім того, на конкурс подали свої кандидатури нинішній в.о. керівника САП Максим Грищук і прокурори відомства - Роман Симків, Сергій Козачина, Андрій Перов і Ольга Ярова.

Читайте також: На посаду глави САП шалений конкурс, - Венедіктова

Також на пост глави САП претендує керівник підрозділу детективів НАБУ Олена Кролевецька, колишній голова Вищого адмінсуду Олександр Нечитайло та керівник Київської місцевої прокуратури №4 Максим Тимошенко.

До конкурсу були допущені 36 осіб.

Комісія допустила 130 осіб до участі в конкурсі на керівні посади в САП 01
Комісія допустила 130 осіб до участі в конкурсі на керівні посади в САП 02
Комісія допустила 130 осіб до участі в конкурсі на керівні посади в САП 03
Комісія допустила 130 осіб до участі в конкурсі на керівні посади в САП 04
Комісія допустила 130 осіб до участі в конкурсі на керівні посади в САП 05
Комісія допустила 130 осіб до участі в конкурсі на керівні посади в САП 06
Комісія допустила 130 осіб до участі в конкурсі на керівні посади в САП 07
Комісія допустила 130 осіб до участі в конкурсі на керівні посади в САП 08

Комісія допустила 130 осіб до участі в конкурсі на керівні посади в САП 09
Комісія допустила 130 осіб до участі в конкурсі на керівні посади в САП 10
Комісія допустила 130 осіб до участі в конкурсі на керівні посади в САП 11

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не кочегары мы не плотники
И сожалений горьких нет, как нет Не откажите мне в любезности
Со мной пройтись слегка туда-сюда
А то погибнут в неизвестности любовь к баблу и красота!!!!!
показати весь коментар
12.03.2021 11:48 Відповісти
надо ввести новшество. после того как не прошел на должность,, обязан отработать год на шахте.
показати весь коментар
12.03.2021 11:55 Відповісти
Ті, яких "забракували", напевно мали "низки" доходи....
показати весь коментар
12.03.2021 12:02 Відповісти
У них не було маєтків.
показати весь коментар
12.03.2021 12:08 Відповісти
 
 